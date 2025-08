Waldo Fernández se impone en Nuevo León como uno de los favoritos de Morena rumbo a 2027, según encuesta de SRC

Encuesta Gubernatura Nuevo León 2027 Encuesta Gubernatura Nuevo León 2027 Encuesta Gubernatura Nuevo León 2027 Encuesta Gubernatura Nuevo León 2027

Encuesta para la gubernatura de Nuevo León revela a Waldo Fernández y Tatiana Clouthier como líderes de Morena y a Adrián de la Garza como el favorito del PRI.

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, August 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Waldo Fernández se perfila como uno de los favoritos de Morena rumbo a la gubernatura de Nuevo León , aunque Tatiana Clouthier también se mantiene en la cima de las preferencias internas.Aunque la elección por la gubernatura de Nuevo León se celebrará en 2027, los partidos políticos ya comienzan a mover sus piezas. Una reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC) muestra los indicios sobre las preferencias del electorado y quiénes son los perfiles con mayor potencial para abanderar a sus respectivos institutos políticos.Morena lidera la intención de votoDe acuerdo con la encuesta realizada por Statistical Research Corporation (SRC) el 29 de julio de 2025, Morena parte con ventaja en la intención de voto rumbo a la elección de 2027, con un 34.0% de preferencia.En segundo lugar se ubica Movimiento Ciudadano con 17.8%, seguido de cerca por el PRI con 13.6% y el PAN con 13.4%, en un virtual empate técnico. Un 14.1% de los encuestados aún no decide por quién votará.Este escenario posiciona a Morena como el partido con más intención de voto, aunque la definición de su candidato o candidata será crucial para consolidar esa ventaja.Careos: Waldo Fernández y Tatiana Clouthier, los punterosEn los escenarios de careo presentados por SRC, los aspirantes de Morena, Waldo Fernández y Tatiana Clouthier, se posicionan como los más competitivos.En un primer careo, Waldo Fernández, de MORENA, lidera con un 27.9% de la intención de voto, seguido de cerca por Adrián de la Garza del PRI con 26.0%. En este mismo escenario, Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano con una posible alianza del PAN, obtiene un 15.9%.En un segundo escenario, Tatiana Clouthier toma la delantera con un 28.1% de las preferencias, superando a Adrián de la Garza, que se mantiene con un 24.2%. Mariana Rodríguez figura en tercer lugar con 17.9%.Waldo Fernández y Tatiana Clouthier, los favoritos para abanderar a MorenaPrevio a la contienda interna de Morena, ya suenan nombres para la candidatura del partido. Según la encuesta de SRC, la disputa es reñida. Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, se posiciona como favorita para abanderar a la formación política, con un 26.7% de apoyo, mientras que el senador Waldo Fernández se mantiene muy cerca con un 22.8%.Otros perfiles como el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y Clara Luz Flores obtienen el 11.8% y 11.4% de los apoyos, respectivamente, también en esta lista encontramos al alcalde de García, Manuel Guerra, quien cuenta con un 6.7% de apoyo, la senadora Judith Díaz, cuenta con 6.6% y por último nos encontramos al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, quien cuenta con un 5.5% de apoyo.La diferencia entre Tatiana Clouthier y Waldo Fernández ante los demás aspirantes, asciende a más de 11 puntos porcentuales, marcando la pauta para definir al próximo candidato de MORENA rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027.Adrián de la Garza y Mauricio Fernández, los perfiles más competitivos del PRI y el PANEn el PRI, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, es el perfil más fuerte para la candidatura, con un 58.6% de apoyo, frente al exalcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, quien obtiene el 18.2%.Por parte del PAN, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, lidera las preferencias con un 28.3%, seguido por Fernando Margáin con 17.2% y Daniel Carrillo con 14.1%.MC: Luis Donaldo Colosio encabeza preferencias, con Mariana Rodríguez de cercaMovimiento Ciudadano también empieza a perfilar posibles aspirantes. Luis Donaldo Colosio, Senador de la República, lidera para convertirse en su candidato con 33.1%, frente a Mariana Rodríguez, quien obtiene el 23.3%.Opinión sobre una posible alianza PAN-MCLa encuesta también midió la percepción sobre una eventual alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano (MC). Los resultados revelan una división entre los votantes: solo el 36.1% de los simpatizantes del PAN estarían de acuerdo con una coalición con MC, mientras que el 47.8% de los electores de MC sí apoyarían una alianza con el PAN. Estos datos sugieren que dicha coalición podría enfrentar resistencia interna en ambos partidos, particularmente entre los panistas.Metodología de la encuestaTipo de encuesta: Telefónica automatizada (robotcall).Población muestra: 1,000 llamadas telefónicas a individuos mayores de 18 años habitantes de Nuevo León.Margen de error: +/- 3.8%.Nivel de confianza: 95%.Fecha de levantamiento: 29 de julio de 2025.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.