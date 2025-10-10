EBC파이낸셜그룹 “금 가격, 세 가지 요인 겹치며 변동성 확대… 리스크 관리가 핵심”

EBC: 글로벌 요인 속 금 가격 압박, 리스크 관리 중요성 강조

금리 불확실성·고질적 인플레이션·지정학적 긴장 고조, 금의 회복력 시험대에 올라

LONDON, UNITED KINGDOM, October 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 금 가격이 사상 최고치 부근에서 등락을 이어가고 있다. 통화정책 불확실성, 지속적인 인플레이션 압력, 그리고 고조되는 지정학적 리스크가 동시에 작용하면서 안전자산인 금의 회복력이 시험대에 올랐다.

현지 시각 수요일, 현물 금 가격은 온스당 3,778.78달러로 0.4% 상승하며 전일 기록한 사상 최고치 3,790.82달러에 근접했다. 반면 12월 인도분 미국 금 선물은 차익 실현 매물과 랠리 둔화 전망에 1.2% 하락한 3,768.10달러에 마감했다.

금리 정책이 랠리에 힘을 더해

금 시장의 향방은 여전히 미국 연방준비제도(연준)에 달려 있다. 제롬 파월 의장은 이번 주 추가 금리 인하에 신중한 태도를 보이며, 둔화되는 고용시장과 끈질긴 인플레이션 사이에서 균형을 모색하고 있다. CME 페드워치 데이터에 따르면 시장은 올해 10월 25bp 인하 가능성을 94%, 12월 추가 인하 가능성을 77%로 반영하고 있다.

EBC파이낸셜그룹(영국) 대표 데이비드 배럿은 “금은 미국 자금조달 비용 하락의 수혜를 입고 있지만, 연준의 속도와 시점에 대한 불확실성이 변동성을 자체적으로 만들어낸다”며 “금리는 무이자 자산인 금의 기회비용을 낮춰 매력을 높이지만, 시장 기대와 연준 신호가 어긋날 때마다 급격한 가격 변동이 발생할 수 있다”고 지적했다.

지정학적 리스크, 안전자산 수요 증폭

지정학적 긴장도 금 수요를 떠받치는 요인으로 꼽힌다. 북대서양조약기구(NATO)는 이번 주 러시아에 대해 “필요한 모든 수단을 동원할 것”이라 경고했고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나의 영토 회복 가능성을 언급했다. 이러한 긴장은 금을 위기 시 가치 저장 수단이자 정부 신용 위험과 무관한 안전자산으로 부각시키는 배경이 된다.

배럿 대표는 “시장 참여자들은 흔히 지정학적 충격을 금 가격 상승의 직선 경로로 보지만, 역사적으로 급등 뒤에는 긴장 완화에 따른 조정이 뒤따랐다”며 “2022년 우크라이나 전쟁 초기 급등 후 곧바로 되돌림이 나타난 것이 대표적 사례”라고 설명했다.

전망: 고공권 유지 속 변동성 확대

전문가들은 단기적으로 금 가격이 온스당 3,750달러 이상에서 지지선을 형성하고, 3,900달러 부근에 저항선이 만들어질 것으로 내다봤다. 은(온스당 44.23달러, +0.5%), 백금(1,483.53달러), 팔라듐(1,225.46달러) 등 다른 귀금속도 상승세를 보였다.

배럿 대표는 “금은 낮은 금리, 지정학적 불안, 주식시장에 대한 투자자들의 조심스러운 태도가 겹치며 매력적인 자산으로 남아 있다”면서도 “이 세 가지 요인이 동시에 작용하기 때문에 시장의 예측 불가능성이 더욱 커진다. 지금 필요한 것은 기록 경신 경쟁이 아니라 리스크를 통제하는 투자 태도”라고 강조했다.

면책조항: 본 기사는 EBC파이낸셜그룹(SVG) LLC의 관찰에 근거한 내용으로, 투자 권유가 아닙니다. CFD 및 외환거래는 원금 손실을 포함해 큰 위험이 있으며, 투자 목표·경험·재무 상황 등을 충분히 고려해야 합니다. 필요 시 독립적인 금융 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.

EBC 파이낸셜 그룹 소개

EBC 파이낸셜 그룹(EBC)은 런던에서 설립된 글로벌 브랜드로, 금융 중개와 자산 관리 분야에서의 전문성을 인정받고 있습니다. 영국, 호주, 케이맨제도, 모리셔스 등 주요 금융 규제 관할 지역에 위치한 규제 승인 법인을 통해, EBC는 개인 투자자부터 전문·기관 투자자에 이르기까지 전 세계 투자자들이 통화, 원자재, CFD(차액결제거래) 등 다양한 글로벌 시장과 거래 기회를 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

EBC는 100여 개국의 투자자들로부터 신뢰를 받고 있으며, World Finance 등 글로벌 어워드에서 수년간 연속으로 수상한 바 있습니다. ‘최고의 거래 플랫폼(Best Trading Platform)’과 ‘가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker)’ 등의 타이틀을 획득하며 세계 최고의 브로커 중 하나로 자리매김했습니다. 견고한 규제 기반과 투명성에 대한 확고한 의지를 바탕으로, EBC는 국제 경쟁 시장에서 안전하고 혁신적이며 고객 중심의 거래 솔루션을 제공하는 브로커로 꾸준히 높은 평가를 받고 있습니다.

EBC의 각 자회사는 해당 관할 지역의 규제 당국의 인가와 감독을 받고 있습니다. EBC Financial Group (UK) Limited는 영국 금융행위감독청(FCA)의 규제를 받고 있으며, EBC Financial Group (Cayman) Limited는 케이맨제도 통화관리국(CIMA)의 규제를 받습니다. EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 및 EBC Asset Management Pty Ltd는 호주 증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받고 있으며, EBC Financial (MU) Ltd는 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)의 인가를 받아 운영되고 있습니다.

EBC의 핵심에는 주요 금융기관에서 40년 이상 경험을 쌓은 업계 베테랑들이 있습니다. Plaza Accord, 2015년 스위스 프랑 사태, 그리고 COVID-19 팬데믹으로 인한 시장 충격 등 주요 경제 사이클을 성공적으로 헤쳐 온 이들은, 정직·존중·고객 자산의 안전을 최우선 가치로 두고 있습니다. 그 결과, 모든 투자자와의 관계는 최상의 성실함과 진지함으로 다뤄지고 있습니다.

또한, EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서, 지역 사회에 기여하는 영향력 있는 파트너십을 지속적으로 추진하고 있습니다. 대표적으로 UN재단의 ‘United to Beat Malaria’ 캠페인, 옥스퍼드대학교 경제학과와의 협력, 그리고 글로벌 보건·경제·교육·지속가능성 분야의 다양한 파트너들과 함께하는 프로젝트를 통해 사회적 가치를 실현하고 있습니다.

