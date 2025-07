Gran Fondo NY Cozumel 2024: El evento que pedaleó millones hacia la economía local

Ciclistas de todo el mundo recorren las rutas paradisíacas de Cozume

Gran Fondo NY Cozumel 2024 atrajo turismo y generó una importante derrama económica, destacando su impacto en la economía local.

MEXICO CITY, MEXICO, July 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Gran Fondo NY Cozumel 2024 representó un hito para el turismo deportivo en México.

Para los asistentes, quedarse en un hotel en Cozumel durante este evento no solo garantizó una experiencia inigualable, sino que también los colocó en el corazón de un fenómeno económico que benefició ampliamente a la isla.

Cozumel es la isla del deporte que conquista atletas y economías

A Cozumel se le conoce como “La isla del deporte” gracias a su calendario anual de competencias de talla internacional, entre ellas el Gran Fondo NY, Ironman y Oceanman, que reúnen a miles de atletas y visitantes cada año.

Esta reputación no solo responde a sus paisajes y rutas ideales para disciplinas como el ciclismo, el triatlón o la natación en aguas abiertas, sino también a su capacidad logística, seguridad y calidad en servicios turísticos.

El GFNY 2024 transformó la economía de Cozumel en 72 horas

Más de 3,000 ciclistas provenientes de más de 50 países, acompañados por familiares y equipos técnicos, llegaron a Cozumel en noviembre de 2024 para participar en el Gran Fondo NY, una de las competencias de ciclismo amateur más importantes del continente.

Se estima que durante el fin de semana del evento, la isla recibió a más de 15,000 visitantes.

De acuerdo con medios locales y organizadores, el evento generó una derrama económica superior a los 7 millones de dólares, es decir, más de 130 millones de pesos mexicanos, impactando de forma directa a los sectores de hospitalidad, transporte, alimentación, comercio y servicios turísticos.

Hoteles de lujo a máxima capacidad durante el Gran Fondo NY

La ocupación hotelera superó el 80 % en la isla. Los viajeros se hospedaron en resorts cercanos a los puntos clave del evento, como el Hotel Presidente InterContinental, uno de los más destacados en Cozumel por su exclusividad, calidad de su servicio y acceso a playa privada.

Este repunte mostró el potencial que tienen este tipo de acontecimientos deportivos para activar cadenas de valor en destinos con infraestructura hotelera de primer nivel.

Turismo deportivo con impacto familiar y comercial

El evento incluyó actividades paralelas como el GFNY Kids y ferias de ciclismo, atrayendo a familias completas interesadas en estilos de vida saludables.

Con este enfoque intergeneracional, se amplificó la derrama económica, impulsando un modelo turístico más diversificado al atraer no solo a deportistas, sino también a familias completas que consumen en múltiples rubros adicionales, como entretenimiento, transporte y compras.

El resultado fue un ecosistema de consumo más amplio y sostenible, que benefició tanto a grandes cadenas hoteleras, como a negocios locales. Además de fortalecer el status de Cozumel como un destino apto para el turismo deportivo que busca experiencias integrales y con propósito.

Inversión en infraestructura que deja huella más allá del ciclismo

Como parte de la preparación para el Gran Fondo, se realizaron mejoras viales en la carretera costera sur, así como en tramos perimetrales y transversales de la isla. Estas obras, además de garantizar la seguridad de los competidores, mejoran el acceso para residentes y visitantes durante todo el año.

El éxito del Gran Fondo NY Cozumel 2024 reafirma cómo un evento deportivo bien organizado puede transformar temporalmente la economía de un destino turístico.

Gran Fondo 2025: más atletas, más visitantes y una derrama aún mayor

Para la edición 2025 del Gran Fondo NY Cozumel, las expectativas son aún más ambiciosas. Se prevé la llegada de al menos 3,500 ciclistas de más de 45 países y una asistencia superior a los 18,000 visitantes, lo que podría traducirse en una derrama económica cercana a los 8.5 millones de dólares.

Esto no solo impulsa inversiones en infraestructura, sino también una mayor demanda por servicios de lujo, como los que ofrece el hotel Presidente InterContinental, orientado al bienestar, la exclusividad y la cercanía con los principales puntos de competencia.

