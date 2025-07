Bewerkbare templates vergemakkelijken overheidsaanbestedingen voor slimme openbare verlichting

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

TALQ Consortium biedt model-aanbestedingsdocumenten in zeven talen aan

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Het TALQ Consortium, de ontwikkelaar van het Smart City Protocol — een wereldwijde interfacestandaard voor smart city-toepassingen — heeft zijn aanbod van de TALQ Tender Sjabloon uitgebreid. Na de publicatie van een bijgewerkte versie van de template op het Smart City Expo World Congress in november vorig jaar, is deze nu beschikbaar in zeven talen en wordt er gewerkt aan meer vertalingen. Om belanghebbenden op het gebied van straatverlichting verder te ondersteunen, biedt TALQ nu ook bewerkbare versies aan: een Word-document voor de aanbestedingstekst en een Excel-bestand voor de technische specificaties. Deze tools helpen steden, nutsbedrijven, adviseurs en projectplanners het aanbestedingsproces te optimaliseren en zijn gebaseerd op inzichten uit wereldwijde 'best practices'.Het upgraden, moderniseren of installeren van nieuwe openbare verlichtingssystemen is een complexe en zeer technische opgave. Steden moeten voldoen aan lokale eisen en tegelijkertijd rekening houden met overkoepelende vraagstukken zoals duurzaamheid, openbare veiligheid, smart city-concepten en kostenefficiëntie. Omdat veel gemeenten slechts eens in de tien jaar een aanbesteding voor openbare verlichting publiceren, kan het leren van succesvolle voorbeelden van onschatbare waarde zijn.Sinds 2015 publiceert het TALQ Consortium een handleiding om steden te helpen toekomstbestendige aanbestedingen voor openbare verlichting voor te bereiden. Gebaseerd op een analyse van echte aanbestedingen van het afgelopen decennium, bevordert de template interoperabiliteit tussen systemen van verschillende fabrikanten . Dit voorkomt leveranciers afhankelijkheid en biedt steden flexibiliteit op de lange termijn. De TALQ Tender Template ondersteunt het opstellen van uitgebreide, op maat gemaakte aanbestedingen met minder inspanning en meer zekerheid.Om het proces voor alle belanghebbenden op het gebied van slimme openbare verlichting verder te vergemakkelijken, biedt het Consortium nu bewerkbare Word- en Excel-versies van de documenten aan, die snelle aanpassingen en kopieer- en plakfunctionaliteit mogelijk maken.De TALQ Tender Sjabloon is als gratis download beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Roemeens, Nederlands en Chinees op de website van het Consortium. Binnenkort worden er meer talen toegevoegd.

