Continued full support for Republika Srpska

Повод за посету било је обележавања празника Зачећа Свете Ане у Манастиру Свете Ане у Доњој Вријесци код Дарувара, обилазак епархије и разговор са епископом, свештенством, монаштвом и верницима. Свету архијерејску литургију служили су владика будимљанско-никшићки Јоаникије и владика пакрачко-славонски Јован, уз саслужење свештенства епископија пакрачко-славонске, загребачко-љубљанске, аустријско-швајцарске и београдско-карловачке. Истовремено, ово је био и повод за обележавање 15-годишњице матуре ученика Богословије Светог Петра Цетињског, генерације 1995–2000. године, којима је владика Јоаникије био ректор, а владика Јован разредни старешина. Присутни су били и директор Републичког секретаријата за вјере у Влади Републике Српске Драган Давидовић са сарадницима, као и други гости и српски представници локалне и жупанијске управе Бјеловарско-билогорске жупаније. Након молитвеног славља, присутни су се упутили у Пакрац, где су посетили Саборни храм Свете тројице и Владичански двор са параклисом Благовештења Пресвете Богородице – Дворску капелу. Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама помогла је делимичну обнову овог храма и двора. Предвиђено је да се храм освешта до јесени 2016. године и да се двор оспособи за пресељење у истом временском оквиру. Након посете Пакрацу, гости су посетили и манастир Јасеновац и обишли радове на обнови манастирске цркве и конака са зградом старе школе. Захваљујући донацијама Фонда патријарха Павла, којег је основао Свети архијерејски сабор СПЦ и под чијом управом и делује, манастир је проширио своје имање куповином суседне куће са двориштем, што ће олакшати будуће функционисање ове светиње. Закључено је да су, и поред започете обнове, верски објекти у Епархији пакрачко-славонској у лошем стању, имајући у виду обим оштећења и рушења, те да је за њихово пуно функционисање потребан наставак обнове. Радојевић је истакао да ће Управа наставити подршку у очувању националног, верског и културног идентитета српског народа, светиња и историје, наводи се у саопштењу Управе.

