Șabloane editabile pentru simplificarea procesului de achiziții publice în domeniul iluminatului stradal inteligent

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

Consorțiul TALQ oferă un model de documentație pentru licitații în șapte limbi

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Consorțiul TALQ, dezvoltatorul Protocolului Smart City – un standard global de interfațare pentru aplicații urbane inteligente – extinde gama de resurse asociate șablonului de licitație TALQ . După publicarea unei versiuni actualizate în cadrul Smart City Expo World Congress din noiembrie anul trecut, documentația este acum disponibilă în șapte limbi, cu traduceri suplimentare în curs de elaborare. Pentru a sprijini suplimentar părțile interesate din domeniul iluminatului stradal, TALQ oferă acum și versiuni editabile: un document Word pentru textul licitației și un fișier Excel pentru specificațiile tehnice. Aceste instrumente sprijină orașele, utilitățile, consultanții și planificatorii de proiect în eficientizarea procesului de achiziții publice, beneficiind totodată de bunele practici deja testate la nivel internațional.Modernizarea, extinderea sau instalarea unor noi sisteme de iluminat public reprezintă un demers complex, cu un grad ridicat de tehnicitate. Orașele trebuie să răspundă cerințelor locale specifice, având în același timp în vedere aspecte mai ample precum sustenabilitatea, siguranța publică, integrarea în concepte de tip „smart city” și eficiența costurilor. Deoarece multe autorități locale publică licitații pentru iluminatul exterior doar o dată la fiecare zece ani, utilizarea unor modele deja validate poate deveni un avantaj important.Începând cu 2015, Consorțiul TALQ publică un ghid menit să sprijine municipalitățile în redactarea unor licitații pentru iluminat exterior care să fie în linie cu viitorul. Bazat pe analiza a numeroase licitații reale din ultimul deceniu, șablonul promovează interoperabilitatea între sisteme produse de diferiți furnizori – evitând astfel blocajele tehnologice și oferind orașelor flexibilitate pe termen lung. Modelul de licitație TALQ susține crearea unor documentații complete, personalizate, cu un nivel de efort redus și un grad sporit de încredere în rezultate.Pentru a simplifica și mai mult procesul pentru toate părțile interesate din domeniul iluminatului public inteligent, consorțiul oferă acum și versiuni editabile ale documentelor, în format Word și Excel, permițând personalizarea rapidă și utilizarea facilă a conținutului.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.