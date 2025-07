KLEVV MELUNCURKAN LINI SSD TERBARU: CRAS C925G, CRAS C910G NVME SSDS, DAN NEO N410+ SATA SSD

KINERJA GENERASI TERBARU, MANAJEMEN TERMAL UNGGUL, DAN PENYIMPANAN SERBAGUNA UNTUK BERBAGAI KEBUTUHAN

HONG KONG, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, merek memori dan penyimpanan konsumen terkemuka dari Essencore, dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru dari lini SSD (solid-state drive) andalannya. Rilis ini menghadirkan CRAS C925G dan CRAS C910G NVMe Gen4 M.2 versi terbaru, bersama NEO N410+ SATA 6Gb/s yang ditingkatkan. Semuanya dirancang untuk menghadirkan kinerja superior, pendinginan optimal, dan keandalan tinggi untuk memenuhi beragam kebutuhan para gamer, kreator konten, dan pengguna kasual.NVMe Level Berikutnya untuk Beban Kerja BeratMengandalkan reputasi solid seri SSD CRAS, model terbaru CRAS C925G dan C910G NVMe Gen4 M.2 memberikan kecepatan luar biasa dan keandalan tinggi untuk beban kerja modern yang paling berat. CRAS C925G, yang dibangun di atas standar NVMe 2.0 terbaru, mampu mencapai kecepatan sekuensial hingga 7.400 MB/s baca dan 6.500 MB/s tulis. Ini memastikan waktu loading super cepat dan multitasking yang mulus — ideal untuk gaming AAA, pembuatan konten 4K, dan tugas AI yang intensif data.Sementara itu, CRAS C910G menawarkan kecepatan baca sekuensial hingga 5.200 MB/s dan tulis hingga 4.800 MB/s (tergantung kapasitas), sangat cocok untuk PC gaming, workstation kreatif, dan laptop.Keduanya dilengkapi teknologi Intelligent SLC Caching dan Host Memory Buffer (HMB) untuk menjaga kecepatan tinggi dan daya tahan tulis yang luar biasa bahkan saat penggunaan berat. Fitur keamanan seperti enkripsi AES 256-bit, LDPC ECC, dan CRC parity memastikan integritas data tetap terjaga, sementara fitur seperti global wear leveling dan thermal throttling menjamin stabilitas dan daya tahan jangka panjang.Heatsink Ultra-Tipis Graphene-Tembaga dengan Pendinginan CanggihCRAS C925G dan C910G dilengkapi desain single-sided ultra-tipis dengan heatsink komposit graphene-tembaga inovatif besutan KLEVV. Solusi termal canggih ini menggabungkan konduktivitas tembaga dengan efisiensi pembuangan panas graphene untuk transfer panas yang lebih cepat dan merata. Hasilnya, pendinginan meningkat hingga 15% dibanding desain standar, mengurangi risiko thermal throttling dan menjaga performa puncak tetap stabil bahkan saat di bawah beban kerja berat.Desain heatsink 0,26 mm yang ramping memastikan kompatibilitas luas dengan rakitan PC ultra-kompak dan laptop, serta memudahkan pemasangan bagi pengguna PlayStation 5 yang ingin memperluas penyimpanan mereka. Dengan kapasitas fleksibel 500GB, 1TB, dan 2TB untuk C925G, serta hingga 4TB untuk C910G, pengguna dapat dengan mudah memilih opsi yang paling sesuai kebutuhan.Upgrade SATA Andal untuk Komputasi Sehari-hariNEO N410+ SATA SSD terbaru adalah solusi upgrade cerdas dan hemat biaya bagi pengguna yang menginginkan kecepatan dan keandalan tanpa menguras anggaran. Dengan antarmuka SATA 6Gb/s, performanya meningkat signifikan dari generasi sebelumnya — kecepatan baca sekuensial hingga 540 MB/s dan tulis hingga 500 MB/s, memungkinkan booting lebih cepat, peluncuran aplikasi yang lancar, dan transfer file tanpa hambatan.Daya tahan tinggi, ketahanan guncangan, serta kompatibilitas sistem yang luas menjadikan NEO N410+ solusi praktis untuk memperpanjang masa pakai desktop dan laptop Anda. Tersedia hingga kapasitas 512GB dan didukung oleh kualitas KLEVV yang teruji, ini adalah opsi ideal untuk menikmati komputasi yang lebih efisien dengan ketenangan pikiran.Ketersediaan & GaransiDirancang melalui rekayasa presisi dan keandalan teruji, lini SSD terbaru KLEVV siap memberikan performa konsisten bagi berbagai kalangan pengguna. Ketiga model SSD ini dilengkapi lisensi perangkat lunak Acronis True Image HD dengan Active Protection untuk melindungi file dari ancaman ransomware. SSD NVMe CRAS didukung garansi terbatas 5 tahun, sedangkan NEO N410+ memiliki garansi terbatas 3 tahun, memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) jangka panjang untuk data Anda.Ketiga model akan tersedia secara bertahap mulai Agustus hingga September 2025. Di Indonesia, produk KLEVV didistribusikan secara resmi oleh PT CAHAYA DISTRIBUSI NUSANTARA. Seluruh lini produk ini juga akan tersedia di berbagai toko online dan offline terkemuka, seperti Enter Komputer, serta e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.Informasi Produk:• CRAS C925G: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_CRAS_C925G • NEO N410+: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_NEO_N410_plus • CRAS C910G: Segera HadirTENTANG ESSENCOREDidirikan pada tahun 2014, Essencore Limited bertujuan untuk menjadi vendor modul DRAM dan produk aplikasi flash NAND terbesar di dunia. Perusahaan ini dimulai dengan satu tujuan: "Mengubah dunia dan menjadi pemimpin dalam distribusi semikonduktor". Strategi bisnis Essencore adalah mengadopsi teknologi terbaru untuk membedakan diri dari kompetitor, menghadirkan produk Memori khusus, dan menawarkan berbagai portofolio produk untuk kesiapan persaingan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.essencore.com TENTANG KLEVVKLEVV adalah merek premium dari Essencore, vendor utama produk Modul dan Flash NAND. Jangkauan KLEVV berfokus pada modul memori game superior dan solid state drive. KLEVV berkomitmen untuk menghadirkan produk kelas dunia dengan kualitas terbaik, dan semua produk dirancang untuk para penggemar yang mengutamakan hal terbaik dalam hidup. SSD/memori KLEVV telah diakui oleh Red Dot Design Award dan iF Design Award di Jerman untuk desain produk inovatifnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.klevv.com

