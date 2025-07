HEALING STREAMS TV MANDARIN

全球期待!Healing Streams全球医治聚会即将举行 —— 与克里斯牧师一起见证神迹,7月18日至20日隆重开启

IKEJA, IKEJA, NIGERIA, July 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 一场属灵盛宴即将席卷全球! 第十四届 Healing Streams全球直播医治聚会 将于 2025年7月18日至20日 盛大举行,由著名医治布道家、Loveworld国际事工主席 克里斯·欧亚基洛默牧师(Pastor Chris Oyakhilome) 主讲。此次聚会预计将吸引数亿信徒在线参与,是全球基督徒万众期待的属灵盛事。 Healing Streams是一个以医治、更新和属灵转变为核心的全球性福音聚会 ,聚焦耶稣基督今天仍然医治的大能。历届聚会中,来自世界各地的信徒分享了成千上万的医治见证——从癌症、瘫痪、精神疾病到长期病痛,神的医治临到每一个相信的人。来自各国的真实见证2025年3月的上届聚会中,韩国的Dmitry Hyon分享了他超过20年脊椎疼痛的苦难经历。他本已失望准备接受手术,但在Healing Streams期间,当克里斯牧师为他祷告并宣告“他得自由”时,他立刻感受到神的大能,所有疼痛瞬间消失。他喜悦地说:“我现在没有任何限制,我自由了,心中满是喜乐!”来自所罗门群岛的Rinnie多年来被溃疡与高血压所困扰,在聚会中她感受到内心前所未有的平安,从此再无胃痛或心悸,完全得着医治。这些只是众多见证中的一部分,每一届Healing Streams都不断地证明——耶稣基督昨日、今日、直到永远是一样的(来13:8)。免费注册、人人可参与Healing Streams完全免费开放,所有人都可以参与,无论国籍、语言、背景如何。参与者只需访问: https://herald.healingstreams.tv,填写信息并提交祷告请求或医治需要,官方团队将提供属灵支持与祷告引导,帮助每位参与者为医治做好预备 全程多语种全球直播,无国界的神迹聚会将在Healing Streams TV平台、Loveworld全球网络电视台、国际电视台和广播电台同步直播,并提供多语言实时翻译,确保世界各地的信徒都能听懂、参与并领受。不论你在城市、乡村,医院、学校、教会或家中,只要你连上线,就能与世界各地的基督徒一同见证神的荣耀。这是一场跨越语言、文化与国界的属灵合一。全球祷告链正在进行中为了迎接此次聚会,全球信徒已发起24小时不间断的祷告链,通过www.prayerclouds.org预定15分钟的祷告时段,为国家、病人和聚会代祷。你也可以加入这场属灵征战,为世界释放神的大能!此外,成千上万的信徒正在通过《Healing to the Nations》杂志开展福音外展,将医治见证带入医院、监狱、学校、市场和社交媒体,点燃信心、释放希望。《通往Healing Streams》系列节目助力预备心灵作为聚会的预热内容,Healing Streams TV 正在播放《通往Healing Streams》第14季节目,每日两次播出(中午12点与下午4点,GMT+1),分享过往见证、讲道片段与幕后花絮,帮助信徒预备信心、迎接神迹。三天的属灵盛宴,内容精彩纷呈每一场聚会都将包括:受膏敬拜:将心灵带入神的同在信心讲道:启示神的话语与属天医治的应许全球代祷:神的仆人齐心为世界祷告医治服事:克里斯牧师亲自为病人祷告把握神迹时刻,迎接属天转变Healing Streams不是普通的聚会,而是一次全球性的圣灵浇灌,是一次神亲自触摸世人的时刻。如果你渴望医治、正在为他人代求,或灵命干渴期待复兴——现在就是你与神相遇的时刻!

