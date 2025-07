TeleStore lanza su marketplace internacional para juegos de navegador y aplicaciones web

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- TeleStore , una nueva plataforma digital enfocada en juegos de navegador y aplicaciones web, ha sido lanzada oficialmente al mercado global.Este nuevo marketplace nace con el objetivo de transformar la forma en que los desarrolladores publican, monetizan y promocionan sus proyectos, ofreciendo un entorno justo, accesible y centrado en sus necesidades.El pilar fundamental de TeleStore es su compromiso con los desarrolladores y creadores de contenido. La plataforma busca simplificar tanto el proceso de lanzamiento como la monetización de productos digitales. Para impulsar esta visión, ofrece un programa de apoyo a los primeros adoptantes que incluye un presupuesto promocional integrado. Esta iniciativa permite a los nuevos proyectos obtener visibilidad sin necesidad de invertir inicialmente en campañas de marketing.Una de las principales ventajas de esta nueva plataforma es su estructura de comisiones: la plataforma retiene sólo un 15% de los ingresos generados, una cifra considerablemente menor frente al estándar del 30% que predomina en el sector.Además, algunos desarrolladores pueden beneficiarse de descuentos dinámicos basados en el tamaño y la actividad de su comunidad de usuarios.También se distingue por su sistema de pagos ágil y sin retrasos: los ingresos pueden ser retirados fácilmente, incluso en criptomonedas, gracias a la integración con un socio especializado en servicios cripto.Infraestructura de pagos moderna y accesibleInspirada en las mejores prácticas del sector fintech, TeleStore proporciona una experiencia de pago fluida y moderna. Los usuarios pueden cargar saldo mediante tarjetas bancarias o criptomonedas, y todas las transacciones internas —como compras dentro de la aplicación, suscripciones y otros pagos— se realizan mediante una moneda virtual propia llamada TeleDollars. Este sistema busca simplificar el proceso y ofrecer una experiencia más cómoda y transparente tanto para desarrolladores como para usuarios.A diferencia de otras plataformas que imponen procesos complejos, este nuevo marketplace apuesta por una moderación de contenido rigurosa pero sin burocracia innecesaria. Fomenta la creatividad de los desarrolladores, al mismo tiempo que ofrece asistencia práctica desde la integración técnica (como SDK) hasta la resolución de dudas operativas.Un ecosistema de crecimiento compartidoTeleStore se construye sobre la base del crecimiento conjunto entre la plataforma, los desarrolladores y sus socios.Su programa de alianzas permite a empresas y proyectos con comunidades activas participar como colaboradores. Estos socios pueden obtener ingresos mediante dos vías: un porcentaje de los beneficios generados por los nuevos editores que refieran, y una comisión por las compras realizadas por su audiencia dentro de TeleStore.Con su propuesta de valor centrada en la accesibilidad, la equidad y el soporte continuo, representa una alternativa atractiva frente a marketplaces más establecidos pero menos flexibles. Es el momento ideal para que desarrolladores y creadores de contenido se sumen a esta nueva comunidad digital y aprovechen sus ventajas desde el inicio.Más que un marketplace, TeleStore se presenta como un ecosistema global para la innovación y el crecimiento colaborativo.

