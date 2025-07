KLEVV DÉVOILE SA NOUVELLE GAMME DE SSD : LES MODÈLES CRAS C925G, CRAS C910G ET NEO N410+

PERFORMANCES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, REFROIDISSEMENT OPTIMAL ET STOCKAGE POLYVALENT POUR LES USAGES LES PLUS EXIGEANTS

HONG KONG, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la marque grand public de mémoire et de stockage lancée par Essencore, dévoile aujourd'hui sa nouvelle gamme de SSD mise à jour. Celle-ci inclut les nouveaux CRAS C925G et CRAS C910G NVMe Gen4 M.2, ainsi que le NEO N410+ SATA 6Gb/s amélioré. Conçus pour offrir des performances supérieures, un refroidissement exceptionnel et un stockage fiable, ces modèles répondent avec brio aux besoins variés des joueurs, des créateurs de contenu et des utilisateurs quotidiens.Des NVMe de nouvelle génération pour les charges de travail intensivesS’appuyant sur la solide réputation de la série CRAS, les nouveaux CRAS C925G et C910G NVMe Gen4 M.2 délivrent des vitesses fulgurantes et une fiabilité à toute épreuve pour les tâches les plus exigeantes.Le CRAS C925G, basé sur la dernière norme NVMe 2.0, atteint des vitesses séquentielles allant jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, garantissant des temps de chargement ultra-rapides et un multitâche fluide. Il est idéal pour les jeux AAA, le montage 4K et les applications d'IA les plus gourmandes.De son côté, le CRAS C910G offre des vitesses de lecture jusqu’à 5 200 Mo/s et jusqu’à 4 800 Mo/s en écriture (selon la capacité), ce qui le rend parfait pour les PC de gaming, les stations de travail créatives et les ordinateurs portables.Les deux modèles intègrent la mise en cache SLC intelligente et la technologie Host Memory Buffer (HMB) pour maintenir des vitesses constantes et une excellente endurance, même sous de fortes sollicitations. Ils offrent également le chiffrement AES 256 bits, la correction d’erreurs LDPC ECC, la parité CRC et la gestion des erreurs SRAM pour garantir l’intégrité des données. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’usure équilibrée (wear-leveling), la régulation thermique et la surveillance S.M.A.R.T. renforcent encore leur stabilité et leur longévité.Dissipateur composite en graphène-cuivre ultra-mince pour un refroidissement avancéLes CRAS C925G et C910G se dotent d’un design ultra-mince à simple face, avec un dissipateur composite exclusif en graphène-cuivre signé KLEVV. Cette solution thermique avancée combine la conductivité du cuivre et l’efficacité de dissipation du graphène pour une répartition de la chaleur plus rapide et homogène. Résultat : un refroidissement jusqu'à 15 % supérieur à celui des dissipateurs classiques, réduisant le risque de throttling thermique pour maintenir des performances stables même lors de charges intenses.Son épaisseur de seulement 0,26 mm assure une compatibilité optimale avec les configurations ultra-compactes et facilite l’installation pour les utilisateurs de PlayStation 5 souhaitant étendre leur stockage.Les capacités sont variées : le C925G est disponible en 500 Go, 1 To et 2 To, tandis que le C910G se décline en versions allant jusqu'à 4 To pour s'adapter à tous les besoins.Mise à niveau SATA fiable pour un usage quotidienLe nouveau NEO N410+ SATA SSD est la solution intelligente et économique pour ceux qui souhaitent plus de vitesse et de fiabilité sans dépasser leur budget. Avec une interface SATA 6Gb/s, il offre des vitesses de lecture et d’écriture nettement supérieures à celles de la génération précédente : jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Il permet ainsi de profiter d'un démarrage plus rapide, d'un lancement fluide des applications et de transferts de fichiers sans accroc au quotidien.Grâce à sa durabilité renforcée, sa résistance aux chocs et sa large compatibilité, le NEO N410+ constitue une mise à niveau pratique pour prolonger la durée de vie des PC de bureau et portables. Disponible jusqu’à 512 Go et soutenu par la qualité éprouvée de KLEVV, c’est une option idéale pour rendre l’informatique plus rapide et plus efficace, en toute sérénité.Disponibilité et GarantieConçue avec une ingénierie de précision et une fiabilité éprouvée, cette nouvelle gamme de SSD KLEVV est pensée pour offrir des performances durables à un large éventail d’utilisateurs. Les trois modèles incluent une licence Acronis True Image HD avec Active Protection pour protéger vos fichiers contre les ransomwares. Les SSD NVMe CRAS bénéficient d’une garantie limitée de 5 ans, tandis que le NEO N410+ est couvert par une garantie limitée de 3 ans, pour une tranquillité d’esprit à long terme.Les trois modèles seront disponibles progressivement entre août et septembre 2025 auprès des revendeurs agréés dans le monde entier. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Allemagne. Ils seront également disponibles à l'achat sur Amazon.Informations complémentaires• CRAS C925G – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_CRAS_C925G • NEO N410+ – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_NEO_N410_plus • CRAS C910G – À venirÀ PROPOS D'ESSENCOREFondée en 2014, ESSENCORE Limited s'efforce de devenir le leader mondial des modules DRAM et des produits d'application NAND flash. Avec pour mission de "changer le monde et être un leader dans la distribution de semi-conducteurs", la stratégie commerciale d'ESSENCORE est axée sur l'adoption des technologies les plus récentes pour se différencier de la concurrence, offrant des produits de mémoire spécialisés et un portefeuille diversifié pour garantir aux clients une compétitivité accrue.À PROPOS DE KLEVVKLEVV est une marque premium d'ESSENCORE, un acteur majeur des produits modulaires et des applications NAND Flash. La gamme KLEVV est axée sur les modules de mémoire de jeu de haute qualité et les disques SSD. KLEVV s'engage à offrir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier ordre, et tous ses produits sont conçus pour les passionnés à la recherche de ce qu’il y a de mieux dans la vie. La mémoire/SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award et l'iF Design Award en Allemagne pour ses designs innovants. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com

