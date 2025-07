Netherlands important partner in Serbia’s economic development

Антић је на отварању "Гаспром" бензинске станице на Новом Београду, преко пута тржног центра Ушће, на месту бивше пумпе "Дејтон", рекао да је у току процес усвајања полазних основа за стратегију развоја НИС-а, као и Стратегије развоја НИС-а до 2025. године, са пројекцијом до 2030. године. Министар је поручио да је НИС у озбиљном инвестиционом циклусу и да ће захваљујући томе остати лидер у овом делу Европе, и најавио да је циљ да НИС повећа прераду нафте са 3,3 милиона тона, колико је било у овој години, на максималан капацитет од пет милиона тона. Упркос тешкој ситуацији и кризи која је захватила нафтне компаније у целом свету због драстичних промена на тржишту цене нафте, НИС чврсто стоји на својим основама, и још је у инвестиционом циклусу. НИС ће и ове године остварити позитивне финансијске резултате, на задовољство Србије и свих њених грађана, истакао је Антић. Он је указао на то да је данас отворена "Гаспром" пумпа значајна за Београд, јер ће унапредити укупну понуду и улепшати град. Влада Србије, како је навео, са посебном пажњом прати инвестиције у области енергетике и нема дилеме око тога да су те инвестиције међу најзначајнијим за Србију и привредни раст наше земље. НИС, као заједничка компанија државе Србије и "Гаспромњефта", јесте окосница тог развоја, поручио је Антић. Свечаности су присуствовали и генерални директор НИС-а Кирил Кравченко, председник одбора директора НИС-а Вадим Јаковљев и градоначелник Београда Синиша Мали.

