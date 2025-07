Hypertherm Associates 海宝发布《2024 企业文化和社会责任报告》

Hypertherm Associates Corporate Culture and Social Responsibility Reports 扫码进入海宝微信公众号

HANOVER, NH, UNITED STATES, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 美国工业切割系统及软件制造商海宝(Hypertherm Associates)宣布发布其《 2024年企业文化与社会责任(CCSR)报告 》。该报告重点阐述了公司在将社区、环境及员工福祉承诺融入长期战略和日常运营方面取得的进展。秉承组织使命与宗旨,海宝在2024年通过多种方式践行“为所有人创造更美好的未来”,并制定了具体计划,将在2025年及未来持续推动此项重要工作。海宝希望(HOPE)基金会及其团队圆满完成了2022-2024年战略计划,并制定了2025-2027年社区影响力计划,继续聚焦STEM(科学、技术、工程、数学)教育、药物滥用预防与康复、以及儿童早期教育与韧性培养。除重申这一承诺外,海宝员工(Associates)再次刷新社区服务时长记录,共计贡献35,012小时社区服务时间。公司在实现2030年环境可持续发展目标方面取得进展。海宝人积极参与业务领域内可持续实践的建议与实施,通过升级溶剂零件清洗机等措施,实现了有害废弃物减量、能源利用效率提升及温室气体减排。公司还进一步投资可持续基础设施,部署了电动汽车太阳能充电装置。对员工福祉的投入体现在安全绩效的持续提升上:2024年总事故发生率(Total Case Incident Rate)从2023年的1.6降至1.4。公司亦加大了对心理健康的关注,确保员工及其家人在需要时能够及时获得恰当的资源支持。鉴于在“三重底线”(Triple Bottom Line)目标上取得的显著进展,公司高管团队及董事会已将相关优先事项纳入长期规划和年度运营计划,设定了具体的衡量指标和目标,涵盖:社区服务时间利用、团队参与“绿叶”(Green Leaf)认证计划、2030年可持续发展目标进展、工伤风险降低、员工敬业度与归属感、员工学习时长以及持续改善项目完成情况等。“海宝的战略兼顾了为员工、客户及社区带来短期和长期的积极影响,”海宝执行副总裁,负责人、社区与环境事务及HOPE基金会主席詹妮·利维(Jenny Levy)表示,“我们的企业宗旨声明‘携手创新,为所有人创造更美好的未来’,强调了我们致力于联合所有利益相关方,共同为集体未来谋福祉。‘为所有人创造更美好的未来’始终是我们的目标,在2024年,我们采取了切实行动,使这一承诺更加清晰且可持续。”关于海宝希望(HOPE)基金会海宝希望(Hypertherm Owners' Philanthropic Endeavors, HOPE)基金会是一家公共非营利基金会。其资助投资聚焦于一系列核心影响力领域,旨在对接社区最迫切的需求、员工的关注点以及企业的价值观。基金会亦支持旨在减少服务本社区的非营利组织环境足迹的项目。HOPE基金会不会资助存在基于种族、性别、性别认同、性取向、宗教或民族歧视行为的组织。了解更多请访问 www.hyperthermhopefoundation.org 关于海宝(Hypertherm Associates)Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品,包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统,被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车;建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统,该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件,从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年,是一家 100% Associate 持股的公司,约有 2,000 名员工,其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。更多详情可访问 www.HyperthermAssociates.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.