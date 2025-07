Grand Lakes está presente na 40.ª edição da FILDA com lançamentos e inovações

Grand Lakes Veículos is part of Adone Holding

A edição especial do evento celebra 50 anos de independência do país

LUANDA, ANGOLA, July 23, 2025 / EINPresswire.com / -- No ano em que Angola celebra o 50.º aniversário da sua independência, a Grand Lakes Veículos participa da 40.ª edição da Feira Internacional de Luanda ( FILDA ), o maior evento comercial de projeção internacional do país, que decorre de 22 a 27 de julho na capital angolana. Esta edição da feira tem como foco principal o desenvolvimento do país através da inovação.Já no primeiro dia do evento estão previstos vários lançamentos no estande da Grand Lakes, que ocupa uma área de 600 m² — um dos maiores da feira. O espaço foi projectado para destacar cada uma das marcas representadas pela empresa, que faz parte do grupo Adone Holding. No sector automóvel, a Grand Lakes representa as marcas JAC Motors, Randon e Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO).Entre os destaques está o lançamento do semirreboque rodoviário da Hercules Chassis, uma empresa norte-americana adquirida no ano passado pela brasileira Randon. “É um momento histórico para Angola, estamos felizes por participar mais uma vez desta grande feira e por saber que continuamos a contribuir para o desenvolvimento do país”, comemora o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.Destaques do estandeNo espaço dedicado à Volkswagen estarão em exposição os modelos Delivery 11.170 e Constellation 17.250. Haverá também um balcão de peças e serviços promovido pela campanha Volks|Care, com o slogan: "Mais disponibilidade para o seu veículo, mais rentabilidade para si."Na área de peças automóveis, a Grand Lakes representa grandes marcas do sector, como Fras-le, StradaR, Master e Suspensys — todas pertencentes à Randoncorp — além da renomada fabricante de filtros Tecfil.Cada espaço no estande foi cuidadosamente planeado para proporcionar uma experiência acolhedora e informativa aos visitantes. O projecto inclui um lounge confortável e uma sala de reuniões, ideal para atender clientes e potenciais parceiros de negócios. “Fomos sempre muito bem recebidos em Angola e temos como objectivo não apenas crescer no mercado local, mas também expandir nossos negócios para o continente africano”, afirma José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho Administrativo da Adone Holding, à qual pertence a Grand Lakes.Atrações especiaisNo dia 23 de julho, a partir das 17h, haverá distribuição de brindes no estande, como forma de receber os visitantes e celebrar a participação da Grand Lakes na FILDA 2025, que, pela primeira vez, terá um pavilhão exclusivo para o sector automóvel, reforçando o interesse nesse mercado.Para além do Brasil, esta edição contará com representantes de, pelo menos, 15 países confirmados, entre eles Portugal, Turquia, Indonésia, Itália, Namíbia, Zâmbia, Coréia do Sul e União Europeia, consolidando a feira como o principal evento internacional de negócios de Angola.LiderançaCom matriz em Luanda, a Grand Lakes Veículos integra a Adone Holding e actua, desde 2007, no sector de veículos pesados no continente africano. Ao longo desse período, a empresa já comercializou 11 mil veículos.Desde 2019, a empresa já forneceu mais de 2.000 autocarros para o Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), uma iniciativa focada no mapeamento e definição das principais rotas operacionais, além da seleção de paradas de autocarros urbanos e interprovinciais. O projecto tem como objetivo facilitar o deslocamento diário de milhares de pessoas.E a partir de 2022, mais de 200 camiões foram alocados para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que tem como objectivo melhorar o escoamento da produção agrícola para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do sector rural.

