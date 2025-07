Influence Society publie le 3e numéro de Societies, le trimestriel de référence sur les tendances phares de l'hôtellerie

Societies, le trimestriel de référence sur les tendances phares de l'hôtellerie

Une nouvelle édition qui met en lumière des tendances marquantes, dont le campus design de Lego et l’installation immersive d’Hermès.

En décodant les initiatives les plus audacieuses, nous offrons à nos lecteurs une source d’inspiration et des clés d’action concrètes pour leurs marques.” — Sébastien Felix, fondateur et PDG d'Influence Society

PARIS, FRANCE, July 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Influence Society annonce la publication de la troisième édition 2025 de Societies Quarterly . Ce guide essentiel met en lumière les tendances, les inspirations et les innovations qui façonnent le secteur de l'hôtellerie. Ce rapport est conçu pour les marques hôtelières qui recherchent clarté et avantage concurrentiel alors que le secteur entre dans une nouvelle ère définie par le luxe, le design, la technologie et l'intelligence artificielle. Societies propose un point de vue précis sur les changements culturels et opérationnels qui établissent de nouvelles références en matière d'expériences hôtelières extraordinaires.Cette troisième édition de Societies offre aux lecteurs un accès exclusif à des articles et à des études de cas remarquables, y compris un aperçu du nouveau campus d'innovation axé sur le design de Lego à Billund, un projet qui réimagine la créativité au travail grâce à la conception modulaire, à la collaboration et au jeu. On y trouvera également le « Mystery at the Groom » d’Hermès, une installation immersive au Pier 36 à New York qui met en valeur l'approche de la marque en matière de narration expérientielle et de savoir-faire. En mettant en lumière ces exemples, Influence Society fournit aux leaders du secteur de l'hôtellerie une perspective plus large à travers laquelle ils peuvent envisager l'interaction entre les espaces, la narration et la technologie.« Societies s’adresse aux acteurs qui veulent écrire le futur de l’hôtellerie », affirme Sébastien Felix, fondateur et PDG d’Influence Society. « En décodant les initiatives les plus audacieuses, nous offrons à nos lecteurs une source d’inspiration et des clés d’action concrètes pour leurs marques. »Cette édition du troisième trimestre met en avant d'autres espaces créatifs où le design et l'expérience sensorielle convergent. Découvrez le concept store de Ramdane Touhami à Tokyo, une extension intime et imaginative de sa vision, la renaissance par Peter Ghyczy d'un château néerlandais mêlant histoire et innovation moderne, ou encore la transformation de Monte-Carlo Beach par Jacquemus en une vitrine hôtelière autant poétique que design. Chaque projet illustre un mélange unique d'art, de narration et d'environnement s’élevant au-delà des frontières traditionnelles.« Nous pensons qu’il y a une réelle valeur à connecter les innovations internationales aux réalités quotidiennes de nos partenaires », ajoute Felix. « Societies n’est pas seulement un aperçu des tendances à venir, c’est un outil pour aider les marques hôtelières à tirer parti de ces évolutions pour proposer des expériences plus riches et mémorables à leurs clients. »Societies Q3 2025 est désormais disponible en téléchargement sur le site Web d'Influence Society. Les professionnels de l'hôtellerie, les designers et les partenaires sont invités à explorer ce guide et à exploiter ses informations alors qu’ils se préparent au prochain trimestre et au-delà. https://www.influence-society.com/2025-societies-quaterly-3 À PROPOS D'INFLUENCE SOCIETYInfluence Society est une agence créative où se rencontrent design, technologie et hôtellerie. Elle accompagne des établissements d’exception dans la construction de récits de marque puissants, en alliant sens esthétique et stratégies digitales avancées pour façonner l’avenir du secteur. Grâce à une narration inspirée, un marketing innovant et une connaissance approfondie de l’industrie hôtelière, l’agence aide ses clients à conserver une longueur d’avance dans un environnement en perpétuelle évolution. Pour plus d'informations sur Influence Society, rendez-vous sur www.influence-society.com

