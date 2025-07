Claudia Sheinbaum alcanza 67.2% de aprobación en Julio de 2025, revela encuesta de SRC

Aprobación de Claudia Sheinbaum en Julio de 2025

Claudia Sheinbaum obtiene 67.2% de aprobación en julio de 2025, según SRC. Su respaldo cae 12 puntos desde mayo, pero sigue siendo mayoría.

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, July 31, 2025 / EINPresswire.com / -- La más reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC) , realizada en julio de 2025, revela que la aprobación del desempeño de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sitúa en un 67.2%. Este porcentaje indica que dos de cada tres mexicanos aún aprueban su gestión. El estudio, llevado a cabo a 10 meses de que Sheinbaum asumiera el cargo, también muestra que el 32.8% de los encuestados desaprueba su desempeño.A pesar de que el 67.2% sigue siendo una cifra de aprobación considerablemente alta, el dato de julio representa una caída significativa en comparación con meses anteriores. Específicamente, la aprobación presidencial experimentó un descenso de 11.1 puntos respecto a junio de 2025, cuando alcanzó un 78.3%. La baja es aún más pronunciada al contrastarla con el pico histórico registrado en mayo de 2025, cuando la aprobación de Sheinbaum se ubicó en un notable 79.3%. Esto significa una caída de 12.1 puntos en tan solo dos meses.Análisis del Histórico y TendenciasEl seguimiento mensual realizado por SRC desde octubre de 2024 proporciona una perspectiva valiosa sobre la trayectoria de la aprobación de la Presidenta. Durante los primeros siete meses de su mandato, Sheinbaum experimentó un respaldo ciudadano creciente, pasando de un 69.6% en octubre de 2024 a su punto más alto en mayo de 2025 con 79.3%.El repunte en la desaprobación, que ha subido más de 12 puntos en dos meses (de 20.7% en mayo a 32.8% en julio), sugiere una posible fase de reajuste en la percepción ciudadana. Esta caída podría estar vinculada a una disminución del entusiasmo inicial por el nuevo gobierno o a temas coyunturales y decisiones recientes en materia de política pública que hayan influido en la opinión pública.Implicaciones PolíticasA pesar de este retroceso en los niveles de aprobación de Claudia Sheinbaum , la presidenta sigue contando con un capital político mayoritario. Un 67.2% de aprobación la mantiene en una posición de fortaleza, lo que es ventajoso para posibles negociaciones legislativas, la implementación de reformas clave y la evaluación general de su gestión de cara al segundo año de gobierno.No obstante, la presidenta deberá analizar y atender los factores que han contribuido a este descenso en su aprobación. Identificar las causas de esta baja es fundamental para implementar estrategias que eviten que la tendencia negativa se consolide en los próximos meses y para reconectar con los segmentos de la población que han retirado su respaldo.Metodología del EstudioEl estudio fue llevado a cabo por Statistical Research Corporation (SRC) entre el 23 y el 26 de julio de 2025. La metodología incluyó 32,000 entrevistas telefónicas automatizadas dirigidas a individuos mayores de 18 años residentes en todo el territorio mexicano. La encuesta tiene un margen de error de ±3.8% y un nivel de confianza del 95%.SRC es reconocida como una firma especializada en estudios de opinión pública y electoral, con una presencia nacional consolidada y una metodología que ha sido validada tanto por medios de comunicación como por actores políticos, lo que refuerza la credibilidad de sus datos.

