Heilung und Hoffnung: Das große Finale der Healing Streams Live Healing Services mit Pastor Chris findet heute statt

IKEJA, LAGOS, NIGERIA, July 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Milliarden Menschen weltweit bereiten sich heute auf das mit Spannung erwartete große Finale der Healing Streams Live Healing Services mit Pastor Chris vor. Die Veranstaltung, die bereits in den ersten beiden Tagen unzählige Wunder, Heilungen und persönliche Zeugnisse hervorgebracht hat, gipfelt heute in einem übernatürlichen Höhepunkt göttlicher Kraft.Das dreitägige globale Ereignis wird live auf und über zahlreiche Fernseh-, Radio- und Online-Plattformen sowie Healing Centers weltweit übertragen.Eine Bewegung der Heilung ohne GrenzenDie Healing Streams Live Healing Services, geleitet von Pastor Chris Oyakhilome, Präsident von Loveworld Inc., haben sich als eine der einflussreichsten Online-Heilungskampagnen der Welt etabliert. Menschen aus allen Kontinenten berichten von wundersamen Genesungen und Wiederherstellungen.„Jede Sekunde dieses Gottesdienstes ist von Gott geplant – heute ist dein Tag für ein Wunder“, erklärte Pastor Deola Phillips, Direktorin der Healing School, zu Beginn des zweiten Tages.Pastor Chris betonte in seiner kraftvollen Predigt die Bedeutung von Meditation über das Wort Gottes und das Verständnis seiner Liebe:„Wenn du beginnst, über Gottes Liebe zu meditieren, wirst du erstaunt sein, wie er dich unterstützt – auf übernatürliche Weise, jenseits deiner Vorstellungskraft.“Zeugnisse lebendiger WunderZahlreiche Zeugnisse aus aller Welt belegen die unermessliche Wirksamkeit des Gebets und Glaubens:Pavan Kumar, 9 Jahre alt aus Indien, war zwei Monate lang auf der Intensivstation aufgrund einer Nieren- und Bluterkrankung. Während der Live-Übertragung am zweiten Tag öffnete er zum ersten Mal seit Wochen seine Augen – er war geheilt. Heute ist er aus der Intensivstation entlassen.Rita Nabasitu aus den Vereinigten Arabischen Emiraten litt an chronischen Magenschmerzen, Appetitlosigkeit und Schlafproblemen. Sie bezeugte: „Während des Dienstes spürte ich die Kraft Gottes – die Schmerzen verschwanden. Ich bin vollständig geheilt.“Monica Tafoa, 71 Jahre alt von den Salomonen, litt seit sechs Jahren unter Bluthochdruck und Arthritis. Nach Gebet empfand sie augenblicklich Erleichterung: „Der Heilige Geist berührte mich. Ich kann jetzt ohne Schmerzen gehen.“Precious aus dem Kosovo erlitt an Weihnachten 2024 einen schweren Schlaganfall, der ihre linke Körperhälfte lähmte. Am zweiten Tag der Healing Streams empfing sie ihre Heilung: „Ich konnte wieder gehen und meine Hand bewegen – wie früher. Ich danke Gott!“Diese Berichte spiegeln den wahren Geist der Healing Streams wider – Heilung, Hoffnung und Erneuerung für Einzelpersonen, Familien und ganze Nationen.Heute live dabei sein – Ihre Gelegenheit zum WunderJeder ist eingeladen, sich mit Millionen Gläubiger weltweit zu verbinden und die transformative Kraft von Gottes Wort zu erleben. Die Live-Übertragung beginnt um 15:00 Uhr MEZ und ist über folgende Kanäle verfügbar:Die Healing to the Nations AppLoveworld Networks (in verschiedenen Sprachen)Lokale TV- und RadiosenderÜber Healing Streams:Healing Streams Live Healing Services mit Pastor Chris ist eine globale Heilungsplattform, die Millionen inspiriert und heilt. Durch den Einsatz moderner Technologie bringt die Initiative die heilende Botschaft von Jesus Christus in jedes Haus und jede Nation – ganz nach dem Motto: „Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.“

