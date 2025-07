Firma de Abogados, Kogan & DiSalvo Apuerta Nueva Oficina en North Miami Beach

Kogan and DiSalvo Personal Injury Lawyers Los accionistas de Kogan & DiSalvo Los accionistas de la firme en unas de sus ubicaciones

Este ultimo junio, la firma de abogados Kogan & DiSalvo, amplia sus locaciones a North Miami Beach y esperan traer aceso legal a todas las comunidades locales.

Nuestra misión es brindar apoyo legal de alta calidad en inglés y español a personas y familias en todo el condado de Miami-Dade, sin importar su origen o situación.” — Portavoz de la firma

NORTH MIAMI BEACH, FL, UNITED STATES, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Firma de Abogados de Lesiones Personales Kogan & DiSalvo Abre Nueva Oficina en North Miami Beach para Servir al Condado de Miami-DadeLa reconocida firma de abogados de lesiones personales en Florida, Kogan & DiSalvo, ha ampliado su presencia con una nueva oficina en North Miami Beach, ofreciendo servicios legales confiables y convenientes a los residentes de todo el condado de Miami-Dade. Esta nueva ubicación brinda acceso directo a abogados bilingües para personas afectadas por accidentes de auto, caídas, negligencia médica y más.Nueva Oficina: Accesible para Todo Miami-DadeLa nueva oficina está ubicada en:633 NE 167th St., Suite 812, North Miami Beach, FL 33162A pocos minutos de la I-95 y North Miami Avenue, la oficina atiende a clientes de:• North Miami Beach• Aventura• Miami Gardens• North Miami• Little Haiti• Y comunidades cercanas del sur de Florida“Nos enorgullece abrir nuestras puertas en North Miami Beach,” comentó un portavoz de la firma. “Nuestra misión es brindar apoyo legal de alta calidad en inglés y español a personas y familias en todo el condado de Miami-Dade, sin importar su origen o situación.”Servicios Legales en el Condado de Miami-DadeLos abogados de Kogan & DiSalvo manejan una variedad de casos de lesiones personales, incluyendo:• Accidentes de auto, camión y motocicleta• Caídas y resbalones (responsabilidad de locales)• Negligencia médica y abuso en hogares de ancianos• Demandas por muerte por negligencia• Accidentes de peatones y ciclistas• Lesiones en la construcción y el lugar de trabajo• Lesiones catastróficas (cerebrales y de columna)• Accidentes en Uber y LyftCada caso se maneja con atención personalizada, y el compromiso de la firma es obtener la máxima compensación para las víctimas y sus familias.Sirviendo al Sur de Florida Desde 1994Desde 1994, Kogan & DiSalvo ha ganado una sólida reputación en todo Florida por ofrecer representación legal ética, firme y compasiva. Desde Tampa hasta Fort Lauderdale, la firma ha ayudado a miles de clientes a:• Recuperar compensaciones tras accidentes graves• Navegar el sistema legal de Florida• Lograr acuerdos y veredictos justos en juicioCon su nueva oficina en North Miami Beach, la firma continúa su misión de brindar acceso legal a todas las comunidades, especialmente aquellas diversas y con menos acceso en el condado de Miami-Dade.“Cada caso de lesión que tomamos representa la historia real de una persona,” añadió el vocero. “Estamos aquí para asegurarnos de que los clientes de Miami-Dade sean escuchados, respetados y justamente compensados.”Consultas Gratuitas de Lesiones Personales en Miami-DadeSi usted o un ser querido ha resultado lesionado por negligencia en el área de Miami, Kogan & DiSalvo ofrece consultas gratuitas y sin compromiso en inglés o español. Se aceptan visitas sin cita o puede programar una consulta previamente.Dirección: 633 NE 167th St., Suite 812, North Miami Beach, FL 33162Teléfono: (561) 431-9865Sitio web: www.kogan-disalvo.com Sobre Kogan & DiSalvoKogan & DiSalvo es una firma de abogados de lesiones personales en Florida, reconocida por representar a víctimas de accidentes en todo el estado. Con una red de oficinas en crecimiento y un historial comprobado de veredictos y acuerdos exitosos, la firma mantiene su compromiso:Proteger a los lesionados. Luchar por la justicia. Marcar la diferencia.

