澳门文化商业新地标M8澳门八号正式试业

CHINA, September 13, 2024 / EINPresswire.com / -- 澳门回归以来首个商业都市更新重建项目“M8澳门八号”于2024年9月10日正式试业。M8位于世界文化遗产“澳门历史城区”核心区,议事亭前地沿罗结地巷50米处。M8这一名称蕴含深刻寓意,其中“M”代表澳门(Macau),而“8”则象征周围100多米范围内环绕着8处世界文化遗产景点。M8土地承载着丰富的历史和文化底蕴,前身为邮电厅职工宿舍大厦,经过活化后注入了新活力。通过精湛的工艺和场景营造,M8融合了文化底蕴与商业气息,致力于成为一个新的文化商业地标,引领议事亭商圈新格局。外观方面,M8的外墙材料创造了“最大曲面热熔复合石材玻璃”吉尼斯世界纪录,采用雕塑般的玻璃幕墙嵌入1毫米半透明曲面天然云石,展现建筑艺术之美。其独特设计与澳门古老街区的风貌相得益彰,必将成为该地区的打卡热点。M8室内空间亦经过精心设计布局,每一层皆为顾客提供独特的体验。项目共九层,包括地上六层和地下三层。地面层以雕塑般的入口迎接八方来客,并进入开放式大厅,而后通过扶梯和垂梯到达各楼层。商铺布局上,零售主力店进驻双首层,提供超过120 个精心挑选的国际和本地品牌,涵盖美妆、腕表、食品及礼品等,为顾客带来多样化的购物选择。2F和3F分别为国际时尚名品集合店TFS时尚广场、欧洲旅行精品集合店 Euro Galleria by OLIVER(奥莉花欧洲精品)以及源自韩国仁川的餐厅Terrace in seaside,此为该餐厅的澳门首店。4F和5F将引入特色餐饮品牌,包括源自泰国的 Mango Tree 和源自香港的 御·家上海,这两家餐厅也将首次在澳门亮相,并于十月份营业,为美食爱好者提供丰富的选择。位于顶层的天台花园和4F特色露台提供俯瞰澳门历史街区的迷人视角,游客可以在此体验澳门市中心的商业繁荣与文化氛围,丰富的活动和文化庆典也将在此举行。未来,M8将在地下层B2和B3打造一系列独具特色的文化零售和艺术展览活动,致力于将这一地标性建筑打造成澳门文化新高地。通过多元展览内容和创意活动,M8将为公众提供一个展示和体验文化艺术的互动平台,涵盖从传统文化到现代艺术的丰富内容,进一步丰富澳门的文化生活。M8项目致力于提供顶级的购物、餐饮和文化体验。M8项目董事呂育敏表示:“我们非常高兴宣布M8的正式启动。这个项目不仅是一个建筑开发,更是我们对澳门历史与现代文化深度融合的承诺。M8将历史韵味与现代设计相结合,不仅保留了澳门的独特历史印记,还引入了创新的设计元素和可持续发展理念。我们希望M8能成为澳门新的文化地标,为居民和游客提供一个充满活力与魅力的场所。我们的目标是通过M8重新定义澳门文化商业景观,创造一个历史与现代相融合的多元空间。我们期待M8成为澳门都市更新重建的名片,展示我们对建筑艺术的热情和践行都市更新的理念。”随着M8的正式启用,这一地标性项目将为澳门带来新的活力与机遇。M8不仅将拓宽澳门的文化商业路径,也将为本地居民和游客提供了一个全新的购物和休闲场所。未来,M8将继续致力于促进澳门的文化活力与城市发展,为每一位来访者创造难忘的体验。**请点击以下链接以下载更多高清图片。**提取码:ju78。-完-传媒查询:晋澋公关电话: +853 6290 2775电邮: info@buenavista-pr.com

