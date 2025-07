La Original Banda El Limón

La Ciudad de Los Ángeles declara día en honor a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga en el marco de su 60º aniversario

LOS ANGELES , CALIFORNIA , UNITED STATES, July 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los Ángeles, CA (24 de julio, 2025)-- La Ciudad de Los Ángeles se prepara para rendir un homenaje histórico a una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. El próximo 15 de agosto de 2025, la concejal Imelda Padilla, representante del Distrito 6, invitara a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, en reconocimiento de su legado musical, su impacto cultural y su compromiso con la comunidad a lo largo de más de seis décadas.

La ceremonia especial se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Los Ángeles, donde además se proclamará oficialmente el “Día de La Original Banda El Limón” en la ciudad. Este emotivo homenaje cobra un significado aún más profundo al coincidir con la celebración del 60º aniversario de la banda, consolidando su posición como ícono de la música mexicana y embajadores culturales de la comunidad latina.

“Es un honor celebrar a La Original Banda El Limón aquí en Los Ángeles mientras conmemoran 60 años de trayectoria musical. Su historia nos recuerda que la música tiene el poder de mantener a las personas conectadas con su cultura, sin importar las fronteras,” expresó la Concejal Imelda Padilla. “Sus conciertos unen a la gente, atrayendo a personas de varias áreas de Los Ángeles y sus alrededores, reflejando el profundo impacto cultural y económico de nuestras comunidades inmigrantes—nuestra presencia no solo se escucha, se siente. Me enorgullece honrarlos por representar el alma vibrante de nuestra comunidad hispanohablante.”

Un legado musical que trasciende generaciones

Desde su fundación en 1965, La Original Banda El Limón ha revolucionado el género de banda sinaloense con una trayectoria innovadora y exitosa. Entre sus logros destacan:

Más de 50 producciones que han definido el sonido moderno de la banda sinaloense.

Colaboraciones con artistas como Jenni Rivera, Becky G, Leo Dan, Juanes, El Tri de México y Caifanes.

Ganadores de tres Latin Grammys, y múltiples nominaciones al Grammy y Billboard Latin Music Awards.

Éxitos como "Qué Se Te Olvidó" que permaneció casi un año en el #1 de Billboard, así como temas icónicos como “Derecho de Antigüedad”, “Al Menos”, “El Mejor Perfume”, “Dí que Regresarás” y “El Primer Lugar”.

Presentaciones en escenarios de talla internacional como el Crypto.com Arena, Dodger Stadium, Chase Field, T-Mobile Arena, Estadio Azteca, Auditorio Nacional y la Plaza de Toros Monumental y El Zócalo en la Ciudad de México.

A lo largo de su carrera, La Original Banda El Limón no solo ha dejado huella en la música, sino también en la comunidad. Han apoyado numerosas iniciativas sociales, incluyendo a personas y familias afectadas por los incendios en Los Ángeles. En noviembre del año pasado en conjunto con La Que Buena, realizaron la entrega de más de 700 tarjetas de regalo, beneficiando a familias en Panorama City, Huntington Park y Lynwood, California.

En el marco de su aniversario número 60, la agrupación ha llevado a cabo una gira con llenos totales en Guatemala, así como en distintas ciudades de California, Nevada, Washington y Nueva York, incluyendo su más reciente presentación con entradas agotadas en el Chumash Casino.

Actualmente, su más reciente sencillo “Enamorado” continúa consolidando su éxito internacional al ocupar el puesto #3 en Monitor Latino y Mediabase en la categoría de música regional mexicana y general reafirmando su vigencia y conexión con nuevas generaciones.

Este evento histórico reafirma el papel de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga como verdaderos embajadores culturales de la música mexicana. La proclamación de su día oficial no solo celebran su brillante carrera artística, sino también el orgullo, la resiliencia y la identidad de una comunidad que sigue haciendo historia.

The City of Los Angeles to declare day in honor of La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga as Part of Their 60th Anniversary Celebration

Los Angeles, CA (July 24, 2025) — The City of Los Angeles is preparing to pay historic tribute to one of the most influential groups in regional Mexican music. On August 15, 2025, Councilwoman Imelda Padilla, representative of District 6, will declare a day in honor of La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, in recognition of their musical legacy, cultural impact, and more than six decades of community engagement.

The special ceremony will take place at Los Angeles City Hall, where the city will also officially proclaim “La Original Banda El Limón Day.” This heartfelt tribute takes on even greater meaning as it coincides with the group’s 60th anniversary, reaffirming their role as icons of Mexican music and cultural ambassadors of the Latino community.

“I’m thrilled to celebrate La Original Banda El Limón here in Los Angeles as they mark an incredible 60 years of musical legacy. Their story is a reminder of how music has the power to keep people connected to their culture across nations,” Councilmember Imelda Padilla said. “Their concerts bring people together, drawing people from all over Greater Los Angeles and the surrounding areas, reflecting the deep cultural and economic impact of our immigrant communities—our presence is not only heard, it’s felt.I’m proud to honor them for representing the vibrant soul of our Spanish-speaking community.”

A Musical Legacy That Transcends Generations

Since their founding in 1965, La Original Banda El Limón has revolutionized the Sinaloan banda genre through innovation and excellence. Highlights of their achievements include:

Over 50 productions that have helped define the modern sound of banda music.

Collaborations with artists such as Jenni Rivera, Becky G, Leo Dan, Juanes, El Tri de México, and Caifanes.

Winners of three Latin Grammy Awards and multiple Grammy and Billboard Latin Music Award nominations.

Chart-topping hits like “Qué Se Te Olvidó” which spent nearly a year at #1 on Billboard, along with iconic songs like “Derecho de Antigüedad”, “Al Menos”, “El Mejor Perfume”, “Dí que Regresarás” and “El Primer Lugar”.

Performances at prestigious venues such as Crypto.com Arena, Dodger Stadium, Chase Field, T-Mobile Arena, Estadio Azteca, Auditorio Nacional, Plaza de Toros Monumental and El Zócalo in Mexico City.

Throughout their career, La Original Banda El Limón has left an indelible mark not only in music but also in their community. They have supported numerous social initiatives, including aiding individuals and families affected by wildfires in Los Angeles. Last November in collaboration with La Que Buena, they distributed more than 700 grocery gift cards to families in Panorama City, Huntington Park, and Lynwood, California.

In celebration of their 60th anniversary, the band has embarked on a sold-out tour across Guatemala and major cities throughout California, Nevada, Washington, and New York, including a recent packed performance at Chumash Casino.

Their latest radio single, “Enamorado,” continues to affirm their relevance and international success, currently holding the #3 position on Monitor Latino and Mediabase in the Regional Mexican category, further strengthening their connection with new generations of fans.

This historic event reaffirms the role of La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga as true cultural ambassadors of Mexican music. The proclamation of their official day not only celebrate a brilliant artistic career but also honor the pride, resilience, and identity of a community that continues to make history.

