新加坡Alpha Ladder集团碳稳定币框架专利 助力可持续公平跨境支付与外汇基础设施建设发展

这项专利技术将开启可扩展、受监管且可持续的跨境支付与外汇交易新时代

我有幸见证了CNT®碳稳定币从愿景变为现实的演进历程。这个最初的大胆构想, 设计一种既体现比特币稀缺性、又能为环保作出贡献的数字资产, 如今已发展成为可持续金融的专利框架。CNT®通过将环保责任嵌入数字价值交换的核心,挑战现状。” — 陈佩玲, Alpha Ladder集团联合总裁

SINGAPORE, SINGAPORE, SINGAPORE, August 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- 新加坡数字绿色集团 - Alpha Ladder Group (ALG)自豪地宣布,其人工智能ESG子公司MVGX科技私人有限公司(MVGX)研发的CNT®碳稳定币框架已获得新加坡专利保护。这一区块链原生系统可将经核证的碳减排量转化为可编程的碳支持稳定币。

这项专利技术是Alpha Ladder集团全球数字绿色基础设施的核心支柱,它能对实时碳减排量进行认证,将其转化为碳信用资产,并以审计级精度将其代币化为碳稳定币。 从而将碳资产从小众投资品类升级为支持跨境支付与外汇交易的可编程金融工具,为可持续且具包容性的金融系统奠定基础,该系统对经核证的净零行动给予回报。

从现实世界碳数据到可编程碳稳定币

CNT®专利(SG 11202307853U)名为"资产及其碳足迹状态交易方法与系统",最初于2021年7月提交申请,经国际《专利合作条约》审查后在新加坡获批。该专利框架依托物联网感测器与人工智能技术为支撑,构建了新一代以碳减排为核心的智能合约系统,能够动态、唯一且透明地反映现实世界的碳减排过程,涵盖建筑能效、电网可再生能源基础设施、植树造林项目及直接空气碳捕集等多个领域。

该框架还能应对由国家自主贡献(NDCs)和《巴黎协定》第六条引发的监管与市场复杂性。CNT®专利采用类似美国存托凭证(ADR)的结构,通过强大的分散式账本技术,实现碳信用国家属性与碳信用环境金融特性的分离。

基于NFDT®技术:实体资产代币化的数位孪生

CNT®专利构建于非同质化数位孪生(NFDT®)技术之上。这项具有区块链原生架构的现实世界资产(RWA)代币化基础框架,能动态呈现资产性能与运营特征的数位映射。NFDT®技术同样透过《专利合作条约》获得国际认可,其专利权近期已授予Alpha Ladder集团另一子公司Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 。

从碳减排到碳稳定币:核证与代币化

CNT®碳稳定币的首个概念验证(POC)于2021年9月推出,并依据新加坡《证券期货法》以集合投资计划(CIS)单位代币形式发行。该早期碳稳定币由2022冬奥会联合举办城市张家口风电项目产生的中国核证自愿减排量(CCER)背书,相关碳信用已在中国国家碳登记系统完成核证注册。

为确保透明度与可追溯性,项目方运用NFDT技术为每个碳信用创建了唯一且防篡改的数位表征。通过CNT®技术平台及Alpha Ladder Finance(前身为Cyberdyne科技交易所)持有的资本市场服务牌照,这些碳稳定币得以发行并与金融机构开展测试交易,旨在探索不影响国家自主贡献(NDCs)的数位化自愿减排(VER)交易机制。

投资者既可交易CNT®碳稳定币,也可通过永久注销实现碳中和,并在此过程中生成区块链验证的碳中和证书。与传统静态碳登记模式不同,该专利将每项减排活动或资产与持续演进的数位孪生体锚定,减排量永久记录并与国家登记系统核对,通过智能合约管理碳稳定币的生成与注销。

碳减排组合策略的双重记账体系

CNT®专利的权利要求还规范了各类机构搭建平台交易带有碳足迹标签的金融工具的相关活动。该体系通过将碳资产负债表与财务资产负债表并行考量,这种针对金融工具的货币与碳双重核算体系,使投资者能够同时优化其投资组合的价值与碳足迹 —— 在兼顾财务与环境影响的前提下,为资产配置创造最优空间。

CNT®专利创新的核心在于实现可编程碳减排。无论是写字楼、发电厂还是重大公共活动,每个资产都将在链上获得"出生证明",后续碳减排数据通过时间序列智能合约持续更新。该系统支持交易所、企业、投资者及外部审计机构以数字化的严谨方式实时核查碳减排表现并监测总体影响。

