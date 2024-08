澳門回歸以來首個商業都市更新重建項目 澳門M8 將於2024年9月10日試營業

都更重建活化,重新定義澳門文化商業景觀

MACAU, MACAU, MACAU, August 29, 2024 / EINPresswire.com / -- 座落於世界文化遺產“澳門歷史城區”核心區的M8澳門八號宣佈將於9月10日試營業。日前,M8項目獲入圍2024年度 RLI全球零售與休閒大獎 (The Global RLI Awards 2024)“2024年最受期待開業”獎項(RLI Most Anticipated Opening 2024),作為投資建設運營方的中國建築工程 (澳門)有限公司亦獲入圍“年度建築商”獎項 (RLI Developer of the Year),M8將代表中國澳門借此國際舞臺展示澳門文化商業的創新與活力。RLI在業界享負盛名,頒獎典禮將於2024年10月份在英國倫敦舉行,全球不超過30個入圍作品/公司將角逐13個類別大獎。都更重建活化,重新定義澳門文化商業景觀M8位於議事亭前地沿羅結地巷50米處,周邊100多米範圍內環繞8處世界文化遺產景點,是世界上世遺景點分佈最密集的區域之一,其重建活化是澳門都市更新的又一標誌性成果。M8前身為居澳義大利雕塑家夏剛志先生設計建造的郵電廳職工宿舍,該大廈於1963年落成,曾備受矚目。2018年,這座建築迎來了重生的契機,重建過程中,M8保留了澳門的歷史記憶,並巧妙融合了傳統與現代元素,煥發出新的生命力,成為澳門回歸以來首個商業都市更新重建項目。M8落成後使得周邊街道有所美化,旅遊路線得以拓寬,社區環境顯著改善。特別是其外牆採用世界首例超大曲面透光石材玻璃——由約1毫米厚的天然石材與4層曲面玻璃夾膠而成,創造了吉尼斯世界紀錄。建築物不但完美地與周邊融合,還引領了周邊發展,重新定義了澳門的文化商業景觀。M8展示了生活之美和藝術之美,亦豐富了澳門獨特的城市魅力。保留歷史韻味,融合可持續發展的設計理念M8在建築設計上兼顧了歷史韻味與現代元素,場所營造重視人與時空的互動。M8共有9層,包括地上6層和地下3層,以雕塑般的入口喜迎八方來客,並由此進入開放式大廳;室內空間特意保留了多處舊樓設計元素並加以活化利用,包括舊式洗衣池、旋轉樓梯、中庭綠植、扶手欄杆等,以喚起年代記憶和情感;訪客乘坐扶梯向上抵達特色露臺及屋頂花園後,可一覽澳門歷史城區的獨有風貌,各類豐富的活動或文化慶典將會在此展開。M8在環保和可持續發展方面也作出了積極努力,採用了綠色材料,並將回收材料巧妙地融入設計中。建築內部和外部統一使用水磨石色系,與周邊城區、社區、街區及舊建築高度融合,致敬澳門的民間建築。引入高品質商戶,致力吸引來自世界各地遊客M8採用整層租賃的方式,以“層層皆主力、店店皆旗艦”的創新零售概念,打造澳門市中心國際品牌薈聚地。M8宣佈在引入具吸引力的零售主力店和3間澳門首店餐廳的同時,將精心打造兩家合計超過萬呎的旗艦集合店,分別是國際時尚名品集合店The Fashion Square (TFS時尚廣場) 和歐洲旅行精品集合店Euro Galleria by OLIVER (奧莉花歐洲精品)。The Fashion Square (TFS時尚廣場) 在港澳已運營20多年,專注於經營國際奢侈品品牌在大中華區的精品零售,並與多家歐洲時尚奢侈品集團建立了長期緊密的合作關係。TFS於M8的店鋪面積超過6千呎,將彙集約百個國際人氣時尚品牌,精心為顧客打造奢華獨特的品牌服飾、手袋、鞋履及配件等購物體驗。Euro Galleria by OLIVER (奧莉花歐洲精品) 也將成為M8的主力品牌之一,為顧客提供眾多歐洲品牌的精品皮具、手袋、旅行用品等。OLIVER成立於1988年,紮根澳門36年,先後在多個綜合度假村商場內設立品牌專門店。其代理品牌包括義大利最具代表性之一的箱包品牌BRIC’S、將保時捷的理念和傳奇延伸到汽車世界之外的Porsche Design、以瑞士軍刀聞名的Victorinox,其他代理品牌包括ABRO+、Anna Virgili、Kipling、Mendoza、V-ROOX、Kooshi等。這些優質商戶進一步提升M8作為文化商業綜合體的吸引力,將為訪客提供無與倫比的購物體驗。M8作為一個集文化、旅遊、購物、體驗為一體的新型場所形態,見證了東西方文化的碰撞與交融,更充分發揮了都市更新項目的潛力,為澳門的商業發展注入了新的生機與活力。M8深知,唯有堅持社會價值最大化,才能實現各方的共贏。讓我們拭目以待,共同期待M8在9月10日的華麗啟幕。 M8將成為澳門一個新的文化商業地標,讓每一位到訪者都感受到這座城市深厚的文化底蘊和現代化的商業創新精神,在此留下難忘的記憶。

