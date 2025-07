KLEVV تُطلق تشكيلة SSD محسّنة: CRAS C925G و CRAS C910G NVME SSDs و NEO N410+ SATA SSD

أداء من الجيل الجديد، إدارة حرارية فائقة، وتخزين متعدد الاستخدامات للتطبيقات عالية المتطلبات

HONG KONG, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- هونغ كونغ KLEVV، العلامة التجارية الرائدة故 لذاكرة وتخزين المستهلك التي قدمتها Essencore، بكل حماس عن إطلاق التحديث الأحدث لتشكيلة محركات الأقراص الصلبة SSD الخاصة بها. تتضمن هذه الإصدارة الطرازات المحسنة CRAS C925G و CRAS C910G NVMe Gen4 M.2 إلى جانب NEO N410+ SATA 6Gb/s المطوّر، وكلها مصممة لتقديم أداء متفوق، تبريد استثنائي، وتخزين موثوق يلبي مختلف احتياجات اللاعبين والمبدعين والمستخدمين اليوميين بكل ثقة.NVMe متطور لأعباء العمل الشاقةاستنادًا إلى السمعة الممتازة لسلسلة CRAS SSD، يوفر الطرازان المحدّثان CRAS C925G و CRAS C910G NVMe Gen4 M.2 سرعات مذهلة وموثوقية عالية للتعامل مع أثقل أعباء العمل الحالية. يعتمد CRAS C925G على معيار NVMe 2.0 الأحدث، ويحقق سرعات تسلسلية تصل إلى 7400 ميجابايت/ثانية للقراءة و 6500 ميجابايت/ثانية للكتابة، ليمنح أوقات تحميل فائقة السرعة وتعدد مهام سلس – مثالي للألعاب AAA، إنشاء المحتوى بدقة 4K، معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الثقيلة.أما CRAS C910G فيوفر سرعات قراءة تصل إلى 5200 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 4800 ميجابايت/ثانية (حسب السعة)، مما يجعله مثاليًا لأجهزة الألعاب، محطات العمل الإبداعية، وأجهزة اللابتوب.كلا الطرازين مزودان بتقنية التخزين المؤقت SLC الذكية وتقنية Host Memory Buffer (HMB) للحفاظ على سرعة عالية وأداء كتابة قوي حتى مع الاستخدام المكثف. كما يدعمان تشفير AES 256 بت، وتصحيح أخطاء LDPC ECC، وتكافؤ CRC، ومعالجة أخطاء SRAM لحماية سلامة البيانات. تشمل الميزات الإضافية أيضًا توزيع التآكل، التحكم الحراري، ومراقبة S.M.A.R.T لضمان الثبات وطول العمر.مشتت حراري نحيف جدًا من الجرافين والنحاس مع تبريد متطوريتميز كل من CRAS C925G و CRAS C910G بتصميم نحيف للغاية من جانب واحد مع مشتت حراري مركب من الجرافين والنحاس المبتكر من KLEVV. تجمع هذه التقنية الحرارية المتقدمة بين التوصيل الفائق للنحاس وكفاءة التبديد العالية للجرافين، مما يسمح بنقل الحرارة بسرعة وتوزيعها بشكل متجانس. النتيجة: تبريد أفضل بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالتصاميم التقليدية، مما يقلل من خطر الاختناق الحراري ويحافظ على سرعات قصوى ثابتة حتى تحت الحمل الثقيل.كما يضمن التصميم النحيف جدًا بسمك 0.26 مم توافقًا أكبر مع الأنظمة المدمجة وأجهزة اللابتوب، ويسهل التثبيت لمستخدمي PlayStation 5 الذين يرغبون في توسيع مساحة التخزين للألعاب AAA. مع خيارات سعة مرنة تصل إلى 500GB و 1TB و 2TB لطراز C925G وحتى 4TB لطراز C910G المتعدد الاستخدامات، يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على الخيار المثالي الذي يلبي احتياجاتهم.ترقية SATA موثوقة للاستخدام اليومييعد NEO N410+ SATA SSD المطوّر خيارًا ذكيًا وموفرًا للمستخدمين الذين يبحثون عن سرعة وأداء موثوق دون تجاوز ميزانيتهم. بفضل واجهة SATA 6Gb/s، يوفر سرعات قراءة وكتابة أسرع بكثير من الجيل السابق – تصل سرعات القراءة إلى 540 ميجابايت/ثانية وسرعات الكتابة إلى 500 ميجابايت/ثانية، مما يوفر تمهيدًا سريعًا، تشغيل تطبيقات سلسًا، ونقل ملفات خاليًا من المتاعب للاستخدام اليومي.تجعل المتانة العالية، مقاومة الصدمات، والتوافق الواسع للنظام من NEO N410+ ترقية عملية خالية من القلق لإطالة عمر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. متوفر بسعات تصل إلى 512GB ومدعوم بجودة KLEVV المثبتة، يقدم هذا الخيار وسيلة اقتصادية لحوسبة أسرع وأكثر كفاءة براحة بال طويلة الأمد.التوافر والضمانبفضل الهندسة الدقيقة والموثوقية المثبتة، تم تصميم تشكيلة SSD الجديدة من KLEVV لتقديم أداء موثوق لمجموعة واسعة من المستخدمين. جميع الطرازات الثلاثة تشمل نسخة مجانية من برنامج Acronis True Image HD مع ميزة Active Protection لحماية الملفات من تهديدات برامج الفدية مثل WannaCry. تأتي محركات CRAS NVMe بضمان محدود لمدة 5 سنوات، بينما يأتي NEO N410+ بضمان محدود لمدة 3 سنوات، مما يوفر راحة بال وثقة طويلة الأمد بشأن التخزين الخاص بك.ستكون الطرازات الثلاثة متاحة تدريجيًا من أغسطس إلى سبتمبر 2025 من خلال الموزعين المعتمدين في جميع أنحاء العالم. https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليمزيد من المعلوماتCRAS C925G – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_CRAS_C925G NEO N410+ – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_NEO_N410_plus CRAS C910G – قريبًاحول ESSENCOREتأسست شركة ESSENCORE Limited في عام 2014 وتهدف إلى أن تصبح المزود الرائد عالميًا لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات NAND flash. مع مهمة "تغيير العالم وأن تكون رائدة في توزيع أشباه الموصلات"، تركز استراتيجية العمل لـ ESSENCORE على تبني أحدث التقنيات للتميز عن المنافسين، وتقديم منتجات ذاكرة متخصصة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات لضمان بقاء العملاء في المنافسة.حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية متميزة من ESSENCORE، المزود الرئيسي لوحدات الذاكرة ومنتجات تطبيقات NAND Flash. تركز مجموعة KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب عالية الجودة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات من الطراز العالمي بجودة عالية، وجميع المنتجات مصممة للمتحمسين الذين يبحثون عن أفضل الأشياء في الحياة. حصلت ذاكرة KLEVV/SSD على جوائز Red Dot Design وiF Design في ألمانيا لتصاميم منتجاتها المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.klevv.com

