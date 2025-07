Bluetongue disease confirmed on two farms near Bosilegrad

Министарство пружа стручну и административно-техничку подршку републичким инспекцијама кроз активности у вези са радом Координационе комисије, којој председава потпредседник Владе и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. Ова комисија има за циљ да предлаже мере, утврђује смернице и даје упутства за унапређење делотворности инспекцијског надзора. Редовне седнице Одбора за координацију инспекцијског надзора довеле су до напретка у размени информација између инспекцијских служби, као и заједничких инспекцијских надзора. Координациона комисија, као резултат примене Закона о инспекцијском надзору, који се од 30. јула ове године примењује у области контроле нерегистрованих субјеката, а пуна примена се очекује 29. априла 2016. године, представила је податке за новембар, према обједињеним подацима из извештаја републичких инспекција. Од укупно извршених 19.468 инспекцијских надзора, број надзора који се односе на нерегистроване субјекте и субјекте из члана 33 став 2 Закона о инспекцијском надзору износи 766, од чега је број нерегистрованих субјеката утврђених у надзору – 482. Број увиђаја у стамбеном простору извршених уз захтев или пристанак држаоца износи 55, а број увиђаја у стамбеном простору уз наредбу суда – 17. Инспекцијске управне мере које су изречене су: налагање уписа у основни регистар – 264, налагање уписа у основни регистар или евиденцију – 36, налагање прибављања јавне сагласности или пријаве надлежном органу или организацији – 27. Такође, изречене су следеће мере: забрана обављања делатности или вршења активности – 321, заплена робе, документације или других предмета – 110, налагање отклањања других незаконитости – 19, извршење изречених мера (извршено, извршење је у току, није извршено) – 278, број непријављених радника 42, пријаве за кажњива дела – 291 и прекршајни налози – 194. Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић истакао је да су сви наведени подаци показатељ доброг функционисања механизма инспекцијског надзора и примене Закона о инспекцијском надзору у пракси. Ожеговић је најавио да ће у наредном периоду Министарство наставити са активностима на пуном спровођењу закона, и то у области обуке за тренере – инспекторе, као и пописа пословних процеса у инспекцијама као основа за израду јединственог информационог система. Такође, велики део обавеза односиће се на објављивање контролних листа свих инспекција као начин припреме надзора и процене ризика за следећу годину, са акцентом на координисаној сарадњи на сузбијању сиве економије, наводи се у саопштењу.

