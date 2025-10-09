EBC Санхүүгийн Групп: Брент–WTI-ийн үнийн зөрүү 5 жилийн хамгийн бага түвшинд хүрэв
Брент–WTI-ийн үнийн зөрүүг OPEC+ бодлого, Төвд Ойрхи Дорнодын хурцадмал байдал, АНУ-ын экспорт зах зээлийг шинэчлэн өөрчилж байна
DC, UNITED STATES, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Нефтийн үндсэн үнэ тогтоогчид улам ойртож байна, Брент болон Вест Техасын Дунджаас (WTI) түүхий нефтийн үнийн зөрүү 5 жилийн хамгийн бага түвшинд хүрч, дэлхийн нефтийн динамик дахь гүнзгий өөрчлөлтийг илтгэнэ. Брент нефтийн ирээдүйн хэлцэл Ноябрийн сарын 67.50 ам.долларт хүрч буурсан бол WTI 63.05 ам.доллараар арилжаалагдаж, Брент–WTI үнийн зөрүү ойролцоогоор 4.45 ам.долларт хүрчээ. Үнийн зөрүүг багассан нь геополитикийн өөрчлөлтүүд болон АНУ-ын экспортын хүчин чадал нефтийн уламжлалт үнийн географийг шинэчилж байгааг харуулж байна.
“Нефтийн зах зээл шинэ үе шатанд шилжиж байна, Брент нефтийн дэлхийн үндсэн үнэ тогтоогч байсныг баталгаажуулахгүй болсон,” гэж EBC Санхүүгийн Групп (UK) Ltd.-ийн гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт хэллээ. “Арилжаа эрхлэгчдэд үнийн зөрүү багассан нь боломжийг илэрхийлж байгаа ч эрсдэл ч үүнтэй хамт орж ирж байна. Хамгийн чухал нь хуучин үнийн дүрмүүдийг дахин бичиж байгааг анхааран, зохицуулсан стратегиудад төвлөрөх шаардлагатай.”
Их нэгдэлт
Түүхийн хувьд Брент нефтийн үнэ WTI-ийнхээс ихээхэн илүү байв, үүнд түүний дэлхийн тэнгисийн арилжааны нөлөө чухал үүрэгтэй байсан. Гэвч АНУ-ын shale олборлолт болон экспортын дэд бүтэц өргөжсөний хэрээр энэ үнийн зөрүү багасчээ.
“Бид одоо их нэгдэлтийг харж байна — өмнө нь дотоод зах зээлд баригдаж байсан АНУ-ын түүхий нефть нь дэлхийн үнийг дахин тодорхойлж байна,” гэж Дэвид Барретт хэлэв.
Иракийн Курдистаны бүс нутгаас түүхий нефтийн экспорт дахин сэргэсэн нь (хоёр жилийн хагас хугацаанд зогссон) 150,000-160,000 баррель түүхий нефтийг өдөртөө дундаж тэнгисийн зах зээлд нийлүүлж байгаа бөгөөд, олон улсын нефтийн компаниудтай хийсэн гэрээний дагуу 230,000 bpd хүртэл нэмэгдэх боломжтой. Энэ нь АНУ-
ын экспортын хэмжээ нэмэгдэж, Атлантын сав газрын түүхий нефтийн зах зээлийн захиалгын үнийг тодорхойлж буй цаг үед тохиож байна.
Түүхий Нефтийн Шинэ Географи
Геополитикийн хурцадмал байдал нь зах зээлийн тогтворгүй байдлын төвд байсаар байна. OPEC+ 11-р сард өдөрт 137,000 баррель түүхий нефть үйлдвэрлэх нэмэгдэл хүлээн зөвшөөрөх төлөвтэй байна, энэ нь Төвд Ойрхи Дорнодын чиглэлд шилжиж байгаа урсгалуудтай тулгараад байгаа зах зээлд нийлүүлэлт нэмэх болно. Үүний зэрэгцээ, бүс нутгийн тэнгисийн аюулгүй байдал, холбоо тогтоох шинэ нөхцөл, Газын бүсээс гарах эрсдлүүд зэрэг хурцадмал байдал Брент нефтийн дэлхийн үндсэн үнэ тогтоогчийн үүргийг илүү их эрсдэлд оруулсаар байна.
“WTI аль хэдийн зөвхөн дотоодын зах зээлийн түүх биш болсон,” гэж Барретт нэмээд хэлэв. “АНУ-ын экспортын хэмжээ өсөх тусам WTI өөрийн гэсэн дэлхийн үндсэн үнэ тогтоогч болох нь тодорхой болж байна. Бренттэй үнийн зөрүү багассан нь шинэ хоолой болон тээвэрлэлтийн логистикийг, мөн тэнгисийн урсгалуудыг өөрчлөх геополитикийн нөхцөл байдлыг харуулж байна.”
Төлөв байдал: Нэгдэлтэд Тогтворгүй Байдал
Төгсгөлд, ойрын хугацааны төлөв байдал нь нефтийн үнэ тогтворгүй байх хандлагатай байна. Брент 70 ам.доллар орчимд эсэргүүцэлтэй тулгарах бол WTI 62 ам.доллар орчимд доошлох тустай дэмжлэгтэй байна. Шинжээчид геополитикийн гэнэтийн шокуудаас болж тэнгисийн нийлүүлэлт хязгаарлагдвал эсвэл АНУ-ын экспортын өсөлт саатвал Брент–WTI үнийн зөрүү дахин өргөжих магадлалтайг анхааруулж байна.
Арилжаа эрхлэгчдэд гол нь тогтворгүй байдлын дагуу байр сууриа авах явдал бөгөөд удаан хугацааны нэгдэл хүлээх бус, үнийн зөрүү болон календарийн тоглоом нь тактикийн боломжуудыг санал болгох боломжтой.
Брентийн давамгайллыг орхиж буй хуучин таамгуудтай тэмцэж байгаа тул эрсдэл удирдлага нь чиглэлтэй бооцоо тавихаас илүү чухал болохыг анхаарах хэрэгтэй. EBC-ийн илүү их шинжилгээ авахыг хүсвэл: https://www.ebc.com/forex/forex-news-today/
Тайлбар: Энэ нийтлэл EBC Санхүүгийн Групп (SVG) LLC-ийн ажиглалт бөгөөд зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Энэ нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж биш юм. Худалдааны гэрээний ялгаа (CFD) болон валютын арилжаа (FX) нь хүнд эрсдэлтэй, таны анхны хөрөнгө оруулалтаас ч их алдагдал учруулж болох эрсдэлтэй. Худалдаа хийхийн өмнө та өөрийн санхүүгийн байдал, хөрөнгө оруулалтын зорилго, мэдлэг, болон эрсдэл хүлээх чадвараа сайтар бодолцож, хэрэгтэй бол бие даасан санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй. EBC Санхүүгийн Групп болон түүний дэлхий даяар тархан ажиллаж буй байгууллагууд энэхүү мэдээлэлд тулгуурлан гарсан ямар ч хохирлыг хариуцахгүй.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
