澳門M8商場全面升級 7月15日煥新啟幕

M8建築外牆採用世界首例 1 毫米天然石材與 4 層曲面玻璃夾膠製成的透光石材玻璃, 創下吉尼斯世界紀錄。 中免集團CDFG將於 7 月 15 日正式登陸 M8,占地約 1000 平方米(GF 及 1F 兩層),集結超 80 個國際高端品牌,涵蓋香水化妝品、時尚箱包、酒水電子、食品等品類。 M8 SKY (屋頂花園) 與4F特色露臺可俯瞰澳門世遺景觀,各類豐富的活動或文化慶典也將在此展開。

座落於 “澳門歷史城區” 核心地帶的 M8 澳門八號購物中心,已於 7 月 15 日以全面升級的商業矩陣煥新亮相。

HONG KONG, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- 座落於 “澳門歷史城區” 核心地帶的 M8 澳門八號購物中心,已於 7 月 15 日以全面升級的商業矩陣煥新亮相。作為澳門都市更新的標杆項目,M8 此次重磅引入中免集團(CDFG)概念店,更將原有國際時尚名品集合店 TFS進行戰略性擴容,同時開設全新多元生活方式品牌集合區 “M BAZAAR 萬・花筒”。此外,M8 攜手國際潮玩 IP「Bao-ao」打造沉浸式藝術裝置,以文化融合、體驗創新為核心理念,重塑澳門高端商業與文化體驗的新地標。中免集團(CDFG)強勢進駐 打造免稅購物新樞紐中免集團CDFG已於 7 月 15 日正式登陸 M8,占地約 1000 平方米(GF 及 1F 兩層),集結超 80 個國際高端品牌,涵蓋香水化妝品、時尚箱包、酒水電子、食品等類別,包括海藍之謎、雅詩蘭黛、蘭蔻等奢華香化品牌。商場特別設立中免會員接待中心,提供專屬貴賓禮遇,並支援微信小程式線上下單、門店自提的 O2O 模式。開業期間(7.15-7.22)推出 “黃金 8 天特權”,包括消費滿 888 立減 88 ,中免折上折優惠,滿額贈送中免×M8 聯名禮品,更有 8 款爆款商品限量低價促銷,為遊客解鎖超值購物體驗。國際時尚矩陣擴容 多元優惠同步啟幕原商場 2 樓的國際時尚名品集合店TFS(TFS 時尚廣場)將同步煥新升級,從 7 月 15 日起營業面積由2樓增加拓展至3樓。作為深耕港澳奢侈品零售領域 20 餘年的標杆品牌,TFS 彙聚眾多國際一線奢侈品牌,與多家歐洲頂級時尚奢侈品集團建立長期戰略合作,持續為消費者帶來前沿時尚體驗。為慶祝此次升級,TFS特別推出3F開業限定優惠(7.15-7.22),18大奢侈品牌全線參與,3F全場滿888立減88,精選商品低至三折,更有每日限量 “淘寶”1折產品。此次擴展將進一步夯實 M8 高端購物生態圈的差異化競爭力,為時尚愛好者打造前所未有的購物體驗。B1 層 “M BAZAAR萬・花筒” 生活美學集合 多元品牌詮釋質感生活在商業生態的創新佈局中,M8 澳門八號購物中⼼將地下一層匠心打造為多元生活美學的彙聚地。由澳門萬利集團(Million Group)傾力呈現的 “M BAZAAR 萬 · 花筒” 概念選物同步開業,品牌希望打造多元化、創新及卓越商業生態系統,突破傳統購物場所定義,讓多元品牌故事與生活風格交錯綻放,成為探索生活靈感的起點。“M BAZAAR 萬 · 花筒” 精心構建特色品牌矩陣,特別引入本地與亞洲高質感品牌。