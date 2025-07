하이퍼썸 어소시에이츠(HYPERTHERM ASSOCIATES), 2024년 기업 문화 및 사회적 책임 보고서 발표

Hypertherm Associates Corporate Culture and Social Responsibility Reports

HANOVER, NH, UNITED STATES, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 미국에 본사를 둔 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 제조업체인 하이퍼썸 어소시에이츠( Hypertherm Associates )는 2024년 기업 문화 및 사회적 책임 보고서(Corporate Culture and Social Responsibility Report)를 발표했습니다. 이 보고서는 지역사회, 환경, 그리고 직원 복지를 회사의 장기 전략과 일상 운영에 통합하려는 노력의 진전을 강조합니다.조직의 사명과 목적에 충실하게, 하이퍼썸 어소시에이츠는 2024년에 ‘모두를 위한 더 나은 미래 만들기(Building a Better Future for All)’에 다양한 방식으로 기여했으며, 2025년 이후에도 이 중요한 활동을 지속하기 위한 구체적인 계획을 수립했습니다.HOPE 재단과 직원 팀은 2022~2024 전략 계획을 마무리하고, STEM 교육, 약물 사용 장애 예방 및 회복, 유아 교육 및 회복탄력성에 지속적으로 중점을 둔 2025~2027 지역사회 영향 계획을 수립했습니다. 이러한 새로운 약속 외에도, 직원들은 커뮤니티 서비스 시간 35,012시간을 활용하여 지역사회 봉사 시간 기록을 다시 한 번 경신했습니다.조직의 2030 환경 지속 가능성 목표를 향한 진전도 있었습니다. 직원들이 각자의 업무 영역에서 보다 지속 가능한 관행을 제안하고 실행함으로써, 유해 폐기물 감소, 에너지 사용 효율 향상, 그리고 용제 부품 세척기 업그레이드를 통한 온실가스 감축이 이루어졌습니다. 또한 회사는 전기차용 태양광 충전기 도입을 통해 지속 가능한 인프라에 또 다른 투자를 단행했습니다.직원 복지에 대한 헌신은 안전성 향상으로도 나타났습니다. 총 사고 발생률은 2023년 1.6에서 2024년 1.4로 감소했으며, 정신 건강에 대한 관심도 높아져 직원과 그 가족이 적시에 적절한 자원에 접근할 수 있도록 했습니다.이러한 삼중 성과 목표에 대한 인상적인 진전을 바탕으로, 경영진과 이사회는 장기 계획 및 연간 운영 계획에 커뮤니티 서비스 시간 활용, Green Leaf 인증 프로그램 참여, 2030 지속 가능성 목표 진척도, 부상 위험 감소, 직원 참여 및 소속감, 학습 시간, 지속적 개선 프로젝트 완료 등의 측정 지표와 목표를 공식화했습니다.“하이퍼썸 어소시에이츠의 전략은 단기적, 장기적으로 직원, 고객, 지역사회에 긍정적인 영향을 제공하는 균형을 이룹니다.”라고 인사·지역사회·환경 담당 부사장이자 HOPE 재단 회장인 제니 레비(Jenny Levy)는 말했습니다. “우리 회사의 목적 진술인 ‘모두를 위한 더 나은 미래를 함께 혁신하며 만든다’는 모든 이해관계자와 협력하여 공동의 미래를 위한 노력을 강조합니다. ‘모두를 위한 더 나은 미래 만들기’는 항상 우리의 목표였으며, 2024년에는 이 약속을 명확하고 지속 가능하게 만들기 위한 과감한 조치를 취했습니다.”HOPE 재단 소개HOPE(Hypertherm Owners’ Philanthropic Endeavors) 재단은 공공 비영리 재단입니다. 보조금 투자는 지역사회의 가장 큰 필요, 직원들의 관심사, 그리고 기업의 가치와 일치하는 핵심 영향 분야에 집중됩니다. 또한 지역사회를 지원하는 비영리 단체의 환경 영향을 줄이는 프로젝트도 지원합니다. HOPE 재단은 인종, 성별, 성 정체성, 성적 지향, 종교 또는 민족을 기준으로 차별하는 조직에는 자금을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 www.hyperthermhopefoundation.org 를 참조하세요.Hypertherm Associates 소개:Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.