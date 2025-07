Great importance of strengthening Serbia’s food systems

У саопштењу се наводи да је након успешно спроведеног процеса припреме ИПА програма за 2014. годину, Европска комисија у децембру исте године одобрила 187,1 милион евра Србији. У јуну 2015. године потписани су финансијски споразуми за средства у износу од 102,3 милиона евра, док се финансијским споразумом који је потписан данас одобрава коришћење преосталих 84,8 милиона евра. Ова средства намењена су реализацији пројеката у областима реформе државне управе, конкурентности, енергетике, унутрашњих послова, запошљавања и у другим секторима. Између осталог, у оквиру програма биће финансирано унапређење запошљавања младих, финансирање иновативних малих и средњих предузећа бесповратним средствима, смањење штетних емисија у блоку А4 Термоелектране "Никола Тесла", јачање контроле границе, укључујући модернизацију граничног прелаза Котроман. Новац је намењен и за подршку унапређењу управљања имовином локалних самоуправа, реконструкцију дечјих игралишта, реконструкцију три административна прелаза Јариње, Кончуљ и Мучибабе и подршку усклађивању са прописима ЕУ у различитим областима. Највећи део средстава одобрених финансијским споразумом, у износу од 65,6 милиона евра, биће спроведен по моделу индиректног управљања, што значи да ће националне институције спроводити програм, док ће Министарство финансија бити одговорно за спровођење набавки, уговарање и финансијско управљање. Такође, имајући у виду напредак у решавању питања капацитета Канцеларије за ревизију средстава ЕУ, укинута је суспензија захтева за исплату средстава за предфинансирање Програма ИПА 2013 из јуна ове године, и Европска комисија је одобрила прву уплату средстава у износу од готово 21 милион евра, наводи се у саопштењу Кабинета министра без портфеља задуженог за европске интеграције.

