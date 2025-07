NedGraphics e Oriental Weavers rafforzano la loro storica alleanza nel design tessile

CAIRO, EGYPT, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- A testimonianza del rispetto reciproco e della collaborazione di lunga data, NedGraphics™ e Oriental Weavers Carpets annunciano il completamento di una visita ufficiale di leadership il 29 luglio 2025, presso la sede globale di Oriental Weavers Carpets nella città di 10 Ramadan, Il Cairo, Egitto.

Frank Maeder, Presidente di NedGraphics, ha incontrato Yasmine Khamis, Presidente di Oriental Weavers Carpets, per commemorare formalmente la lunga storia di collaborazione tra le due aziende. La visita ha segnato anche il rinnovo di un accordo incentrato sull’innovazione digitale, l’attenzione al cliente, la sostenibilità e l’eccellenza operativa — aprendo un nuovo capitolo in una partnership radicata nella tradizione ma ispirata all’innovazione e alla crescita.

Secondo il nuovo accordo, NedGraphics fornirà soluzioni software avanzate pensate per semplificare i processi di design, migliorare la gestione del colore e aumentare l’efficienza produttiva. Questi strumenti supporteranno ulteriormente Oriental Weavers nella realizzazione di collezioni orientate alle tendenze distribuite in oltre 118 Paesi. In qualità di custode del più grande archivio mondiale di design di tappeti — con oltre 4,5 milioni di disegni — Oriental Weavers continua a investire in tecnologie che stimolano la creatività e riducono l'impatto ambientale.

La partnership rafforzata accelererà ulteriormente l’innovazione software, stabilendo nuovi standard di eccellenza nel design all’incrocio tra arte e tecnologia — guidata dal feedback degli utenti, dalla collaborazione sul campo e da iniziative di sviluppo congiunte.

Man mano che la relazione evolve, NedGraphics e Oriental Weavers restano uniti da una visione ambiziosa: digitalizzare milioni di disegni, rivoluzionare i flussi produttivi e ridefinire i parametri di riferimento del settore in termini di precisione e sostenibilità. Insieme, stanno plasmando il futuro della pavimentazione tessile, dove la tecnologia d’avanguardia e la maestria artistica si fondono per creare un’eredità di impatto duraturo.

Oriental Weavers, il principale produttore mondiale di tappeti tessuti, attinge dal ricco patrimonio tessile dell’Egitto per guidare l’industria globale delle pavimentazioni attraverso l’innovazione continua e l’eccellenza manifatturiera. NedGraphics fornisce ai designer tessili di tutto il mondo strumenti avanzati pronti per la produzione, che migliorano la creatività, l’efficienza e la precisione.

Entrambe le organizzazioni condividono un forte impegno verso la qualità, la tradizione e le tecnologie orientate al futuro. La loro rinnovata collaborazione riflette una dedizione condivisa al miglioramento degli strumenti e dei processi che riducono gli sprechi, accelerano il time-to-market e permettono ai designer di trasformare le idee audaci in realtà.

“Rinnovare la nostra partnership con Oriental Weavers rappresenta un passo strategico verso il futuro,”

— Frank Maeder, Presidente di NedGraphics

“Stiamo allineando le nostre forze in una missione comune per preservare la tradizione e al tempo stesso promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel design e nella produzione tessile.”

“Da decenni, NedGraphics ci supporta nell’unire l’arte del design con la precisione tecnologica,”

— Yasmine Khamis, Presidente di Oriental Weavers Carpets

“Questa rinnovata partnership riflette il nostro continuo investimento in strumenti e collaborazioni che alimentano la creatività, l’efficienza e la competitività globale.”

Questo allineamento rinnovato apre la strada a un futuro caratterizzato da velocità, sostenibilità e trasformazione digitale intelligente. Insieme, NedGraphics e Oriental Weavers continueranno a investire in tecnologie che danno forza ai team di design globali, elevano l’espressione artistica e modernizzano le operazioni, onorando al contempo l’artigianalità che definisce la loro eredità condivisa.

###

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics™ è il fornitore leader di soluzioni software CAD/CAM e design tessile per l’abbigliamento, l’arredamento per la casa, i rivestimenti per pavimenti e il settore tessile in generale. La missione dell’azienda è quella di supportare i designer con strumenti innovativi che integrano perfettamente creatività e tecnologia. Le soluzioni NedGraphics permettono di sviluppare progetti pronti per la produzione con maggiore velocità, precisione ed efficienza. Attraverso la digitalizzazione dei processi di progettazione e sviluppo, il software contribuisce a ridurre gli errori, ottimizzare i flussi di lavoro e diminuire i costi dei campioni, supportando così gli obiettivi di produttività e sostenibilità. NedGraphics fa parte del FOG Software Group, una divisione di Constellation Software Inc. (TSX: CSU). Per maggiori informazioni, visitare il sito: nedgraphics.com

Informazioni su Oriental Weavers Carpets

Il Gruppo Oriental Weavers è stato fondato nel 1979 dall’industriale e imprenditore Mohammed Farid Khamis. Quotato alla Borsa Egiziana (EGX) dal 1997, il gruppo è passato da un’unica macchina da tessitura a diventare il maggiore produttore al mondo di tappeti tessuti a macchina. Ispirandosi al ricco patrimonio tessile egiziano, risalente al 5000 a.C. circa, Oriental Weavers è oggi leader mondiale nei tappeti tufted e stampati a getto d’aria. Con sede al Cairo, il gruppo possiede impianti produttivi negli Stati Uniti e in Egitto, e distribuisce i suoi prodotti in oltre 118 Paesi. Oriental Weavers si impegna a innovare continuamente i processi produttivi, ispirandosi alle ultime tendenze e offrendo prodotti di alta qualità, accessibili e pensati per garantire valore duraturo e soddisfazione ai clienti.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.