其中洪瑞珍澳門,以傳承自 1947 年的獨創秘制醬料為招牌,將柔軟吐司與黃金比例抹醬層層疊合,躋身小紅書必食榜的熱門打卡點。在開幕首三日(7.15-7.17),門店每日 13:00 限量推出「買三送三」活動,屆時購買手信即贈 M8 門店率先上市的限定口味「芒妮學妹」芒果優格口味三明治,為您獻上獨一無二的味蕾體驗。同時,日本西松屋澳門正版授權商 “Baby Panda 母嬰用品” 嚴選歐美日韓母嬰臻品,每月從日本空運新品,開幕首周期間(7.15-7.22)打卡即可享受嬰兒服飾 68 折,消費滿 3000 元還有限量好禮相贈。此外,本地獨立設計師品牌 “COXY” 由獨立設計師創立,名稱巧妙融合 “cozy(舒適)” 與 “foxy(自信)”,專注於結構、輪廓與實用性,活動期間 B1 層消費單據半數金額可直接抵扣(單筆最高抵 388 元);韓國潮流品牌 “M.CAT”, 主營韓國K-POP流行首飾與周邊,名字中的「M」代表Moments瞬間, 「CAT」象徵著貓的靈動、自由與優雅,特定商品開業期間推出買一送一優惠,為顧客帶來別樣的消費體驗。「Bao-ao」 潮玩 IP 空降 外牆與天臺打造沉浸式藝術地標潮玩新星 「Bao-ao」 首次登陸澳門,與 M8 攜手呈獻 “擁抱社會多樣性” 主題藝術企劃。其巨型充氣藝術裝置將懸掛於 M8 建築外牆,屋頂花園區域亦同步佈置 「Bao-ao」 主題互動場景,結合澳門歷史城區景觀打造沉浸式打卡體驗;此外,「Bao-ao」 與人氣泰式餐廳 Mango Tree 推出聯名特調飲品及甜品,將泰式風味與潮玩創意跨界融合,帶來味覺與視覺的雙重驚喜。自 2024 年初推出首個盲盒系列以來,由粵港澳大灣區年輕創作團隊打造的潮玩新星 「Bao-ao」迅速走進公眾視野,以萌趣造型與 “和平大使” 身份俘獲超 500 萬全球粉絲。其宣導文化包容、擁抱社會多樣性的理念深獲年輕族群與收藏愛好者認同。此次合作通過藝術化表達,讓潮流 IP 與歷史街區產生創新對話,為澳門文化商業場景注入年輕化活力。跨境品牌限時禮遇 夏日消費狂歡加碼源自韓國仁川的人氣輕食品牌「Terrace in seaside」特別推出開業同慶福利:7 月 15 日至 22 日期間,全系列飲品開啟「買一送一」限時特惠,以清爽口感與超值優惠為消費者帶來舌尖上的夏日驚喜,助力解鎖澳門一站式潮流消費體驗。M8 重塑澳門文化商業生態 致力吸引來自世界各地遊客作為澳門回歸以來首個商業都市更新重建項目,M8 前身為 1963 年落成的郵電廳職工宿舍,由義大利雕塑家夏剛志設計,2018 年重建時保留建築歷史記憶,融入綠色材料與回收材料,室內保留舊式洗衣池、旋轉樓梯等歷史元素,以 “活化更新” 理念推動可持續發展。建築外牆採用世界首例 1 毫米天然石材與 4 層曲面玻璃夾膠製成的透光石材玻璃,創下吉尼斯世界紀錄。商場共9層,包括地上6層和地下3層,M8 SKY (屋頂花園) 與4F特色露臺可俯瞰澳門世遺景觀,各類豐富的活動或文化慶典也將在此展開。 M8秉持 “層層皆主力、店店皆旗艦” 的運營理念,彙聚免稅零售、生活美學、潮玩藝術等多元業態,不僅成為連接世界文化遺產的消費樞紐,更以文化創新力重塑澳門 “購物天堂” 的國際形象。M8 將以全新面貌迎接全球遊客,開啟澳門文化商業體驗的全新時代,持續為澳門文化商業注入創新活力。

