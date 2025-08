Xuất Khẩu Sầu Riêng Bùng Nổ Nhưng Hạn Chế Chính Sách Thử Thách Đà Tăng Trưởng Thương Mại Của Việt Nam

EBC chỉ ra nghịch lý trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam — nhu cầu đối với sầu riêng, thanh long và các mặt hàng nông sản khác đang tăng mạnh, nhưng các rào cản về thủ tục và logistics vẫn tiếp tục cản trở đà tăng trưởng thương mại của quốc gia.

EBC Financial Group phân tích đà phục hồi 3,8 tỷ USD của rau quả Việt Nam và rủi ro từ chậm chứng nhận, thủ tục rườm rà

VIETNAM, August 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ngành xuất khẩu của Việt Nam đang chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong năm 2025 — với các mặt hàng như chuối, thủy sản, sầu riêng và sản phẩm gỗ ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, những rạn nứt trong nền tảng pháp lý lại bắt đầu xuất hiện. Dù nhu cầu toàn cầu đang tăng nhiệt, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tháo gỡ các nút thắt liên quan đến quy trình pháp lý và thời gian cấp chứng nhận, đặc biệt đối với hàng nông sản.

“Việt Nam rõ ràng đang chiếm ưu thế về độ nhận diện thương mại và tăng trưởng theo ngành,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., nhận định. “Nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý cả câu chuyện tăng trưởng lẫn những điểm tắc nghẽn. Xuất khẩu bùng nổ của Việt Nam đang ngày càng bị phân hóa — những mặt hàng thành công ở nước ngoài vẫn có thể gặp vướng mắc ngay tại cửa khẩu.”

Ngành Nông Sản Dẫn Đầu: Trái Cây, Thủy Sản và Gỗ Ghi Dấu Ấn

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã vượt mốc 3,8 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2025, với các mặt hàng chủ lực gồm sầu riêng, dừa, thanh long và vải thiều. Riêng sầu riêng đã mang về 3,3 tỷ USD trong năm 2024, và hơn 360 triệu USD chỉ trong tháng 6 năm nay. Các chuyên gia phân tích của EBC cho biết việc cải thiện quy trình kiểm định chất lượng tại cửa khẩu và tuyến đường sắt trực tiếp sang Trung Quốc đã giúp Việt Nam củng cố vị thế là nhà cung cấp hàng đầu. Dừa Việt Nam cũng đang tạo sức bật mới dù từng bị lu mờ bởi sản phẩm từ Thái Lan và Philippines. Dừa Việt hiện được định giá 7,26 USD/kg trong năm nay, tăng mạnh so với mức 1,21 USD vào năm 2022, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng cao, đặc biệt từ Hàn Quốc và Trung Đông với các sản phẩm đồ uống tự nhiên và có nguồn gốc thực vật.

Xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm, đã phục hồi mạnh mẽ. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đạt gần 595 triệu USD, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ tôm lớn nhất của Việt Nam. Theo phân tích của EBC, xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng tốc, với giá cả ổn định nhờ động lực mở cửa trở lại và việc nới lỏng các rào cản phi thuế quan.

Ngành gỗ của Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò là “cỗ máy thầm lặng” trong thương mại công nghiệp. Dù ít được chú ý trên mặt báo, các nhà phân tích của EBC cho rằng ngành này đóng vai trò then chốt trong cơ cấu xuất khẩu công nghiệp của Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu gỗ đạt 8,21 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Mỹ chiếm 55,6% giá trị xuất khẩu, theo sau là Nhật Bản và Trung Quốc. Tính bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh chính: nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam đã áp dụng chứng nhận FSC (Hội đồng Quản lý Rừng) để tiếp cận các thị trường nhạy cảm với ESG. Nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường chủ lực đang thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm nội thất, ván MDF và hàng hóa giá trị gia tăng khác.