碳稳定币助力跨境支付:打造永续、公平且可扩展的数位绿色新基建

全球跨境支付年度规模超 190 兆美元,每日外汇交易量达 7 兆美元, 然而现有支付与外汇生态系统仍依赖复杂割裂的传统架构。由美元等法币背书、运行于以太坊和Solana等高效区块链的稳定币,正逐渐成为区块链技术的主导应用,协助实现高效、可扩展且近乎即时的跨境支付。为此,Alpha Ladder集团旗下持牌大型支付机构MetaComp(获新加坡金融管理局数位支付代币服务及跨境汇款业务许可)近期推出新一代稳定币跨境外汇支付基础建设平台StableX。

StableX配备智能路由引擎,能动态评估成本、速度及结算确定性等因素,为每笔交易选择最优路径。该平台支持非美元货币间的资金流动,根据最优方案选择通过稳定币(如USDT、USDC、FDUSD)或传统美元通道处理交易。例如当客户发起新币(SGD)转账时,StableX可能通过稳定币或美元中转,最终转换为阿联酋迪拉姆(AED)。这种智能协调机制实现了更快的结算速度、更低的摩擦成本和持续的流动性接入,彻底变革机构跨境资金流动方式。

通过整合StableX引擎、NFDT®平台与CNT®碳稳定币框架,Alpha Ladder集团正构建新一代"Alpha数位绿色基础设施",实践"科技驱动数位绿色转型"使命。基于CNT®碳稳定币,此基础设施不仅旨在提升跨境支付与全球外汇交易的永续性,更致力增强其公平性与可扩展性,为负责任的金融创新树立新标准。

与传统中介不同,CNT®碳稳定币仅透过经核证的碳减排行动产生(如植树造林),且发行于节能区块链之上。此设计使CNT®成为天然的碳负中介——这项重大创新在实现快速、低摩擦全球交易的同时,直接助力永续发展目标。

此外,任何具备成熟碳登记系统及可核证流程的国家均可参与发行CNT®碳稳定币。此模式让稳定币发行更具普惠性,使积极推进净零目标的国家得以透过透明、可编程的方式获取绿色金融资源 。2024年全球碳排放量已达416亿吨,在此背景下,构建统一、可信且可编程的碳关联数位金融基础设施已从可选变为必需。

Alpha Ladder集团联合总裁陈佩玲表示:“作为Alpha Ladder集团的联席总裁,我有幸见证了CNT®碳稳定币从愿景变为现实的演进历程。这个最初的大胆构想, 设计一种既体现比特币稀缺性、又能为环保作出贡献的数字资产, 如今已发展成为可持续金融的专利框架。CNT®通过将环保责任嵌入数字价值交换的核心,挑战现状。”

陈佩玲补充道:“这项成就不仅关乎技术,更凝聚了多年深度协作、坚定信念以及对金融向善的不懈追求。新加坡独特的生态系统在这一征程中发挥了关键作用。我们很高兴能为全球探讨数字金融如何为气候及社会长期发展献力。”

当前市场对稳定币跨境支付及可信碳基础设施的需求正加速增长。随着监管机构、资本市场和消费者对新一代数字绿色基建的呼声日益高涨,该专利框架使Alpha Ladder集团成为受监管、可互操作且注重影响力的数字绿色基建先锋,引领可持续金融的未来发展。

关于Alpha Ladder集团

Alpha Ladder集团(前身为MVGX控股)是塑造金融创新、金融科技与可持续技术未来的领先数字绿色集团。通过不断扩大的子公司网络,我们在气候SaaS、稳定币支付与财富服务、绿色影响力投资等领域提供全方位服务。

依托区块链与人工智能等尖端技术,我们赋能可持续投资、建设数字金融基础设施并开拓财富创新。秉持"科技驱动数字绿色转型"愿景,我们正在构建更智能、更具韧性且负责任的金融生态系统——一个映射宇宙从元素简朴到结构辉煌演进历程的金融新纪元。

在Alpha Ladder,我们的名称不仅是象征——更是推动世界逐级攀登无限阿尔法的行动宣言。

了解更多:www.alphaladder.com

关于MVGX科技

MVGX 总部设立于新加坡,是亚太地区七个核心市场可持续合规解决方案的开拓者,且影响力持续扩大。我们提供涵盖数字化测量、报告与核查(MRV)、合规报告、碳信用咨询与交易、能力建设及绿色金融支持等全面服务。

凭借自主研发的 AI 推理模型和亚太地区最完备的排放因子数据库,MVGX 让可持续合规变得更简单、高效且可扩展。我们的便捷接入式方案使企业无需复杂部署,既能降低合规成本,又能释放资本价值,无论是获取绿色融资,还是变现碳信用资产。

若想了解 MVGX 如何塑造可持续合规的未来,欢迎访问 www.mvgx.com

