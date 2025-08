Sanciones por Fiestas Comerciales sin Licencia será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, August 1 - For Immediate Release: Thursday, July 31, 2025 El programa también incluirá información sobre el segundo Programa Acelerador de Negocios en español del Condado de Montgomery Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Condado de Montgomery, Dawn Luedtke, quien forma parte del Comité de Salud y Servicios Humanos (HHS) y del Comité de Seguridad Pública (PS); Naddia Clute, gerente del Centro de Negocios del Condado de Montgomery; y Leyla Yañez, coordinadora de DNZ Folklore. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 1 de agosto a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial contará con la invitada especial, la concejal Luedtke, quien compartirá detalles sobre el Proyecto de Ley 13-25, copatrocinado por los concejales Luedtke y Andrew Friedson. El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer los requisitos de licencias, y aumentar las sanciones por eventos residenciales con fines de lucro no autorizados, comúnmente conocidos como “fiestas comerciales en casas”. La concejal Luedtke compartirá detalles sobre la implementación del proyecto de ley, las medidas de cumplimiento, las multas y otras disposiciones clave. El segundo segmento del programa destacará al Centro de Negocios del Condado de Montgomery y su segundo Programa Acelerador de Negocios en español, diseñado para apoyar a los propietarios de negocios en todo el condado. El programa gratuito de siete semanas iniciará el 4 de agosto y aceptará hasta 30 emprendedores que cumplan con los criterios de elegibilidad. La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Condado de Montgomery para apoyar a pequeñas empresas y garantizar el acceso equitativo a herramientas de desarrollo empresarial y recursos financieros. El programa concluirá con un enfoque en DNZ Folklore, un grupo cultural fundado hace un año con la misión de promover el arte y la danza con la meta de resaltar la cultura latina, sus tradiciones, y raíces. La Sra. Yañez compartirá información para quienes estén interesados en unirse al grupo, que está abierto a personas de todas las edades y nacionalidades. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-272

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

