KLEVV เปิดตัวไลน์อัพสินค้า SSD รุ่นใหม่: CRAS C925G, CRAS C910G NVME SSDS และ NEO N410+ SATA SSD

ประสิทธิภาพแห่งอนาคต การจัดการความร้อนที่ยอดเยี่ยม และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

HONG KONG, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV แบรนด์หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชั้นนำภายใต้ Essencore ภูมิใจนำเสนอไลน์อัพ SSD ใหม่ล่าสุด ซึ่งประกอบด้วยรุ่น CRAS C925G และ CRAS C910G NVMe Gen4 M.2 รุ่นอัพเกรด พร้อมกับ NEO N410+ SATA 6Gb/s ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การระบายความร้อนระดับสุดยอด และพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของเกมเมอร์, ครีเอเตอร์, และผู้ใช้งานทั่วไปได้อย่างมั่นใจNVMe ระดับเรือธงสำหรับเวิร์กโหลดสูงด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของซีรีส์ CRAS ทำให้ CRAS C925G และ CRAS C910G NVMe Gen4 M.2 รุ่นใหม่ มอบความเร็วแรงเต็มพิกัดและความเสถียรที่ไว้ใจได้สำหรับงานโหลดที่หนักหน่วงที่สุดในปัจจุบัน CRAS C925G ใช้มาตรฐาน NVMe 2.0 รุ่นล่าสุด ทำความเร็วการอ่านสูงสุดได้ถึง 7,400 MB/s และการเขียนสูงสุด 6,500 MB/s ทำให้โหลดได้ฉับไวและมัลติทาสก์ได้อย่างลื่นไหล เหมาะสำหรับเกมระดับ AAA, การตัดต่อวิดีโอ 4K, และงาน AI ที่ต้องประมวลผลข้อมูลมหาศาลขณะเดียวกัน CRAS C910G ให้ความเร็วการอ่านสูงสุด 5,200 MB/s และการเขียนสูงสุด 4,800 MB/s (ขึ้นอยู่กับความจุ) เหมาะสำหรับพีซีเกมมิ่ง, เวิร์กสเตชันเพื่องานสร้างสรรค์, และโน้ตบุ๊กทั้งสองรุ่นมาพร้อมเทคโนโลยี SLC caching อัจฉริยะ และ Host Memory Buffer (HMB) เพื่อรักษาความเร็วระดับสูงและความทนทานต่อการเขียน แม้ในขณะใช้งานหนัก พร้อมระบบเข้ารหัส AES 256-bit, LDPC ECC, และ SRAM error handling เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล เสริมด้วยฟีเจอร์ wear leveling และ S.M.A.R.T. เพื่อความเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนานฮีตซิงค์กราฟีน-ทองแดงแบบบางพิเศษพร้อมระบบระบายความร้อนขั้นสูงCRAS C925G และ CRAS C910G มาพร้อมดีไซน์บางเฉียบด้านเดียว พร้อมนวัตกรรมฮีตซิงค์คอมโพสิตกราฟีน-ทองแดงจาก KLEVV ซึ่งผสานการนำความร้อนของทองแดงเข้ากับประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของกราฟีน ช่วยถ่ายเทความร้อนได้รวดเร็วและสม่ำเสมอมากขึ้น ผลลัพธ์คือการระบายความร้อนดีขึ้นสูงสุด 15% เมื่อเทียบกับดีไซน์มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากภาวะ Thermal Throttling (ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเกิดความร้อนสูง) และรักษาความเร็วสูงสุดได้อย่างมีเสถียรภาพดีไซน์ฮีตซิงค์ที่บางเพียง 0.26 มม. ยังช่วยให้เข้ากันได้กับพีซีขนาดกะทัดรัดและโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆ รวมถึงติดตั้งง่ายสำหรับผู้ใช้ PlayStation 5 ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสำหรับเกม AAA โดยรุ่น C925G มีความจุ 500GB, 1TB และ 2TB ให้เลือก ส่วน C910G มีความจุสูงสุดถึง 4TB เพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางเลือก SATA ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานประจำวันNEO N410+ SATA SSD รุ่นใหม่ คือโซลูชันอัปเกรดที่ชาญฉลาดและคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วและความเสถียรโดยไม่กระทบงบประมาณ ด้วยอินเทอร์เฟซ SATA 6Gb/s ให้ความเร็วอ่านสูงสุด 540 MB/s และเขียนสูงสุด 500 MB/s ช่วยให้บู๊ตเครื่องเร็ว, เปิดแอปพลิเคชันได้ไว, และโอนถ่ายไฟล์ได้อย่างราบรื่นในชีวิตประจำวันด้วยความทนทาน, ความต้านทานต่อแรงกระแทก, และความเข้ากันได้กับระบบที่หลากหลาย NEO N410+ จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับยืดอายุการใช้งานของพีซีเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กของคุณ มาพร้อมความจุสูงสุด 512GB และคุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์จาก KLEVV นี่คือวิธีที่คุ้มค่าในการเพลิดเพลินกับคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างสบายใจการวางจำหน่ายและการรับประกันด้วยวิศวกรรมที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ไลน์อัป SSD ล่าสุดของ KLEVV ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เสถียรให้กับผู้ใช้ทุกกลุ่ม SSD ทั้ง 3 รุ่น มาพร้อมซอฟต์แวร์ Acronis True Image HD พร้อมฟังก์ชัน Active Protection ฟรี เพื่อช่วยปกป้องไฟล์จากภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ เช่น WannaCry โดยรุ่น CRAS NVMe รับประกันแบบจำกัด 5 ปี ขณะที่ NEO N410+ รับประกันแบบจำกัด 3 ปี เพื่อมอบความสบายใจและความมั่นใจในการใช้งานระยะยาวผลิตภัณฑ์ทั้งสามรุ่นจะทยอยวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2025 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ บริษัท โดราคูล จำกัด รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ เช่น Lazada และ Shopeeข้อมูลเพิ่มเติมCRAS C925G: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_CRAS_C925G NEO N410+: https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_NEO_N410_plus CRAS C910G: เร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ ESSENCOREบริษัท Essencore จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์การใช้งานแฟลช NAND อันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อ “เปลี่ยนโลก และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์” กลยุทธ์ด้านธุรกิจของ Essencore คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำโดยเฉพาะ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมในการแข่งขันของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.essencore.com เกี่ยวกับ KLEVVKLEVV เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Essencore ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การใช้งานโมดูล และแฟลช NAND รายใหญ่ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ KLEVV มุ่งเน้นที่โมดูลหน่วยความจำเกมมิ่ง และโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับสุดยอด KLEVV มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับเวิล์ดคลาสด้วยคุณภาพชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หน่วยความจำ/SSD KLEVV เป็นที่รู้จักโดยได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ iF Design Award ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.klevv.com

