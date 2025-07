Campanha Vozes pela Liberdade é lançada para combater a indústria do tráfico humano que movimenta R$1.4 trilhões por ano

Lançada no Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas a campanha é impulsionada por união global de ONGs, empresas e ativistas contra escravidão moderna

Vozes pela Liberdade nos convida a romper o silêncio, identificar a exploração e ajudar sobreviventes a retomarem suas histórias” — Cintia Meirelles

BRASíLIA, DISTRITO FEDERAL, BRAZIL, July 29, 2025 / EINPresswire.com / -- No Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a campanha Vozes pela Liberdade busca lançar luz sobre o que o mundo tantas vezes ignora: o tráfico humano. Uma indústria de R$1.4 trilhões (dados da Organização Internacional do Trabalho), que lucra com os corpos e vidas de crianças, adolescentes, mulheres e homens ao redor do mundo, inclusive no Brasil.Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o tráfico humano é o terceiro crime mais lucrativo do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Estima-se que, em 2025, mais de 50 milhões de pessoas estejam submetidas ao tráfico humano, sendo mais de 1 milhão no Brasil, de acordo com o Global Slavery Index.Esse crime está presente nas ruas, do outro lado das telas, em lavouras, restaurantes e bares das cidades. Alimentado por vulnerabilidades como a pobreza, o tráfico humano muitas vezes se disfarça sob promessas falsas de emprego, casamento ou oportunidades de mudança de vida.A campanha Vozes pela Liberdade reúne uma coalizão poderosa de parceiros — entre eles, The Exodus Road, Instituto Liberta, Thomson Reuters Social Impact Institute, Toppo Estratégias, e Ikebana Filmes — em um movimento coletivo contra o tráfico de pessoas.“O tráfico humano prospera no silêncio e na invisibilidade, mas essa campanha rompe com esse ciclo,” afirma Cintia Meirelles, diretora da The Exodus Road no Brasil. “No país, vemos aliciadores usando táticas sofisticadas para manipular nossas populações mais vulneráveis — e muitas vezes isso passa despercebido. Vozes pela Liberdade nos convida a romper o silêncio, identificar a exploração e ajudar sobreviventes a retomarem suas histórias. Quando nos unimos entre setores, criamos uma força que os traficantes não podem ignorar.”Como entidade representativa de quem atua diretamente na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal apoia a campanha com o propósito de mobilizar a sociedade em torno dessa causa urgente. “Os delegados de Polícia Federal estão na linha de frente dessa luta e seguem com a proteção da dignidade humana”, afirma o presidente da ADPF, Dr. Luciano Leiro. “O tráfico humano é um crime silencioso, que exige uma resposta coordenada e firme”, explica o Dr Leiro.O centro da campanha é um curta-metragem impactante dirigido pelo premiado cineasta brasileiro Allan Souza Lima (Ikebana Filmes). Por meio de uma linguagem visual poderosa, a peça busca sensibilizar o público e motivar o enfrentamento coletivo contra esse crime.“É de suma importância essa campanha para dar voz a tantas dores silenciadas e desaparecidas” diz Lima. “Estamos falando de um dos piores crimes da humanidade, senão o pior, o tráfico humano. É urgente dar voz a essa causa.”A campanha está sendo amplamente divulgada nas redes sociais, com foco especial no TikTok, que apoia a iniciativa com ações dentro da própria plataforma. Entre os nomes de destaque que endossam a campanha estão a apresentadora Xuxa Meneghel, os atores Thaila Ayala, Gabriela Prioli, Vitória Strada, Renato Goes e outros que serão anunciados.De acordo com a The Exodus Road, o Brasil é um dos principais países de origem, trânsito e destino de vítimas de tráfico humano na América Latina. A maioria das vítimas identificadas no país são homens para finalidade de trabalho escravo e mulheres para finalidade de exploração sexual, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, violência doméstica e pobreza extrema.Entre 2017 e 2022, mais de 1.800 casos de tráfico humano foram registrados pelas autoridades brasileiras. No entanto, por ser um crime de difícil identificação, estima-se que esses números representem apenas uma fração da realidade, reflexo da subnotificação e da complexidade das investigações.A campanha Vozes pela Liberdade convoca indivíduos, organizações e comunidades a se engajarem na luta contra o tráfico de pessoas. Para assistir ao curta-metragem, conhecer os sinais de aliciamento e saber como agir, acesse vozespelaliberdade.com Sobre a The Exodus RoadA The Exodus Road é uma organização global sem fins lucrativos que combate a escravidão moderna por meio da atuação conjunta com autoridades locais, capacitação de comunidades vulneráveis e suporte direto a sobreviventes. Desde 2012, já contribuiu para a libertação de mais de 6.000 vítimas e prisão de mais de 1.800 criminosos, números que crescem diariamente.A abordagem da organização inclui intervenções, treinamentos e ações de pós-resgate. Em seu trabalho educativo, oferece programas presenciais e online, como o TraffickWatch: Brazil, curso específico para forças de segurança brasileiras, Influenced/Lup@ Digital, voltado para pais e adolescentes nos EUA e no Brasil, e Equip and Empower, destinado a jovens em situação de risco na Tailândia. Até hoje, mais de 56 mil pessoas foram capacitadas por seus programas.Para mais informações ou para doar, acesse: https://theexodusroad.com Siga também nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube.

