EBC 파이낸셜 그룹: 지정학 변화로 유가 시장 재편… 브렌트–WTI 가격 격차 5년 만에 최저

지정학적 변화로 글로벌 원유 시장이 재편되면서 브렌트유와 WTI의 가격 격차가 좁혀지고 있음을 저울 위 균형으로 표현한 이미지

중동 긴장, 미국 셰일 수출, OPEC+ 증산이 맞물리며 원유의 전통적 가격 규칙을 다시 쓰다

DC, UNITED STATES, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)의 가격 격차가 5년 만에 가장 좁혀지면서 원유 벤치마크가 수렴하고 있다. 이는 글로벌 원유 역학의 심대한 변화를 반영한다. 11월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 미화 67.50달러로 하락했고, WTI는 63.05달러에 거래되며 브렌트–WTI 스프레드는 약 4.45달러에 머물렀다. 프리미엄 축소는 지정학과 미국의 수출 역량이 원유의 전통적 가격 지리를 재편하고 있음을 보여준다.

EBC Financial Group (UK) Ltd CEO 데이비드 배럿은 “원유 시장은 브렌트가 글로벌 벤치마크로서 전통적으로 누려온 지위를 더 이상 보장받을 수 없는 새로운 국면에 진입했다”며 “트레이더들에게 좁혀진 스프레드는 기회를 의미하지만 동시에 리스크도 내포한다. 구시대의 가격 규칙이 다시 쓰이고 있는 만큼 전략은 무엇보다도 규율 있게 운영돼야 한다”고 강조했다.

대수렴(The Great Convergence)

과거 브렌트유는 전 세계 해상 거래 노출 덕분에 WTI 대비 상당한 프리미엄을 유지했다. 그러나 미국 셰일 생산 확대와 수출 인프라 확충으로 그 격차는 잠식되고 있다.

배럿은 “지금 목격하는 것은 ‘대수렴’이다. 한때 미국 내에 묶여 있던 원유가 글로벌 가격 지형을 다시 그려가고 있다”고 설명했다.

또한 2년 반 동안 중단됐던 이라크 쿠르디스탄 지역의 원유 수출 재개로 하루 15만~16만 배럴이 지중해 시장에 유입됐으며, 국제 석유사들과의 합의가 진전되면서 최대 23만 배럴까지 늘어날 가능성이 있다. 이는 증가하는 미국 수출 물량과 맞물려 대서양 분지 원유의 변동 가격을 좌우하고 있다.

원유 가격의 새로운 지정학적 요인

지정학적 위험 요인은 여전히 시장 변동성의 핵심이다. OPEC+는 오는 11월 최소 하루 13만7천 배럴 증산을 승인할 것으로 예상되며, 이는 이미 변동하는 중동 물량과 맞물려 공급 과잉 우려를 키우고 있다. 더불어 해상 안보, 동맹 변화, 가자지구 전선 확산 등으로 촉발된 지역 긴장은 브렌트가 글로벌 벤치마크로서 차지하던 지위에 불확실성을 더하고 있다.

배럿은 “WTI는 더 이상 순수하게 미국 내 이야기가 아니다. 미국 수출이 증가하면서 WTI는 자체적으로 글로벌 벤치마크로 자리잡고 있다”며 “브렌트와의 좁혀진 격차는 신규 파이프라인 물류와 해상 유통을 좌우하는 지정학적 배경을 동시에 반영한다”고 덧붙였다.

전망: 수렴 속 변동성 확대

단기적으로 유가는 변동성이 이어질 것으로 보인다. 브렌트유는 배럴당 70달러 부근에서 저항에 직면해 있으며, WTI는 62달러 부근에서 하방 지지를 받을 것으로 예상된다. 전문가들은 만약 지정학적 충격으로 해상 공급이 제한되거나 미국 수출 증가세가 멈출 경우, 현재 좁혀진 브렌트–WTI 스프레드가 다시 벌어질 수 있다고 경고한다.

트레이더들에게 핵심은 수렴의 지속성에 베팅하기보다 변동성에 맞춘 포지셔닝이다. 선물시장에서의 헤지 전략은 여전히 중요하며, 스프레드 및 캘린더 트레이딩이 전술적 기회를 제공할 수 있다. 브렌트의 지배력이 도전을 받는 상황에서 방향성 베팅보다 리스크 관리가 우선돼야 한다.

EBC의 추가 분석은 https://www.ebc.com/forex/forex-news-today/ 에서 확인할 수 있다.

면책 조항:본 기사는 EBC Financial Group (SVG) LLC의 관찰을 기반으로 작성된 참고 자료이며, 금융 또는 투자 자문이 아닙니다. CFD 및 외환 거래는 원금 초과 손실을 포함한 상당한 위험을 수반합니다. 거래 전 반드시 재무 상태, 투자 목표, 전문성 및 위험 감수 성향을 신중히 고려하고 필요 시 독립적인 금융 자문가와 상의해야 합니다. 본 정보에 의존해 발생한 손실에 대해 EBC 파이낸셜 그룹 및 글로벌 계열사는 책임을 지지 않습니다.

###

EBC 파이낸셜 그룹 소개

EBC 파이낸셜 그룹(EBC)은 런던에서 설립된 글로벌 브랜드로, 금융 중개 및 자산 관리 분야에서 전문성을 인정받고 있다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 규제 관할 내 규제 승인을 받은 법인을 통해 개인·전문·기관 투자자들이 외환, 원자재, CFD 등 글로벌 시장과 다양한 거래 기회에 접근할 수 있도록 지원한다.

EBC는 100여 개국의 투자자들로부터 신뢰를 받고 있으며, World Finance 등 글로벌 어워드에서 다년간 연속 수상했다. ‘최고의 거래 플랫폼(Best Trading Platform)’, ‘가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker)’ 등 권위 있는 타이틀을 획득하며 세계적 명성을 이어가고 있다. 강력한 규제 기반과 투명성에 대한 확고한 의지를 바탕으로, 안전하고 혁신적이며 고객 중심의 거래 솔루션을 제공하는 글로벌 톱 브로커로 자리매김했다.

EBC의 자회사는 각국 규제 기관의 인가를 받아 운영된다. EBC Financial Group (UK) Limited는 영국 금융행위감독청(FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited는 케이맨제도 통화관리국(CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 및 EBC Asset Management Pty Ltd는 호주 증권투자위원회(ASIC), EBC Financial (MU) Ltd는 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)의 감독을 받는다.

EBC의 핵심에는 40년 이상의 경력을 지닌 업계 베테랑들이 있으며, Plaza Accord, 2015년 스위스 프랑 사태, COVID-19 팬데믹 등 주요 경제 위기를 성공적으로 헤쳐 온 경험을 바탕으로 정직·존중·고객 자산의 안전을 최우선 가치로 삼고 있다.

또한, EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서, UN재단의 ‘United to Beat Malaria’ 캠페인, 옥스퍼드대학교 경제학과, 글로벌 보건·경제·교육·지속가능성 파트너십 등을 통해 사회적 가치를 실현하는 데 앞장서고 있다.

https://www.ebc.com/

