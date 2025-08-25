Tango Zen: Revelando la Tradición Oculta del Tango en Buenos Aires y Más Allá

Chan bailando tango en profunda concentración en una milonga Un momento de silencio, conexión y tradición—bailando en El Beso en una noche de reconocimiento. Aquí, el tango no es espectáculo, sino presencia. Afiche oficial del estreno mundial de “Tango Zen: Regreso a la Tradición” — un viaje documental al corazón del tango y la meditación.

Viví el estreno mundial de una película que revela la esencia olvidada del tango—un abrazo de presencia, energía y tradición.

Crecí con el tango gracias a mis padres, pero no fue hasta el taller de Tango Zen que realmente sentí la emoción que ellos deben haber experimentado.” — Susanna, bailarina de toda la vida de Buenos Aires

BUENOS AIRES, ARGENTINA, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Estreno Mundial de Tango Zen

Descubrí el alma del tango que nunca fue nombrada — solo sentida.

Acompañanos al estreno mundial de Tango Zen: Volviendo a la Tradición en Buenos Aires y online.

Sobre la Película:

Tango Zen: Volviendo a la Tradición (55 min, en inglés con subtítulos en inglés o en español con subtítulos en español) está dirigido por Juan Cruz Varela, un cineasta argentino con un profundo interés en la cultura del tango. El estreno será en Buenos Aires el 22 de octubre de 2025 a las 19:00 (hora local).

En el centro de esta historia está Chan Park, ciudadano estadounidense nacido en Corea y ex-ingeniero de la NASA, quien hizo una transformación inesperada de la ciencia a la danza. Después de 28 años explorando el tango en más de 25 países, Chan regresa —no para enseñar, sino para reavivar algo esencial en su hogar adoptivo, Buenos Aires.

A diferencia de quienes se van de Buenos Aires para comercializar el tango en el extranjero, Park va contra la corriente —guiado por una misión de revivir una tradición oculta del tango que rara vez fue nombrada, pero siempre sentida: una conexión energética transmitida silenciosamente a través del abrazo de los milongueros. Su camino se ha convertido en un llamado: ayudar a los porteños a reconectarse con el tango que heredaron a través del cuerpo y el corazón de sus padres, y ofrecer esta esencia redescubierta a bailarines de todo el mundo que, a pesar de años de aprendizaje, rara vez —o nunca— han experimentado este tipo de conexión.

Tras participar en un taller de Tango Zen, Néstor, un porteño local, reflexionó:

“Entré como un gatito y me voy como un león.”

Clara describió su momento de despertar:

“Una experiencia de la armonía del universo fluyendo a través de mí, a través de nosotros.”

Nurys compartió su asombro:

“Aún con los ojos cerrados, podía ver el universo con toda su energía. Fue lo más hermoso que sentí en mi vida.”

La película entrelaza el camino de vida singular de Park con un enfoque inspirado en el Zen hacia la presencia y el núcleo emocional del tango, revelando al tango no solo como una danza, sino como una transmisión viva de energía entre dos seres humanos. Tango Zen: Volviendo a la Tradición es una invitación cinematográfica a recordar lo que el tango alguna vez fue — y lo que aún puede llegar a ser.

Detalles del Evento:

• Estreno Mundial de Tango Zen: Volviendo a la Tradición — el viaje extraordinario de Chan Park

• Proyección de 55 minutos + Conversatorio en vivo con Chan Park y el director Juan Cruz Varela, para una mirada más profunda sobre la esencia del tango.

Estreno Presencial:

• Fecha y Hora: 22 de octubre de 2025, 19:00 ART (GMT-3)

• Lugar: Universidad del Cine, Giuffra 330, Buenos Aires, Argentina

• Idioma: Español con subtítulos en español; conversatorio en español

• Nota: La capacidad es limitada y se requiere inscripción.

✔️ La proyección presencial será gratuita.

✔️ El evento será grabado. Fragmentos se incluirán en la transmisión online.

Estreno Online:

• Fecha y Hora: 12 de noviembre de 2025, 19:00 ART (GMT-3)

• Plataforma: Zoom

• Idioma: Inglés con subtítulos en inglés; conversatorio en inglés

• Evento con entrada: registrate en www.tangozen.com/documental

¿Para Quién es?

• Comunidades de tango locales: Redescubrí el tango transmitido por generaciones—reconectate con tu abrazo auténtico.

• Públicos culturales: Experimentá el tango no como espectáculo, sino como un ritual meditativo de presencia y emoción.

• Bailarines globales y buscadores de conciencia: Explorá cómo la presencia, la conexión y la energía del tango pueden transformar tu danza y tu vida.

Cómo Participar

• Reservá tu lugar ahora para asistir en persona o en línea (ver Detalles del Evento más arriba)

• Organizá una Proyección: Llevá esta historia poderosa a tu comunidad — escribí a tangozen@hotmail.com

• Mirá el tráiler

• Seguinos: @tangozenchanpark (Instagram, Facebook), @tangozen (X)

Material de Prensa y Contacto:

Tráiler, imágenes y press kit disponibles en: www.TangoZen.com

Contacto de Prensa:

Chan Park | Tango Zen

📧 tangozen@hotmail.com

🌐 www.TangoZen.com

Sobre Tango Zen:

Tango Zen, fundado por Chan Park — cuyo camino inesperado lo llevó de la ingeniería en la NASA al corazón del tango — une la atención plena del Zen con la esencia auténtica del tango.

Park dirigió y produjo Tango Your Life durante cuatro años de inmersión en Buenos Aires (2008–2012). Con 28 años bailando en más de 25 países, comparte la tradición más profunda del tango para ayudar a los porteños a reconectarse con la memoria cultural que llevan dentro — y para que personas de todo el mundo puedan experimentar estos elementos esenciales por primera vez. Más info en www.TangoZen.com

Tráiler de TANGO ZEN: VOLVIENDO A LA TRADICIÓN, el documental

