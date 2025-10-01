Revelando la Tradición Oculta del Tango: Desde Buenos Aires al Mundo

Chan bailando tango en profunda concentración en una milonga Un momento de silencio, conexión y tradición—bailando en El Beso en una noche de reconocimiento. Aquí, el tango no es espectáculo, sino presencia. Póster oficial del documental “Tango Zen: Volviendo a la Tradición”, dirigido por el cineasta argentino Juan Cruz Varela. Con la participación de figuras clave del mundo del tango como Ricardo Vidort, Myriam Pincen, Pedro Sánchez, Felisa Mignone, Marité C

El documental Tango Zen: Volviendo a la tradición se estrena el 22 de octubre en Buenos Aires y explora el tango como práctica de energía, conexión y presencia.

Crecí con el tango gracias a mis padres, pero no fue hasta el taller de Tango Zen que realmente sentí la emoción que ellos deben haber experimentado.” — Susanna, bailarina de toda la vida de Buenos Aires

BUENOS AIRES, ARGENTINA, October 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Comunicado de Prensa: Estreno Mundial de Tango Zen

Tango Zen: Volviendo a la Tradición — El Viaje Contra la Corriente

Uníte a nosotros para el estreno mundial de Tango Zen: Volver a la Tradición, un documental que invita a reconectar con el alma del tango: la presencia, la conexión y la energía compartida.

Sobre la Película

Tango Zen: Volviendo a la Tradición (55 minutos, disponible en inglés y español con subtítulos), dirigida por el cineasta argentino Juan Cruz Varela, se estrenará en Buenos Aires el 22 de octubre de 2025 a las 19:00 (hora local). Después de una década bailando en más de 25 países y dirigiendo talleres por todo el mundo, Chan Park regresa a la ciudad que no solo formó su danza, sino que transformó su vida.

Nacido en Corea y ciudadano estadounidense, Park es un exingeniero de la NASA cuya trayectoria lo llevó a sumergirse en el mundo del tango tradicional en Buenos Aires a fines de los años 90. Su experiencia con el tango y la meditación dio origen al enfoque único de “Tango Zen”.

Este documental no es una película sobre baile. Es una meditación en movimiento —un retorno a lo que el tango alguna vez fue, y lo que podría volver a ser.

-Testimonios de los participantes-

Con testimonios íntimos y momentos de transformación capturados en los talleres de Tango Zen, la película ofrece un vistazo auténtico al poder del tango como forma de meditación, conexión emocional y despertar energético. Como comentaron varios participantes:

“En el taller de Tango Zen al que asistí, descubrí que incluso con los ojos cerrados podía ver el universo con toda su energía. Fue lo más hermoso que sentí en mi vida.”

— Nurys

“Entré como un gatito y me voy como un león.”

— Néstor, porteño

“Una experiencia de la armonía del universo fluyendo a través de mí, a través de nosotros.”

— Clara

Detalles del Evento

Estreno Mundial de Tango Zen: Volviendo a la Tradición — el viaje extraordinario de Chan Park

Proyección de 55 minutos más charla en vivo con Chan Park y el director Juan Cruz Varela, explorando el corazón del tango tradicional.

Estreno Presencial

🗓 Fecha y hora: 22 de octubre de 2025, 19:00 (hora local de Buenos Aires / GMT-3)

📍 Lugar: Universidad del Cine, Giuffra 330, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

🗣 Idioma: Español con subtítulos; charla posterior en español

Estreno Online

🗓 Fecha y hora: 12 de noviembre de 2025, 19:00 (hora local de Buenos Aires / GMT-3)

📍 Lugar: Online vía Zoom

🗣 Idioma: Inglés con subtítulos; charla posterior en inglés

¿Para quién es esta película?

• Milongueros locales: Para redescubrir el tango que heredaron de sus padres —esa conexión auténtica y emocional.

• Audiencias culturales: Para explorar el tango no como espectáculo, sino como un ritual de meditación de aquí y ahora.

• Bailarines y buscadores de ser consciente: Para descubrir cómo el tango puede transformar su baile —y su vida.

Cómo Participar

• 🔗 Reservá tu lugar ahora (presencial u online): www.tangozen.com/documental

(Seleccioná tu modalidad. Para la versión online, recibirás el enlace de Zoom luego de completar tu registro.)

• 📩 Organizá una Proyección: Llevá esta historia poderosa a tu comunidad — escribí a tangozen@hotmail.com

• 🎬 Mirá el tráiler: https://youtu.be/c60QwcXhvLk

• 📱 Seguinos: @tangozenchanpark (Instagram, Facebook), @tangozen (X)

Acerca de los Cineastas

Juan Cruz Varela es un cineasta independiente argentino y profesor de dirección en la Universidad del Cine en Buenos Aires. Su estilo se basa en historias íntimas con poder de transformación social y cultural.

Chan Park, protagonista de la película, es autor, maestro de tango y fundador de Tango Zen. Su primer documental, Tango Your Life, fue grabado en Buenos Aires entre 2008 y 2012. En este nuevo proyecto, Chan aporta no solo su historia personal, sino también sus materiales y apoyo. Contribuye como productor ejecutivo de la película.

Contacto de Prensa

Viviana Garrote | Chan Park

📧 viviana456@gmail.com | tangozen@hotmail.com

📞 Contacto local: Viviana Garrote — +54 9 11 6613 4718

🌐 www.TangoZen.com

🔗 Para versión en inglés: www.tangozen.com/documentary

Tráiler de TANGO ZEN: VOLVIENDO A LA TRADICIÓN, el documental

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.