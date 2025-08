Encuesta Aguascalientes 2027: PAN aventaja por más de 15 puntos a Morena rumbo a la gubernatura

Toño Martín del Campo lidera las preferencias internas del PAN rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027 PAN lidera preferencia electoral rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027 Toño Martín del Campo lidera las preferencias internas del PAN rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027 Arturo Ávila lidera las preferencias internas de MORENA rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027

La última encuesta de SRC revela quién va a la cabeza en Aguascalientes. PAN mantiene la delantera rumbo a 2027.

AGUASCALIENTES, MEXICO, August 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Las tendencias rumbo a las elecciones para la gubernatura de Aguascalientes en 2027 comienzan a tomar forma. De acuerdo con un estudio realizado por la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), si las elecciones fueran hoy, el Partido Acción Nacional (PAN) obtendría una ventaja significativa sobre Morena.El estudio, levantado el 31 de julio de 2025, revela que el PAN cuenta con un 47.3% de la preferencia electoral, consolidando su posición como la primera fuerza política en el estado. Por su parte, Morena le sigue con un 31.4% de la intención de voto. En una lejana tercera posición se encuentra Movimiento Ciudadano (MC) con un 5.0%, seguido por el PRI con un 4.6%.Al analizar el histórico de mediciones, se observa que tanto el PAN como Morena han registrado un ligero crecimiento en el último mes, mientras que el porcentaje de personas que "No sabe" ha disminuido de 11.0% a 9.4%, lo que sugiere una paulatina definición en las preferencias electorales actualizadas de los votantes.La contienda interna del PANDentro del Partido Acción Nacional, las preferencias electorales actualizadas para definir al candidato a gobernador muestran una clara ventaja para Toño Martín del Campo, quien reúne el 51.6% del respaldo. Su competidor más cercano, Leonardo Montañez, obtiene un 32.6% de las menciones, dejando a Antonio Arámbula en una tercera posición con el 4.5%. La ventaja de Martín del Campo se ha mantenido estable desde la medición anterior.Morena: Arturo Ávila crece y lideraEn la contienda interna de Morena, la encuesta gubernatura Aguascalientes 2027 muestra una competencia más cerrada, pero con un claro puntero. Arturo Ávila encabeza las preferencias con un 42.0%, seguido de cerca por Nora Ruvalcaba, con un 37.9%.El dato más relevante en esta contienda es el crecimiento significativo de Arturo Ávila, quien pasó de 37.3% a 42.0% en el último mes. Este ascenso coincide con una importante reducción en el número de indecisos dentro del partido, que cayó del 17.9% al 9.1%, indicando que Ávila ha logrado capitalizar a una buena parte de los votantes que no habían definido su apoyo.La encuesta de Statistical Research Corporation se realizó mediante 1,000 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años en el estado de Aguascalientes, presentando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3.8%.

