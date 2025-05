TeleStore: Nový marketplace pro webové hry a aplikace nabízí příležitosti pro studia a nezávislé vývojáře

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, May 7, 2025 / EINPresswire.com / -- TeleStore , nový mezinárodní marketplace pro hry v prohlížeči a webové aplikace, byl oficiálně spuštěn. Cílem týmu, který stojí za TeleStore, je znovu definovat digitální trh – tak, aby byl spravedlivý, flexibilní a skutečně přístupný pro vývojáře i uživatele z celého světa.Srdcemfilozofie TeleStore je závazek vůči vývojářům a tvůrcům. Platforma usiluje o to, aby spuštění a monetizace projektů byla co nejjednodušší. K zahájení činnosti není nutná žádná právnická osoba – což ocení hlavně malá studia a nezávislí vývojáři. Prvním uživatelúm je k dispozici startovací marketingový rozpočet, díky kterému získají jejich hry nebo aplikace bezplatnou propagaci přímo na platformě – a tím reálnou šanci prorazit i bez počátečních výdajů na marketing.Jednou z klíčových předností společnosti TeleStore je její obchodní model. Poplatek za platformu je omezen na pouhých 15 %, což je výrazně méně než 30 % v odvětví. Někteří vývojáři mohou také získat dynamické slevy v závislosti na velikosti a aktivitě své komunity. K tomu všemu TeleStore zajišťuje rychlé a bezproblémové vyplácení pěnez bez jakýchkoliv výpadkú v příjmu. Vývojáři si mohou své výdělky snadno vybírat v kryptoměnách prostřednictvím integrovaného partnera pro kryptografické služby.TeleStore přináší osvědčené postupy ze světa fintech a nabízí bezproblémovou a moderní platební infrastrukturu. Uživatelé si mohou dobíjet svůj zůstatek bankovní kartou z jakékoli země nebo kryptoměnami.Ačkoliv kvalita obsahu a jeho moderování jsou brány vážně, platforma se vyhýbá zbytečné byrokracii. TeleStore dává vývojářům větší tvůrčí svobodu a soustředí se spíše na podporu kreativity než na byrokracii. Tým TeleStore navíc rozumí tomu, jak klíčová je podpora v raných fázích vývoje, a proto nabízí praktickou a photovou pomoc – od integrace SDK až po řešení technicých nebo provozních otázek.Společnost TeleStore je postavena na myšlence společného růstu a vzájemného přínosu: každý příspěvek posiluje celý ekosystém a zároveň generuje stabilní příjmy jak pro platformu, tak pro vývojáře a partnery. Proto TeleStore vítá nejen tvúrce online obsahu, ale také firmy a projekty s aktivní uživatelskou základnou nebo komunitou vývojářů. Prostřednictvím partnerského programu TeleStore si mohou tito spolutvůrcivydělat dvěma klíčovými způsoby: získáváním podíluz příjmů nových vydavatelů, které doporučí, nebo podílu z nákupů provedených jejich publikem v aplikacích na platormě. Obě možnosti umožňují partnerům proměnit svůj dosah a síť kontaktů ve stabilní zdroj příjmů.TeleStore je teprve na začátku a právě teďje ideální chvíle, kdy se mohou vývojáři z celého světa připojit, zviditelnit a růst společně s celým ekosystémem.. Na rozdíl od starších a zavedenějších platforem nabízí TeleStore jednodušší, flexibilnější a přívětivější prostředí – od registraece až po monetizaci.TeleStore je víc než jen marketplace. Je to globální prostor, kde tvůrci získají skutečnou podporu, viditelnost a příležitosti. Cílem TeleStore je vybudovat živou komunitu zaměřenou na vývojáře – a nyní je ideální čas stát se její součástí.