Vấn Đề Thủ Tục Hành Chính: Trì Hoãn, Đổ Bỏ Hàng, và Những Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ

Dù xuất khẩu của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu nên đặc biệt cảnh giác với những "điểm nghẽn tiềm ẩn", nhất là trong các mặt hàng nhạy cảm về thời gian như trái cây tươi. Ví dụ, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đang phải đối mặt với tình trạng chậm cấp chứng nhận, khiến cơ hội thị trường trở thành tổn thất tài chính. Theo VietnamNet Global, hơn 100 tấn thanh long đã đạt chuẩn GlobalGAP bị hư hỏng sau 20 ngày nằm kho, trong khi thêm 50–70 tấn khác vẫn còn mắc kẹt trong kho lạnh mà chưa được bật đèn xanh xuất khẩu.

Một doanh nghiệp lớn Công ty Sơn Trà tại Lâm Đồng đã phải tiêu hủy hoàn toàn 40 tấn hàng, đồng thời buộc phải giảm giá bán thêm 50 tấn còn lại xuống chỉ còn 1.000–2.000 đồng/kg, tức giảm khoảng 10 lần so với mức giá 20.000 đồng/kg xuất khẩu sang châu Âu.

Các chuyên gia phân tích tại EBC Financial Group cảnh báo rằng “điểm nghẽn chặng cuối” này cho thấy sự lệch pha ngày càng lớn giữa khả năng sản xuất sẵn sàng của Việt Nam và năng lực xử lý thủ tục hành chính, điều mà các doanh nghiệp nên tính toán kỹ khi đánh giá rủi ro xuất khẩu.

Riêng thị trường EU đang siết chặt việc truy xuất nguồn gốc, giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, và yêu cầu khắt khe về tài liệu chuỗi lạnh. Điều này buộc cơ quan chức năng Việt Nam phải ban hành các chỉ đạo mới nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm tái xuất khẩu. Với các doanh nghiệp, điều này có thể kéo dài thời gian xử lý, tạo ra sự thiếu nhất quán trong thông quan, và làm tăng chi phí. Tất cả đều là lý do vì sao EBC khuyến nghị các nhà đầu tư cần theo sát xu hướng cấp chứng nhận xuất khẩu và những thay đổi trong quy định khu vực khi xây dựng chiến lược giao dịch tập trung vào Đông Nam Á.

Hàm Ý Đối Với Các Nhà Giao Dịch Toàn Cầu

Số liệu xuất khẩu của Việt Nam đang cho thấy hai bức tranh trái ngược. Một mặt, nhu cầu bùng nổ với các mặt hàng như tôm, sầu riêng, dừa và sản phẩm gỗ đạt chứng nhận FSC đang giúp Việt Nam khẳng định vai trò then chốt trong chuỗi giá trị hàng hóa khu vực châu Á. Mặt khác, những thủ tục hành chính phức tạp và quy định thay đổi liên tục, điển hình là với thanh long và hồ tiêu, một lần nữa đặt ra rủi ro vận hành đáng kể.

Các chuyên gia của EBC Financial Group khuyến nghị nhà giao dịch nên nhìn xa hơn các con số tăng trưởng. Hãy theo dõi sát thời gian thông quan, tình trạng tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận địa phương, và thời gian vận chuyển, đặc biệt đối với hàng hóa có tính thời vụ hoặc dễ hư hỏng. Trong thị trường nông sản biến động nhanh, chỉ một tuần chậm trễ cũng có thể biến một thương vụ lời thành lỗ.

Đối với những ai giao dịch hàng hóa mềm hoặc hợp đồng tương lai nông nghiệp, thị trường Việt Nam vừa mang lại cơ hội tăng trưởng, vừa tiềm ẩn sự phức tạp. Nhận biết sớm những điểm nghẽn trong hệ thống logistics hay tận dụng các tiêu chuẩn ESG để tiếp cận các thị trường cao cấp có thể trở thành lợi thế chiến lược. Trong bối cảnh thương mại Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng, sự linh hoạt quan trọng không kém gì góc nhìn sâu sắc.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm của EBC Financial Group và các công ty toàn cầu trực thuộc. Đây không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro cao, có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá số tiền đầu tư ban đầu. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định. EBC Financial Group và các đơn vị liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong bài viết này.

