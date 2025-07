NedGraphics ve Oriental Weavers’tan Yenilenen İş Birliğiyle Güçlü Tasarım Ortaklığı

CAIRO, EGYPT, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tekstil sektörünün öncü markaları olan NedGraphics™ ve Oriental Weavers, uzun yıllardır süren iş birliklerini daha da güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Oriental Weavers’ın Kahire'deki merkezinde gerçekleşen ziyarette, NedGraphics Başkanı Frank Maeder, Oriental Weavers Yönetim Kurulu Başkanı Yasmine Khamis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

NedGraphics Başkanı Frank Maeder, Oriental Weavers Carpets Yönetim Kurulu Başkanı Yasmine Khamis ile bir araya gelerek şirketler arasındaki onlarca yıllık küresel iş birliğini resmen onurlandırdı. Görüşme aynı zamanda dijital inovasyon, müşteri odaklılık, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik odağındaki yenilenmiş bir anlaşmanın da kutlaması niteliğindeydi. Bu gelişme, gelenekten beslenen ve inovasyon ile büyüme hedefiyle ilerleyen ortaklığa yeni bir sayfa açıyor.

Yapılan yeni anlaşma kapsamında NedGraphics; tasarım süreçlerini optimize etmek, renk yönetimini geliştirmek ve üretim verimliliğini artırmak için tasarlanmış ileri düzey yazılım çözümleri sunacak. Bu araçlar, Oriental Weavers'ın trend odaklı koleksiyonlarını 118'den fazla ülkeye ulaştırmasında kritik rol oynamaya devam edecek. 4,5 milyondan fazla desene sahip dünyanın en büyük halı tasarım arşivinin sahibi olan Oriental Weavers, aynı zamanda yaratıcı ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyor.

Yenilenen bu iş birliği, yazılım inovasyonunu daha da hızlandırarak sanat ile teknolojinin kesiştiği noktada tasarım mükemmeliyetine dair yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor. Bu yolculuk, kullanıcı geri bildirimleri, sahada iş birliği ve ortak geliştirme girişimleriyle destekleniyor.

İki şirketin ortak vizyonu; milyonlarca deseni dijitalleştirmek, üretim süreçlerini dönüştürmek ve endüstride hassasiyet ile sürdürülebilirlik konularında yeni standartlar oluşturmaktır. Birlikte, ileri teknoloji ve sanatsal ustalığın birleştiği noktada zemin kaplama sektörünün geleceğini şekillendiriyorlar.

Oriental Weavers, dünyanın en büyük makine dokuma halı üreticisi olarak, Mısır’ın zengin tekstil mirasından ilham alıyor ve sürekli yenilik ve üretim kalitesiyle küresel zemin kaplama endüstrisine liderlik ediyor. NedGraphics ise dünya çapındaki tekstil tasarımcılarına, üretime hazır gelişmiş tasarım araçları sunarak yaratıcılığı, verimliliği ve hassasiyeti destekliyor.

Her iki kuruluş da kaliteye, mirasa ve ileri teknolojiye olan bağlılıklarıyla tanınıyor. Yenilenen bu ortaklık, atıkların azaltılmasını, ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasını ve tasarımcıların cesur fikirlerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayacak araç ve süreçlere yönelik ortak bir adanmışlığı yansıtıyor.

NedGraphics Başkanı Frank Maeder, iş birliği hakkında şöyle konuştu:

“Oriental Weavers ile yeniden şekillendirdiğimiz bu ortaklık, hem şirketlerimiz hem de müşterilerimiz için stratejik bir adımdır. Geçmişin mirasını korurken, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle geleceği birlikte şekillendireceğiz.”

Oriental Weavers Carpets Yönetim Kurulu Başkanı Yasmine Khamis ise şunları söyledi:

“NedGraphics ile uzun yıllardır süren iş birliğimiz, tasarımı ileri taşıyan teknolojik çözümlerle gücünü sürdürüyor. Bu yeni dönem, küresel rekabet gücümüzü artırmak ve yaratıcı ekiplere ilham vermek adına büyük önem taşıyor.”

Bu yeni yönelim, hız, sürdürülebilirlik ve akıllı dijital dönüşümle tanımlanan bir geleceğe zemin hazırlıyor. NedGraphics ve Oriental Weavers, dünya genelindeki tasarım ekiplerini güçlendiren, sanatsal ifade gücünü artıran ve operasyonları modernleştiren teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor – ve bunu yaparken ortak miraslarının temelini oluşturan zanaatkârlığı onurlandırıyorlar.

###

NedGraphics Hakkında

NedGraphics™, giyim, ev tekstili, zemin kaplama ve genel tekstil sektörleri için lider tekstil tasarımı ve CAD/CAM yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. Şirketin misyonu, yaratıcılıkla teknolojiyi kusursuz şekilde birleştiren yenilikçi araçlarla tasarımcıları güçlendirmektir. NedGraphics çözümleri, kullanıcıların üretime hazır tasarımları daha hızlı, daha doğru ve daha verimli bir şekilde geliştirmesini sağlar. Tasarım ve geliştirme süreçlerini dijitalleştirerek yazılım; hataları azaltır, iş akışlarını kolaylaştırır ve numune maliyetlerini düşürerek hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunar. NedGraphics, FOG Software Group'un bir parçasıdır ve bu grup, Constellation Software Inc. (TSX: CSU) çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: nedgraphics.com

Oriental Weavers Carpets Hakkında

Oriental Weavers Grubu, 1979 yılında sanayici ve girişimci Mohammed Farid Khamis tarafından kurulmuştur. 1997 yılında Mısır Borsası’nda (EGX) işlem görmeye başlayan şirket, tek bir dokuma tezgâhından dünyanın en büyük makineyle dokuma halı üreticisine dönüşmüştür. Yaklaşık M.Ö. 5000 yılına dayanan zengin Mısır tekstil mirasından ilham alan Oriental Weavers, bugün tufted ve jet baskılı halılarda küresel bir liderdir. Merkezi Kahire'de bulunan şirketin, ABD ve Mısır’da üretim tesisleri vardır ve ürünlerini 118’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Oriental Weavers, üretim süreçlerini sürekli olarak yenilemeyi, en son trendlere uygun ürünler sunmayı ve müşterilerine kaliteli, ulaşılabilir, uzun ömürlü çözümler sağlamayı taahhüt etmektedir.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.