Introducing CarryOK®: Travel Sentry’s nieuwe stressvrije oplossing voor handbagage

De CarryOK®-widget kan makkelijk worden gebruikt op reisplatforms, websites van luchtvaartmaatschappijen en reisapps.

CarryOK® controleert direct of uw handbagage voldoet aan de voorschriften van de luchtvaartmaatschappij. Geen verborgen kosten meer bij de gate.

GENEVA, SWITZERLAND, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- De chaos bij de gate – We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: handbagage die niet aan de eisen voldoet, zorgt voor stress, extra kosten en vertragingen.Vandaag lanceert Travel Sentry met trots CarryOK® , onze nieuwe handbagagechecker die alle onzekerheid wegneemt door realtime afmetingen en gewicht te valideren volgens de regels van Europese luchtvaartmaatschappijen.Perfecte timing voor Europese reizigersDe fase 1 lancering van CarryOKkomt op een cruciaal moment voor het Europese luchtverkeer. Airlines for Europe (A4E) heeft bevestigd dat haar leden inmiddels een gegarandeerd formaat van 40 × 30 × 15 cm hanteren voor het persoonlijke item dat onder de stoel voor je wordt geplaatst – de eerste concrete stap richting standaardisering van handbagage in Europa. Deze ontwikkeling sluit aan bij de stemming in het Europees Parlement in juni over een verbod op handbagagekosten. Als deze wet wordt aangenomen, kunnen EU reizigers zowel een persoonlijk item als handbagage gratis meenemen in de cabine, bij alle luchtvaartmaatschappijen – een einde aan ondoorzichtige en onredelijke toeslagen.Met CarryOKkunnen reizigers met vertrouwen inspelen op zowel de huidige eisen als de aankomende standaarden – ongeacht met welke luchtvaartmaatschappij ze deze zomer vliegen.De meest betrouwbare checker in de luchtvaartWat CarryOKonderscheidt, is onze toewijding aan realtime nauwkeurigheid. Als de meest actuele handbagagechecker op de markt biedt CarryOKreizigers altijd de nieuwste vereisten van luchtvaartmaatschappijen – want in de luchtvaart kan informatie van gisteren vandaag leiden tot problemen bij het boarden.De betrouwbaarheid van Travel Sentry in deze sector vloeit voort uit onze unieke positie als het meest vertrouwde merk in de reisindustrie. Wij investeren continu om deze tool up to date te houden als dé complete bron voor handbagageinformatie. CarryOKis de eerste stap in de bredere technologievisie van Travel Sentry om dé vertrouwde reisadviseur voor elke reis te worden.Wat staat er op de planning?Wij stellen deze waardevolle tool gratis beschikbaar aan onze partners, waaronder boekingsplatforms en reisapps. In volgende fasen breiden we de dekking uit naar luchtvaartmaatschappijen in Azië en Amerika.Ben je reispartner en wil je CarryOKintegreren in jouw platform? Neem dan contact met ons op via marketing@travelsentry.org.Over Travel SentryTravel Sentry is het bedrijf achter het TSA Lock systeem, herkenbaar aan de geregistreerde rode diamant. Met een goedgekeurd Travel Sentry slot kan bagage door beveiligingsautoriteiten worden geopend, geïnspecteerd en opnieuw worden vergrendeld – zonder schade. De rode diamant staat wereldwijd symbool voor vertrouwen en kwaliteit.

