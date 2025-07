Grupo Nutresa lanza edición limitada de Jumbo ft. Ryan Castro

Con esta sinergia, que promete convertirse en un fenómeno de los productos de consumo masivo, la marca espera crecer en 20% sus ventas. Ryan castro presentó la colaboración a sus fans

La Edición Limitada de Jumbo ft. Ryan Castro, es la primera colaboración en donde un artista colombiano co-crea el producto con total libertad creativa

Les presento mi colaboración con Jumbo. Que hpta chimba y que felicidad es la Jumbo de Ryan Castro… pa’ que coman chocolatina bien rico” — Ryan Castro, Artista Colombiano

COLOMBIA, July 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Grupo Nutresa presenta “Jumbo ft. Ryan Castro”, una edición limitada que refleja la transformación que vive Nutresa en su forma de comunicar y conectarse con las audiencias que están expuestas a contenidos cada vez más cercanos y alineados con sus gustos, en una colaboración, Ryan no es solo la imagen: participó activamente en la creación del concepto, el diseño del empaque y la selección del sabor.La afinidad entre los códigos de la marca Jumbo y el universo artístico de Ryan Castro hizo posible esta sinergia, que promete convertirse en un fenómeno de los productos de consumo masivo y espera un crecimiento de 20% en ventas de la marca ."Esta Edición Limitada de Jumbo Ryan Castro - Romantik Style, es una propuesta pensada desde y para el consumidor. Su voz inspiró todo el proceso de diseño y estrategia: maximización de la experiencia, sabores nuevos, texturas que sorprenden, comunicación con un lenguaje auténtico, cercano, que conecta culturalmente con la narrativa de la audiencia y nos permite conversar en su mismo idioma", afirma Regina Malo, CM Compañía Nacional de Chocolates .El consumidor y la audiencia de Jumbo están en el centro de nuestra estrategia. Esta colaboración no solo nace del desarrollo de producto, sino de insights reales del consumidor que inspiraron todo el proceso. De esta manera, estamos conectando cultural y digitalmente con las audiencias.Ryan celebró con energía el lanzamiento: “Primera vez que vemos un artista en el empaque de Jumbo, la mejor chocolatina, la que comemos todos nosotros, la mejor para endulzar, para darle a la novia o al novio, pa’ dar en los regalitos. Les presento mi colaboración con Jumbo. Que hpta chimba y que felicidad es la Jumbo de Ryan Castro… pa’ que coman chocolatina bien rico”Conocido por éxitos como “Jordan”, “Mujeriego” y “Hoy juega la Sele”, Ryan Castro es un artista urbano de Medellín conocido como El Cantante del Ghetto, que ha llevado el sonido del barrio a los principales escenarios del mundo, manteniendo siempre su autenticidad.La colaboración entre Jumbo y Ryan Castro se potencia con una estrategia de comunicación digital. Con una audiencia que comparte gustos, lenguaje y estilo de vida.. El despliegue de comunicación incluye piezas audiovisuales cortas, clips para redes sociales, contenidos detrás de cámaras y activaciones en punto de venta. Algunas de estas piezas muestran el proceso creativo desde la perspectiva del artista, reforzando el valor de la cocreación como parte del lenguaje de marca.De acuerdo con Regina Malo, Gerente de Mercadeo: “Estamos conectando culturalmente con una audiencia que comparte nuestros códigos y evoluciona con nosotros. Esta colaboración refleja una marca que escucha, adapta y crea con quienes la eligen todos los días y con la que esperamos proyectar un crecimiento de 20%” .Disponible en puntos de venta como OXXO, Rappi, tiendas y plataformas digitales de todo el país, “Jumbo ft. Ryan Castro” está disponible en presentación de 170 g y 90 g. El empaque combina negro y dorado, con gráficos que integran el universo visual del artista, en edición limitada que traduce en producto los códigos culturales que hoy definen la conexión entre las marcas y sus consumidores. Una colaboración que se expresa con sabor, identidad y pertenencia.

