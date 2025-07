可编辑模板简化了智能户外照明的公开招标工作

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

TALQ 联盟提供七 种语言的招标范本

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- TALQ 联盟是智慧城市协议(智慧城市应用的全球接口标准)的开发者,扩展了其与 TALQ 招标模板相关的资源。继去年 11 月在智慧城市博览会世界大会上发布更新版模板之后,该模板目前已有以下七种语言版本,更多翻译工作正在进行中。为进一步支持街道照明利益相关者,TALQ 现在还提供可编辑版本:招标文本的 Word 文档和技术规格的 Excel 文件。这些工具可帮助城市、公用事业公司、咨询公司和项目规划人员简化招标流程,并借鉴从全球最佳实践中获得的真知灼见。升级、更新或安装新的街道照明系统是一项复杂且技术性极强的工作。城市必须满足当地的要求,同时还要考虑更广泛的问题,如可持续性、公共安全、智能城市概念和成本效益。由于许多市政当局每十年才发布一次户外照明招标,因此向成熟的模式学习是非常有价值的。自 2015 年起,TALQ 联盟发布了一份指南,帮助城市准备面向未来的户外照明招标。基于对过去十年实际招标案例的分析,该模板促进了不同制造商的系统之间的互操作性,从而避免了供应商锁定,为城市提供了长期的灵活性。TALQ 招标书模板支持创建全面的定制化招标书,减少工作量,增强信心。为了进一步简化所有智能户外照明利益相关者的流程,联盟现在提供了可编辑的 Word 和 Excel 版本的文件,可实现快速定制和复制粘贴功能。TALQ 招标书模板的英文、西班牙文、法文、意大利文、罗马尼亚文、荷兰文和中文版可从联盟网站免费下载,其他语言版本也即将推出。

