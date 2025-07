Expo 2027: Serbia’s greatest development opportunity

Влада Јапана донирала је овим центрима хигијенске пакете, намирнице, санитетски материјал и лекове за мигранте, а финансира и адаптацију санитарних чворова у центру у Прешеву. Такахара је уручио и кључеве два минибуса за мобилне тимове који превозе мигранте од Миратовца до Прешева, док је једно возило поклоњено припадницима полиције. Посета је реализована поводом Међународног дана миграната, а Вулин је тим поводом поручио да народ Јапана, иако се та земља не налази на мигрантској рути, осећа патње избеглица и зна како треба помагати људима у невољи. Према његовим речима, кроз Србију је ове године прошло приближно 600.000 миграната и свима је пружена адекватна помоћ по свим стандардима. Он је подсетио на то да је Влада Јапана до сада за помоћ мигрантима у Србији и Македонији издвојила 2,7 милиона долара. Такахара је рекао да је Јапан прошлог месеца обећао пружање помоћи за Програм UNHCR-а за заштиту од хладног времена. Надамо се да ће овај програм допринети несметаном наставку пружања хуманитарне помоћи и да животи избеглица неће бити угрожени, с обзиром на то да ће прилив избеглица бити настављен, навео је амбасадор Јапана. Он је истакао да је Влада Јапана одлучила да пружи додатну помоћ Србији кроз четири међународне организације, уз напомену да се та помоћ преко UNHCR-а и IOM-а очекује почетком наредне године. Шеф представништва Високог комесаријата УН за избеглице у Србији (UNHCR) Ханс Фридрих Шодер поновио је да је Србија добро реаговала на мигрантску кризу. Ми ћемо са наше стране да учинимо све да на најбољи начин употребимо новац добијен од Владе Јапана. Био сам овде прошле недеље и видим да је од тада учињен велики бољитак, рекао је Шодер. Вулин и амбасадор Такахара посетили су и нови улазни Транзитни центар у селу Миратовац, на граници са Македонијом, који је изграђен донацијом у износу од 260.000 долара компаније "Филип Морис". Мигранти ће у том центру, одмах након уласка у Србију, бити регистровани и добиће помоћ у храни и одећи, као и медицинску негу.

