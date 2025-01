Comprometido con Bre-B del Banco de la República, dale! se suma al piloto de Redeban para transferencias en Colombia

Desde octubre 2024, la billetera digital de Grupo Aval, tiene Tag Aval una llave alfanumérica personalizable.

La implementación de este nuevo ecosistema interoperable representa un importante hito para el éxito de Bre-B, ya que permitirá a los colombianos familiarizarse con las nuevas llaves” — José Manuel Ayerbe, CEO de dale!

BOGOTA, COLOMBIA, January 24, 2025 / EINPresswire.com / -- La billetera digital dale! hace parte del sistema piloto habilitado por Redeban para transferencias inmediatas y gratuitas. Este sistema permitirá que los clientes de varias entidades financieras del país como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas, Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, Nequi y Daviplata, puedan enviar y recibir dinero de forma inmediata y sin ningún costo.El nuevo servicio es una experiencia de usuario integrada totalmente en la app de dale!, donde los clientes podrán recibir plata de estas entidades y de las que posteriormente se vayan sumando al sistema, y a su vez, transferir hacia ellas. Simplemente, el cliente debe compartir su Tag Aval con la persona que le enviará la plata. La transferencia tiene lugar sin interrupciones porque no requiere aceptación previa de la transacción es inmediata, gratis y segura.Tag Aval es la llave alfanumérica que desde octubre de 2024 se habilitó en dale! y en los bancos de Grupo Aval, como parte de la estrategia corporativa de cara a la llegada del sistema de pagos interoperables de Banco de la República: Bre-B. Esta llave es una alternativa al número de celular para el envío y recepción de transferencias en tiempo real y gratuitas para todos aquellos que prefieran realizar transferencias sin entregar datos.Además, como evolución e innovación respecto de las otras llaves alfanuméricas habilitadas por el resto de entidades, los clientes de dale! y de los Bancos Aval pueden personalizar el Tag Aval para asignarle un nombre o clave de su preferencia, como por ejemplo su nombre y apellidos o el nombre del comercio en el caso de los pequeños emprendedores. Con esto se busca que los clientes que no deseen compartir datos personales con terceros tengan una llave segura y única que los identifique para recibir transferencias.“La implementación de este nuevo ecosistema interoperable representa un importante hito para el éxito de Bre-B, ya que permitirá a los colombianos familiarizarse con las nuevas llaves para la recepción y envío de transferencias interbancarias desde antes de su funcionamiento, con ello reafirmamos el compromiso de dale! para disminuir el uso del efectivo y profundizar en la inclusión financiera”, afirma José Manuel Ayerbe, CEO de dale!.Esta nueva funcionalidad ya está disponible en la app de dale!, simplemente se debe iniciar sesión y seleccionar Tag Aval para compartir la llave y recibir y enviar plata a cualquier entidad habilitada en el piloto; todo esto de forma estable y confiable. Además, en la app se puede encontrar información sobre los beneficios con los que la billetera premiará a los clientes por recibir dinero utilizando el Tag Aval.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.