BNDES aprueba BRL 1.000M para 11 plantas solares de Atlas Renewable Energy en Brasil que abastecerán a centros de datos

El complejo solar Draco tendrá una capacidad instalada de 505 MWac (579 MWdc) y generará ~2.100 puestos de trabajo directos durante su construcción.

Juntos, hemos... fortalecido las cadenas de suministro locales, generado puestos de trabajo cualificados y proporcionado energía confiable y eficiente a industrias claves, como los centros de datos.” — Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy

MIAMI, FL, UNITED STATES, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) aprobaron un paquete de financiación de aproximadamente 1.000 millones de reales brasileños (unos 179 millones de dólares estadounidenses) para la construcción del complejo solar Draco en Minas Gerais, Brasil. El complejo contará con 11 plantas de energía fotovoltaica con una capacidad instalada combinada de 505 MWac (579 MWdc), que suministrarán a la demanda industrial una energía equivalente a la necesaria para abastecer a 569,000 hogares. Está previsto que el proyecto entre en operación a principios de 2026 y se espera que la fase de construcción genere unos 2.100 puestos de trabajo directos.El proyecto también incluye la construcción de una subestación de 500 kV y una línea de transmisión de circuito único de 15 km que conectará con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Brasil.“Estamos muy contentos de que Atlas vuelva a colaborar con el BNDES, esta vez para financiar nuestro complejo solar Draco. Juntos, hemos financiado la implementación de casi 2 GW de capacidad solar instalada en todo Brasil, lo que no solo ha acelerado la transición energética del país, sino que también ha fortalecido las cadenas de suministro locales, generado puestos de trabajo cualificados y proporcionado energía confiable y eficiente a industrias claves, como los centros de datos,” comentó Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy.“Este proyecto añade un volumen significativo de energía limpia y renovable a nuestra matriz eléctrica y respalda la política de descarbonización del Gobierno. Con una capacidad solar actual de 39 GW en Brasil, el BNDES mantiene su compromiso con la agenda verde en materia de producción de energía, descarbonización de procesos y restauración forestal,” dijo Aloizio Mercadante, Presidente del BNDES.Atlas y BNDES comparten una trayectoria de soluciones financieras pioneras, colaborando inicialmente en financiaciones denominadas en dólares estadounidenses y demostrando ahora su capacidad de adaptación con este acuerdo denominado en reales brasileños.SOBRE ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas Renewable Energy es una empresa internacional líder en la generación de energía renovable con una base de activos de 8,4 GW, de ellos 3,6 GW operativos y 2,5 GW en desarrollo avanzado. Desde 2017, se ha especializado en la estructuración, financiación, construcción y operación de proyectos solares y de almacenamiento a gran escala. Nuestro experimentado equipo combina un amplio conocimiento del mercado de la energía con un historial probado ayudando a grandes empresas a lograr la transición energética hacia energías 100% limpias.Para mas información, visite www.es.AtlasRenewableEnergy.com

