Milanisti Channel.com: un grande record di pagine viste e visitatori unici a luglio 2025

MILANO, ITALY, August 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Grazie all'intensissimo lavoro di giornalisti giovani, appassionati di calcio e di Milan e grazie alla credibilità conquistata quotidianamente e costantemente sul campo (Authority score anch'essa in impennata come certifica Semrush), dopo soli pochi mesi di vita il sito ha raggiunto, fonte Adobe Analytics, un totale di 947.000 pagine viste, 585.000 visitatori unici e 190.000 video visti. A livello social oltre ai 2mila followers su X e ai 6mila su TikTok, la presenza social di MilanistiChannel continua la marcia verso i 10mila followers su Instagram e ha superato il primo pit stop dei 1100 iscritti su YouTube.Un traguardo ma non soloTutto questo è il risultato della dedizione e della passione dei membri chiave della redazione: il direttore Mattia Giangaspero, il vicedirettore Max Bambara, gli articolisti Davide Capano, Emanuele Landi, Gaetano De Santis, Samuele Virtuani, Roberto Scerra e tutti i collaboratori. La loro abilità nel raccontare l'attualità rossonera in modo coinvolgente e approfondito ha attirato un pubblico sempre più vasto e appassionato.Mattia Giangaspero ha dichiarato: "MilanistiChannel.com ha toccato il punto più alto di sempre a livello di visualizzazioni nel mese di luglio 2025 e la svolta è arrivata pochissimi mesi dopo la sua nascita. Per questo non posso che essere felice, orgoglioso, soddisfatto, anche se non appagato. Questo record per un realtà giovanissima ed emergente come la nostra è solo un punto di partenza che deve spingere tutti noi ad alzare quotidianamente la qualità dei contenuti nelle varie forme. Con il senso della notizia utile ai tifosi sempre sulla tastiera e il bene del Milan sempre nel cuore"."In questi mesi abbiamo posto la base, su tutte le nostre piattaforme, con rubriche, format, grafiche video, analisi, contenuti che mettono in mostra l’offerta diversa, fresca, nuova di Milanistichannel. Nonostante siamo nati da meno di un anno in questi mesi, abbiamo continuato ad evolverci, anche dal punto di vista stilistico, e non perché siamo alla ricerca di una nostra identità. È proprio questa la nostra identità. Il non volerci fossilizzare, il non avere dei preconcetti, tutto questo è la base del nostro lavoro e non può far altro che riversarsi nei nostri articoli. Solitamente, in un Giornale c’è sempre una linea editoriale e questo mi ha fatto pensare a capovolgere tutto. Nel rispetto nell’educazione, sempre raccontando la verità, tutta la redazione offre a livello individuale i propri punti di vista ai tifosi. La diversità è la nostra più grande qualità. L’aver dato spazio ai tifosi è un altro elemento essenziale che deve far parte di noi perché il giornalista, o un giornale in questo caso, devi rimanere imparziale obiettivo, ma deve essere anche il ponte, il tramite, tra i lettori e la società. Adesso arriva il lavoro più complicato di tutti. Dopo aver seminato c’è bisogno di costanza in quel che si è già fatto. Per ciascuna cosa, passo dopo passo, bisogna alzare l'asticella perché se in pochissimo tempo abbiamo raggiunto già tanti obiettivi, dobbiamo credere che, con la costanza e impegno, si possa diventare sempre più grandi".Max Bambara ha aggiunto: ”Il risultato è soddisfacente, frutto di tanto impegno e di un lavoro sodo da parte di tutto il team. Siamo, già, motivati e carichi in vista del mese di agosto dove ci sentiamo anche noi ai nastri di partenza del campionato al fianco di Max Allegri. E scatteremo sui blocchi senza la pretesa di accatastare pezzi l'uno sull'altro, ma cercando argomenti e temi originali, editoriali e analisi obiettive e fuori dagli schemi".L'editore DDD Media Srls ha espresso la sua gratitudine: "Desideriamo ringraziare tutto il team di redazione per l'instancabile lavoro e la passione che mettono quotidianamente nel loro operato. Questo successo è la prova tangibile del loro impegno e della loro professionalità. Grazie anche ai nostri lettori per il loro sostegno costante." Il piano di espansione di Milanistichannel — MilanistiChannel.com è entusiasta di annunciare il suo piano di espansione, che prevede l'allargamento delle proprie piattaforme ai contenuti prodotti direttamente dai tifosi e pubblicati dai canali social del portale. Inoltre chi è appassionato di calcio e desidera entrare a far parte del team è invitato a inviare la propria candidatura utilizzando la mail indicata scorrendo fino in fondo la homepage del sito sotto i dati della Testata giornalistica. Il piano strategico di MilanistiChannel.com si basa sulla creazione di contenuti di qualità e sulla costruzione di partnership con altre testate e altri siti che condividono la stessa filosofia.

