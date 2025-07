ハイパーサーム・アソシエイツ、2024年企業文化および社会的責任報告書を発表

HANOVER, NH, UNITED STATES, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国に拠点を置く産業用切断システムおよびソフトウェアの製造会社であるハイパーサーム・アソシエイツは、2024年の企業文化および社会的責任(CCSR)報告書を発表いたしました。この報告書では、地域社会、環境、従業員の福祉に対する取り組みを、同社の長期戦略および日常業務に組み込む進展が強調されています。組織としての使命と目的に忠実に、ハイパーサーム・アソシエイツは2024年に「すべての人のためにより良い未来を築く」ために多方面で貢献し、2025年以降もこの重要な取り組みを継続するための具体的な計画を策定いたしました。HOPE財団と従業員チームは、2022年から2024年の戦略計画を完了し、2025年から2027年の地域社会への影響計画を策定しました。この計画では、STEM教育、薬物使用障害の予防と回復、幼児教育とレジリエンスに引き続き重点を置いております。この新たな取り組みに加え、従業員は再び地域社会での奉仕時間の記録を更新し、35,012時間のコミュニティサービスを提供いたしました。2030年の環境持続可能性目標に向けた進展も見られました。従業員が自部門でより持続可能な実践を提案・実施したことで、有害廃棄物の削減、エネルギー使用の効率化、溶剤部品洗浄機のアップグレードによる温室効果ガスの削減が実現しました。また、電気自動車用のソーラーチャージャー導入により、持続可能なインフラへの新たな投資も行われました。従業員の福祉への取り組みは、安全性のさらなる向上によっても示されており、総合事故発生率は2023年の1.6から2024年には1.4に減少しました。また、メンタルヘルスへの注力も強化され、従業員とその家族が必要なときに適切なリソースへアクセスできるようにしております。このような三重の成果目標における顕著な進展を受け、経営陣と取締役会は、長期計画および年間運営計画に、コミュニティサービス時間の活用、Green Leaf認証プログラムへのチーム参加、2030年持続可能性目標の進捗、怪我のリスク削減、従業員のエンゲージメントと帰属意識、学習時間、継続的改善プロジェクトの完了などの指標と目標を組み込みました。「ハイパーサーム・アソシエイツの戦略は、短期的にも長期的にも、従業員、顧客、地域社会にポジティブな影響を与えることのバランスを取っています」と、EVP(人材・地域社会・環境担当)およびHOPE財団会長のジェニー・レヴィ氏は述べています。「当社の目的である『すべての人のために、より良い未来を共に創造する』という言葉は、すべてのステークホルダーと協力し、共通の未来のために取り組むという私たちの決意を示しています。『すべての人のためにより良い未来を築く』ことは常に私たちの目標であり、2024年にはこの取り組みを明確かつ持続可能なものにするための大胆な一歩を踏み出しました。」HOPE財団についてHOPE(Hypertherm Owners’ Philanthropic Endeavors)財団は、公共の非営利財団です。助成金の投資は、地域社会の最も大きなニーズ、従業員の関心、企業の価値観に一致する主要な影響分野に基づいて行われます。また、地域社会に奉仕する非営利団体の環境負荷を軽減するプロジェクトも支援しています。HOPE財団は、人種、性別、性自認、性的指向、宗教、または民族に基づいて差別を行う団体には資金提供を行いません。詳細は www.hyperthermhopefoundation.org をご覧ください。Hypertherm Associates について:Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100% 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。

