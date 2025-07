NedGraphics y Oriental Weavers renuevan su alianza y celebran décadas de innovación en diseño compartido

CAIRO, EGYPT, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- En una muestra continua de respeto mutuo y colaboración a largo plazo, NedGraphics™ y Oriental Weavers Carpets han anunciado la exitosa conclusión de una visita institucional celebrada el 29 de julio de 2025. La visita tuvo lugar en la sede global de Oriental Weavers Carpets situada en la ciudad 10 de Ramadan, en El Cairo, Egipto.

Frank Maeder, presidente de NedGraphics, se reunió con Yasmine Khamis, presidenta de Oriental Weavers Carpets, para conmemorar formalmente las décadas de colaboración internacional entre ambas compañías. La visita sirvió también para celebrar la renovación de un nuevo acuerdo centrado en la innovación digital, la atención al cliente, la sostenibilidad y la excelencia operativa, marcando así un nuevo capítulo en una alianza basada en la tradición e impulsada por la innovación y el crecimiento.

En virtud del nuevo acuerdo, NedGraphics proporcionará soluciones de software avanzadas diseñadas para optimizar los procesos de diseño, mejorar la gestión del color y aumentar la eficiencia de producción. Estas herramientas reforzarán aún más la capacidad de Oriental Weavers para ofrecer colecciones basadas en tendencias a más de 118 países. Como administrador del mayor archivo de diseño de alfombras del mundo, con más de 4,5 millones de patrones, Oriental Weavers mantiene su compromiso de invertir en tecnologías que fomenten la creatividad y reduzcan el impacto ambiental.

La alianza reforzada acelerará aún más la innovación en software, estableciendo estándares sin precedentes en excelencia en diseño en la intersección entre arte y tecnología, impulsada por el feedback de los usuarios, la colaboración in situ y las iniciativas de desarrollo conjunto.

A medida que evoluciona la relación, NedGraphics y Oriental Weavers se mantienen unidos en su ambiciosa visión de digitalizar millones de patrones, revolucionar los flujos de trabajo de fabricación y redefinir los estándares del sector en términos de precisión y sostenibilidad. Juntos, están dando forma al futuro de los revestimientos de suelos, donde la tecnología de vanguardia y la maestría artística convergen para crear un legado de impacto duradero.

Oriental Weavers, el principal fabricante mundial de alfombras tejidas, se inspira en la rica herencia textil de Egipto para liderar la industria global de suelos a través de la innovación continua y la excelencia en la fabricación. NedGraphics ofrece a los diseñadores textiles de todo el mundo avanzadas herramientas de diseño listas para la producción que impulsan la creatividad, la eficacia y la precisión.

Ambas organizaciones comparten un compromiso común con la calidad, la tradición y la tecnología de vanguardia. Su renovada alianza refleja una dedicación compartida a la innovación de herramientas y procesos que reducen el desperdicio, aceleran el tiempo de comercialización y empoderan a los diseñadores para dar vida a ideas más audaces.

“La revitalización de nuestra asociación con Oriental Weavers supone un paso adelante estratégico” - Frank Maeder, presidente de NedGraphics

“Estamos unidos en una misión común de preservar el patrimonio mientras impulsamos la responsabilidad sostenible y la innovación en el diseño y la producción textil.”

“Durante décadas, NedGraphics nos ha apoyado a combinar el arte del diseño con la precisión tecnológica" — Yasmine Khamis, presidenta de Oriental Weavers Carpets

“Esta renovada alianza refleja nuestra continua inversión en herramientas y colaboraciones que impulsan la creatividad, la eficiencia y la competitividad global.”

Esta nueva etapa marca el camino hacia un futuro definido por la velocidad, la sostenibilidad y la transformación digital inteligente. Juntas, NedGraphics y Oriental Weavers seguirán invirtiendo en tecnologías que empoderen a los equipos de diseño internacionales, eleven la expresión artística y modernicen las operaciones, al tiempo que honran la artesanía que define su legado compartido.

Acerca de NedGraphics

NedGraphics™ es el proveedor líder de soluciones de software de diseño textil y CAD/CAM para los sectores de confección, decoración del hogar, revestimientos para suelos y la industria textil en general. La misión de la empresa es empoderar a los diseñadores mediante herramientas innovadoras que fusionan perfectamente la creatividad con la tecnología. Las soluciones de NedGraphics permiten a los usuarios desarrollar diseños listos para producción con mayor velocidad, precisión y eficiencia. Al digitalizar los procesos de diseño y desarrollo, el software ayuda a reducir errores, optimizar flujos de trabajo y reducir los costes de muestreo, apoyando tanto la productividad como los objetivos de sostenibilidad. NedGraphics forma parte del FOG Software Group, una división de Constellation Software Inc. (TSX: CSU).

Para más información, visita: nedgraphics.com



Acerca de Oriental Weavers Carpets

El Grupo Oriental Weavers fue fundado en 1979 por el industrial y empresario Mohammed Farid Khamis. Cotiza en la Bolsa de Valores de Egipto (EGX) desde 1997 , el grupo ha pasado de operar con un solo telar a convertirse en el mayor productor mundial de alfombras tejidas a máquina. Inspirándose en el rico patrimonio textil egipcio, que se remonta aproximadamente al año 5000 a.C., Oriental Weavers es hoy líder mundial en alfombras tipo tufted y estampadas con tecnología jet print. Con sede en El Cairo, el grupo cuenta con instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Egipto, y distribuye sus productos en más de 118 países. Oriental Weavers mantiene su compromiso con la innovación en los procesos de fabricación, inspirándose en las últimas tendencias para ofrecer productos accesibles, de alta calidad y diseñados para aportar valor duradero y satisfacción a sus clientes.





