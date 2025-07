Los Líderes del Condado de Montgomery Serán los Anfitriones de la Sesión Informativa Unidos en Servicio y Apoyo el 23 de Julio a las 7 p.m.

MARYLAND, July 16 - For Immediate Release: Wednesday, July 16, 2025 De la Oficina de la Concejal Marilyn Balcombe Representantes de WorkSource Montgomery, Universities at Shady Grove y Montgomery College se reunirán con la Concejal Marilyn Balcombe para la sesión informativa titulada: “Avances por Medio de Programas de Capacitación y Certificación de la Fuerza Laboral" La Concejal del Condado de Montgomery Marilyn Balcombe se reunirá con las organizaciones conocidas en inglés como WorkSource Montgomery, Universities at Shady Grove y Montgomery College para una reunión comunitaria virtual Unidos en Servicio y Apoyo el miércoles, 23 de julio a las 7 p.m. por Zoom. La reunión se enfocará en “En Busca de Nuevas Oportunidades: Avances por Medio de Programas de Capacitación y Certificación de la Fuerza Laboral”. Mientras los empleados federales enfrentan incertidumbre y los derechos fundamentales están siendo atacados, los líderes locales se están uniendo para mostrar su apoyo a los miembros de la comunidad y compartir información sobre recursos comunitarios importantes con los residentes. Esta es parte de una serie de sesiones cada dos semanas de recursos en línea organizados por el Concejo del Condado enfocadas en empleo, desarrollo de fuentes de trabajo, problemas de inmigración, ayuda con vivienda, salud y bienestar, y servicios esenciales del Condado. Los residentes también pueden visitar la página de recursos del Condado la cual proporciona información variada sobre diferentes servicios para los residentes del Condado de Montgomery. El anfitrión en línea tendrá acceso a leer los mensajes de la función de preguntas y respuestas para proteger la privacidad de las personas que se unan a la reunión. Los residentes también podrán enviar sus preguntas en cualquier momento aquí. Se proporcionará interpretación simultanea en español. La charla también será transmitida en el canal de cable del Condado de Montgomery, conocido en inglés como County Cable Montgomery y presentado en la página del YouTube. # # # Release ID: 25-247

