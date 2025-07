"كيتا" تصل إلى 11 مدينة جديدة في المملكة العربية السعودية

RIYADH, RIAYDH, SAUDI ARABIA, July 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "كيتا"، عن مرحلة جديدة من توسعها في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها المستمر بدعم السوق السعودي وتمكين أصحاب الأعمال المحليين

وبذلك، باتت 'كيتا' تُقدّم خدماتها في 20 مدينة سعودية، من بينها 11 مدينة جديدة: حائل، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الجبيل، بريدة، حفر الباطن، ينبع، والطائف. وتنضم هذه المدن إلى مناطق كبرى سبقتها بالخدمة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، و الدمام ، مما يعزز الحضور المتصاعد لـ'كيتا' في مختلف أنحاء المملكة.

وبمناسبة هذا الإطلاق، تُقدّم 'كيتا' عروضًا حصرية وشراكات استراتيجية مصممة بعناية لتلبية احتياجات كل مدينة جديدة، بالتعاون مع مطاعم محلية مرموقة وعلامات تجارية وطنية وعالمية تحظى بمكانة خاصة في قلوب المجتمع.

ويعكس هذا التوسع التزام 'كيتا' الراسخ بدعم الشركات والمطاعم السعودية، إذ إن الغالبية العظمى من الشركاء الجدد في المدن الجديدة هم من علامات محلية نشأت وتطوّرت داخل المملكة. ومن بين أبرز هذه الأسماء: سنابل السلام، حاشي باشا، أوكاشي، بيت الشاورما باجا، الطازج، لمّة، يور برجر، برديسي، وفات بوي، إلى جانب علامات عالمية شهيرة مثل ماكدونالدز، كنتاكي، صب واي، وستاربكس.

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم التحول الرقمي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. وفي إطار هذا التوسع، أبرمت 'كيتا' شراكات مع نحو 7,500 مطعم في المدن الجديدة، كما استقطبت أكثر من 18,000 سائق توصيل خلال مرحلة الإطلاق، مما أسهم في خلق فرص عمل مرنة ومباشرة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت آشلي وانغ، المدير العام لـ"كيتا" في الشرق الأوسط: "مع توسّعنا إلى المزيد من المدن في أنحاء المملكة، يبقى تركيزنا الأساسي على دعم المطاعم المحلية وتوفير خيارات وخدمات مريحة ومتنوعة للسكان. منذ انطلاقنا الأول في عدد من المدن السعودية، تلقّينا ردود فعل مشجعة من العملاء، وطلبات متكررة من مجتمعات في مناطق أخرى تسأل: متى ستصل ’كيتا‘ إلينا؟ هذه الرسائل هي ما يدفعنا للاستمرار في التوسع والوصول إلى المزيد من المدن في المملكة. نحن ملتزمون بمساعدة الناس على تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل، بما يعكس قيمنا ويدعم الرؤية الطموحة للمملكة."

وتواصل 'كيتا' توسّعها في المملكة انطلاقًا من نهج إنساني محوره المجتمع، يقوم على بناء شراكات محلية فعّالة، وفهم عميق لاحتياجات السكان، والتزام مستدام بخدمة المدن السعودية على اختلاف تنوّعها. ومن خلال توظيف التكنولوجيا بذكاء لتلبية ما يريده الناس ويحتاجونه فعليًا، تسهم 'كيتا' في تمكين المجتمعات من تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل.

للمزيد من المعلومات عن خدمات "كيتا"، يرجى تحميل التطبيق من متجر "آبل ستور" أو "جوجل بلاي".

