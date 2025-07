La Concientización sobre los Opioides será el Enfoque en el Programa “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, July 24 - For Immediate Release: Thursday, July 24, 2025 El programa también incluirá información sobre la ayuda financiera disponible para estudiantes que deseen avanzar en su educación superior ROCKVILLE, Md., 24 de julio del 2025—Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Cristina Rabadán-Diehl, PharmD, PhD, MPH, asesora técnica bilingüe en trastornos por uso de sustancias; y Gustavo Minaya, especialista en ayuda financiera en Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 25 de julio a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial de esta semana se centrará en el trastorno por uso de opioides y en cómo afrontar los desafíos que conlleva, especialmente entre nuestros jóvenes. En el primer segmento, el programa presentará una entrevista con la Dra. Rabadán-Diehl, quien ofrecerá recomendaciones prácticas para las familias que batallan con el uso de substancias. Ella destacará la importancia de la intervención temprana, la comunicación, la empatía y el apoyo familiar el cual desempeñan un papel crucial en la prevención y recuperación. El segundo segmento se enfocará en las oportunidades educativas, brindando información valiosa sobre la asistencia financiera disponible para estudiantes que desean continuar su educación superior en Maryland. El Sr. Minaya guiará a los oyentes a través del proceso de solicitud, incluyendo fechas claves y requisitos de elegibilidad. También resaltará los esfuerzos de Montgomery College para apoyar y empoderar a los estudiantes en sus metas académicas. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-265

Marcela Rodriguez 240-777-7808

