澳門M8商場全面升級 7月15日煥新啟幕

M8建築外牆採用世界首例 1 毫米天然石材與 4 層曲面玻璃夾膠製成的透光石材玻璃， 創下吉尼斯世界紀錄。

M8 SKY (屋頂花園) 與4F特色露臺可俯瞰澳門世遺景觀，各類豐富的活動或文化慶典也將在此展開。